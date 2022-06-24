50 удивительных и красивейших мест на Земле

Благодаря интернету, мы можем путешествовать из одной страны в другую, из одного времени года в другое и наслаждаться красотой природы и архитектурой городов, просто разглядывая фотографии. В этой коллекции собраны отличные снимки, которые радуют глаз!

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1. Северное сияние в Лапландии, Финляндия 0 Источник:

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2. Гора Фудзи, Япония 0 Источник:

3. Аллея баобабов, Мадагаскар 0 Источник:

4. Водопад Хенгифосс, Исландия 0 Источник:

5. Норвегия 0 Источник:

6. Лофотенские острова, Норвегия 0 Источник:

7. Национальный парк Плитвицкие озера, Хорватия 0 Источник:

8. Тоскана, Италия 0 Источник:

9. Северное сияние в Тромсё, Норвегия 0 Источник:

10. Волшебный закат, национальный парк Банф, Альберта, Канада 0 Источник:

11. Бангкок, Таиланд 0 Источник:

12. Природное световое шоу, Киркьюфетль, Исландия 0 Источник:

13. Красивый пляж, Сейшельские острова 0 Источник:

14. Футбольное поле в Норвегии 0 Источник:

15. Монастыри Метеоры, Греция 0 Источник:

16. Британская Колумбия 0 Источник:

17. Сайтама, Япония 0 Источник:

18. Красивые патагонские фьорды 0 Источник:

19. Аэрофотоснимок пустыни Намиб, предоставлен Европейским космическим агентством 0 Источник:

20. Потрясающий вид, Таиланд 0 Источник:

21. Озеро Пейто, Канада 0 Источник:

22. Одинокое дерево под северным сиянием - Лапландия, Финляндия 0 Источник:

23. Базальтовая скала Хвитсеркур, полуостров Ватнснес, Исландия 0 Источник:

24. Замок Эйлен-Донан, Шотландия 0 Источник:

25. Замок Хамамацу, Япония 0 Источник:

26. Толире, Индонезия 0 Источник:

27. Германия 0 Источник:

28. Удивительный вид, водопады в Исландии 0 Источник:

29. Одинокий коттедж в Черной долине в графстве Керри, Ирландия 0 Источник:

30. Ронда, Испания 0 Источник:

31. Зима в Праге 0 Источник:

32. Аэропорт Джуэл Чанги, Сингапур 0 Источник:

33. Секретные пещеры хоббитов, Венгрия 0 Источник:

34. Здесь отдыхают белые медведи. Черчилль, провинция Манитоба, Канада 0 Источник:

35. Удивительные пейзажи Исландии 0 Источник:

36. Замок Данноттар, Шотландия 0 Источник:

37. Сигирия, Шри-Ланка 0 Источник:

38. Майями, Флорида 0 Источник:

39. Замок Нойшванштайн, Германия 0 Источник:

40. Амстердам, Нидерланды 0 Источник:

41. Рим, Италия 0 Источник:

42. Берген, Норвегия 0 Источник:

43. Разноцветный Колорадо 0 Источник:

44. Барселона, Испания 0 Источник:

45. Гриндельвальд, Швейцария 0 Источник:

46. Замок Гогенцоллерн, Германия 0 Источник:

47. Стамбул, Турция 0 Источник:

48. Баган, Мьянма 0 Источник:

49. Центральный парк, Нью-Йорк 0 Источник: