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Жители Магнитогорска пожаловались на рекламный баннер с колбасой на фоне памятника «Тыл — фронту»

Жители Магнитогорска пожаловались на рекламный баннер с колбасой на фоне памятника «Тыл — фронту»

Автор:
28 января 2025 17:31
Сообщество : Жить в России
Метки: ВОВ   Магнитогорск   баннер   колбаса   памятник   реклама   скандал   
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Баннер оперативное убрали, но заказчика рекламы теперь проверит УФАС.

В Магнитогорске Челябинской области разразился скандал из-за рекламы варёной колбасы, производитель которой зачем-то разместил на баннер со своим продуктом знаковый памятник «Тыл — фронту». Вероятно, рекламщики решили обыграть тему 80-летия Победы, которое празднуется в нынешнем году. Однако жители города такой маркетинговый ход не оценили и посчитали рекламу кощунственной.

«Недостаточно эксплуатируется образ и достижения Советского Союза. Более качественно и креативно было бы так: «Рабочий передает покупателю палку колбасы вместо меча!» — написал один из горожан.


Отмечается, что рекламный щит разместили на одном из главных и оживленных перекрестков города — пересечении улиц Карла Маркса и Труда. Увидели его почти все горожане и завалили администрацию Магнитогорска жалобами. Чиновникам пришлось действовать.

«Разместили бы семью. Убили бы двух зайцев. Во-первых, дети — это всегда мило. Во-вторых, сейчас тренд на многодетность. Оставьте, пожалуйста, монумент нам для слез. Мы туда ходим почтить память воинов 9 мая, там Вечный огонь. Колбасу едим в других местах», — высказалась жительница города.

После разразившегося скандала и последовавших жалоб в администрацию города, рекламный щит оперативно разобрали. Помимо этого, власти обратились в профильное ведомство с просьбой проверить законность такой рекламы.

«Баннер демонтирован рекламодателем. Специалисты комитета по управлению имуществом администрации Магнитогорска обратились в УФАС для определения соответствия требованиям рекламного законодательства», — сообщила пресс-служба администрации Магнитогорска.

Источник:

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Метки: ВОВ   Магнитогорск   баннер   колбаса   памятник   реклама   скандал   
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Darki 2 часа назад
Тут я согласен полностью с жителями Магнитогорска.Нечего на памяти героев Великой Отечественной Войны спекулировать.
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174k
☭Cheкаво☭ZOV☭ Час назад
ну..если интерпретировать..как: колбаса из немецких и бандерложьих фашистов..то норм.
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637
Arts Sitnikov 2 часа назад
Это рекламный призматрон состоит из трёхгранных поворачивающихся призм.. А на счет спекуляции на ВОВ - это согласен!.. Обычно нормальные компании делают поздравление участникам войны от своей организации с добавлением тематических принтов и фото!
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2k
DuckTales 2 часа назад
Не так давно узнал, что это триптих - Магнитогорск, Волгоград, Берлин.
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Burzum
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