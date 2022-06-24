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50 удивительных и красивейших мест на Земле

50 удивительных и красивейших мест на Земле

Автор:
24 июня 2022 13:21
Сообщество : ФотоМир
Метки: Красота природы   Самые красивые места   Фотоподборка   красивые виды   красивые места   красивые места на Земле   путешественнику на заметку   самые красивые места мира   фотопутешествие   
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Благодаря интернету, мы можем путешествовать из одной страны в другую, из одного времени года в другое и наслаждаться красотой природы и архитектурой городов, просто разглядывая фотографии. В этой коллекции собраны отличные снимки, которые радуют глаз!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Красота природы   Самые красивые места   Фотоподборка   красивые виды   красивые места   красивые места на Земле   путешественнику на заметку   самые красивые места мира   фотопутешествие   
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6  комментариев
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15k
Bill Час назад
Жалко что в России нет северного сияния. Так хотелось бы посмотреть.
<sarcazm>
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356
Жирный бот 8 минут назад
Россия
Россия
Россия
Россия
Россия
Россия
Россия
Россия
Россия
Россия
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9k
Hunson Abadeer Полчаса назад
ооох красота!!! Спасибо за пост!
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