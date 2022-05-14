Занимательное страноведение: в каждой избушке свои погремушки

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Предлагаем коллекцию интересных фактов о странах мира. Какие традиции или вещи распространены в некоторых странах практически повсеместно, но редко встречаются где-то ещё? Поговорим о так называемых культурных особенностях (или причудах).
1. Великобритания. Вряд ли в какой-либо другой стране проводятся ежегодные соревнования «погоня за сыром с горы»
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2. Великобритания. Пантомимы на Рождество. Настоящий эль. Отдельные горячие и холодные краны. Мятный соус. Коричневый соус. Благодарности водителю автобуса. Извинения, когда вам наступили на ногу
3. Финляндия. Сауны в большинстве квартир или, по крайней мере, многоквартирных домов. Много известных (и андеграундных) метал-групп
И строящаяся атомная электростанция, которая на данный момент отстает от графика на 11 лет и, согласно Википедии, является 3-м самым дорогим зданием в мире.
4. Куба. Люди вслух считают количество фуэте в театре на балете «Лебединое озеро». Они подбадривают артистов балета, как будто это спорт
Когда чёрный лебедь делает около 30 фуэте, толпа зрителей восклицает: «РАЗ! ДВА! .... ШЕСТНАДЦАТЬ! СЕМНАДЦАТЬ! ... 30!!"
8. Испания. Невероятно дешёвое оливковое масло. И поздние приёмы пищи. Завтрак примерно в 13-15 часов, а обед в 9-10 часов. Поэтому ещё много перекусов между
9. В Новой Зеландии принято ходить босиком в общественных местах. В торговом центре, супермаркете, местах быстрого питания и т. д. Для детей даже считается нормальным ходить в начальную школу босиком
11. "Я живу в Бельгии и сомневаюсь, что есть много других стран, где два человека, являющихся пожизненными гражданами одной и той же страны, не в состоянии поговорить друг с другом...
... Это случилось с моим другом, валлонцем, который познакомился с пожилой фламандкой. Она не говорила по-английски или по-французски, он не говорил по-голландски. Они не могли общаться друг с другом, но оба были бельгийцами насквозь".
16. В Новой Зеландии есть национальный праздник - День ящика, первый день лета, который в основном отмечается ящиком местного пива, барбекю и спортом, обычно в квартире товарищей или на пляже
17. "Южная Африка. Привычка называть светофоры «роботами». Поймал себя на том, что делаю это с иностранными друзьями, и они смотрят на меня как на идиота"
18. В Индии нормально, когда родители находят тебе спутника жизни, и есть шанс, что тебя убьют, если ты кого-то любишь (без согласования)
21. "Исландия. У нас есть музыкальный фестиваль, проводимый внутри ледника и глубоко внутри вулкана. Мы также берем 1 000 000 долларов за билет"
22. Индия. Дешёвые подписки на стриминговые сервисы. Пакет для Disney+, HBO, Showtime, ABC, Live Sports и многих других стоит менее 2 долларов в месяц. 2 доллара за всё
27. США. Корневое пиво, рутбир. В Америке широко доступно и популярно, но в Европе его вряд ли кто-то станет пить
Источник: — переведено специально для fishki.net
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