Жители Магнитогорска пожаловались на рекламный баннер с колбасой на фоне памятника «Тыл — фронту»

Баннер оперативное убрали, но заказчика рекламы теперь проверит УФАС.
В Магнитогорске Челябинской области разразился скандал из-за рекламы варёной колбасы, производитель которой зачем-то разместил на баннер со своим продуктом знаковый памятник «Тыл — фронту». Вероятно, рекламщики решили обыграть тему 80-летия Победы, которое празднуется в нынешнем году. Однако жители города такой маркетинговый ход не оценили и посчитали рекламу кощунственной.
«Недостаточно эксплуатируется образ и достижения Советского Союза. Более качественно и креативно было бы так: «Рабочий передает покупателю палку колбасы вместо меча!» — написал один из горожан.
Отмечается, что рекламный щит разместили на одном из главных и оживленных перекрестков города — пересечении улиц Карла Маркса и Труда. Увидели его почти все горожане и завалили администрацию Магнитогорска жалобами. Чиновникам пришлось действовать.
«Разместили бы семью. Убили бы двух зайцев. Во-первых, дети — это всегда мило. Во-вторых, сейчас тренд на многодетность. Оставьте, пожалуйста, монумент нам для слез. Мы туда ходим почтить память воинов 9 мая, там Вечный огонь. Колбасу едим в других местах», — высказалась жительница города.
После разразившегося скандала и последовавших жалоб в администрацию города, рекламный щит оперативно разобрали. Помимо этого, власти обратились в профильное ведомство с просьбой проверить законность такой рекламы.
«Баннер демонтирован рекламодателем. Специалисты комитета по управлению имуществом администрации Магнитогорска обратились в УФАС для определения соответствия требованиям рекламного законодательства», — сообщила пресс-служба администрации Магнитогорска.
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Сразу аналогия нацистских ублюдских продуктов на Украине, типа консервы "Сепар в сметане", "Сепар в масле" и т.д.