25 победителей фотоконкурса на самое впечатляющее полярное сияние

Полярное сияние - одно из самых красивых явлений, подаренных нам природой. Наблюдать его можно в регионах, расположенных на высокой широте. Конечно, это из разряда тех зрелищ, которые лучше один раз увидеть своими глазами, чем сто раз на изображениях, но хорошие снимки - это тоже неплохо!
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22. «Антарктическая ночь», Бенджамин Эберхард (редактирование - Мартин Хек). Обсерватория Ice Cube Neutrino - Антарктида
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Aurora Borealis красота природы победители конкурса полярное сияние природа природное явление северное сияние фотоконкурс
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