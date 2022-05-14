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Занимательное страноведение: в каждой избушке свои погремушки

Занимательное страноведение: в каждой избушке свои погремушки

Автор:
14 мая 2022 09:00
Сообщество : Путешествия
Метки: занимательно   занимательное страноведение   интересно   интересные факты о странах   страноведение   страны мира   увлекательное страноведение   факты о странах   хочу все знать   
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Предлагаем коллекцию интересных фактов о странах мира. Какие традиции или вещи распространены в некоторых странах практически повсеместно, но редко встречаются где-то ещё? Поговорим о так называемых культурных особенностях (или причудах).
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: занимательно   занимательное страноведение   интересно   интересные факты о странах   страноведение   страны мира   увлекательное страноведение   факты о странах   хочу все знать   
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