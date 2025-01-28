Жители Магнитогорска пожаловались на рекламный баннер с колбасой на фоне памятника «Тыл — фронту»

В Магнитогорске Челябинской области разразился скандал из-за рекламы варёной колбасы, производитель которой зачем-то разместил на баннер со своим продуктом знаковый памятник «Тыл — фронту». Вероятно, рекламщики решили обыграть тему 80-летия Победы, которое празднуется в нынешнем году. Однако жители города такой маркетинговый ход не оценили и посчитали рекламу кощунственной.





«Недостаточно эксплуатируется образ и достижения Советского Союза. Более качественно и креативно было бы так: «Рабочий передает покупателю палку колбасы вместо меча!» — написал один из горожан.





Отмечается, что рекламный щит разместили на одном из главных и оживленных перекрестков города — пересечении улиц Карла Маркса и Труда. Увидели его почти все горожане и завалили администрацию Магнитогорска жалобами. Чиновникам пришлось действовать.



