25 победителей фотоконкурса на самое впечатляющее полярное сияние

Полярное сияние - одно из самых красивых явлений, подаренных нам природой. Наблюдать его можно в регионах, расположенных на высокой широте. Конечно, это из разряда тех зрелищ, которые лучше один раз увидеть своими глазами, чем сто раз на изображениях, но хорошие снимки - это тоже неплохо!

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1. «Под канадским небом», Паркер Беркетт. Британская Колумбия, Канада 0 Источник:

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2. «Награда за охоту», Бен Мейз. Тасмания, Австралия 0 Источник:

3. «Симфония огней», Юрий Белегурский. Тингвеллир, Исландия 0 Источник:

4. «Яйца дракона», Роксоляна Гилевич. Лофотенские острова, Норвегия 0 Источник:

5. «Финляндия ночью», Ким Йенссен. Финская Лапландия 0 Источник:

6. «Весенний фейерверк», Оле Саломонсен. Тромсё, Норвегия 0 Источник:

7. «Конвергенция», Агнешка Мровка. Йокюльсаурлоун, Исландия 0 Источник:

8. «Башня чародейства», Хоакин Марко. Исландия 0 Источник:

9. «Ворота на север», Филипп Гребенд. Исландия 0 Источник:

10. «Ледяные огни Лофотенских островов», Деннис Хеллвиг. Лофотенские острова, Норвегия 0 Источник:

11. «Когда мечта стала реальностью», Мохад Альмеханна. Юкон, Канада 0 Источник:

12. «Турбулентность», Джон Уэзерби. Исландия 0 Источник:

13. «Подтверждение» Уильям Патино. Исландия 0 Источник:

14. «Викинги в небе», Нико Ринальди. Исландия 0 Источник:

15. «Прямо перед заморозками», Аки Миккола. Финская Лапландия 0 Источник:

16. «Огни в стране живых небес», Жанин Холоватюк. Саскачеван, Канада 0 Источник:

17. «Пламя в небе», Ристо Лескинен. Финская Лапландия 0 Источник:

18. «Магия изображенных камней», Мэрибет Киченски. Полуостров Верхний Мичиган, США 0 Источник:

19. «Северное сияние на водопаде Хафрагилсфосс», Стефано Пеллегрини. Исландия 0 Источник:

20. «Призраки падения», Петри Пуурунен. Финская Лапландия 0 Источник:

21. «Небесный танец», Сергей Королев. Кольский полуостров, Россия 0 Источник:

22. «Антарктическая ночь», Бенджамин Эберхард (редактирование - Мартин Хек). Обсерватория Ice Cube Neutrino - Антарктида 0 Источник:

23. «Извержение северного сияния», Тор-Ивар Нэсс. Люнгенские Альпы, Норвегия 0 Источник:

24. «Над Лофотенскими горами», Хосе Антонио Матеос Фахардо. Лофотенские острова, Норвегия 0 Источник: