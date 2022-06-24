50 удивительных и красивейших мест на Земле

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Благодаря интернету, мы можем путешествовать из одной страны в другую, из одного времени года в другое и наслаждаться красотой природы и архитектурой городов, просто разглядывая фотографии. В этой коллекции собраны отличные снимки, которые радуют глаз!
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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