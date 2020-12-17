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25 победителей фотоконкурса на самое впечатляющее полярное сияние

25 победителей фотоконкурса на самое впечатляющее полярное сияние (26 фото)

Автор:
17 декабря 2020 15:41
Сообщество : ФотоМир
Метки: Aurora Borealis   красота природы   победители конкурса   полярное сияние   природа   природное явление   северное сияние   фотоконкурс   
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Полярное сияние - одно из самых красивых явлений, подаренных нам природой. Наблюдать его можно в регионах, расположенных на высокой широте. Конечно, это из разряда тех зрелищ, которые лучше один раз увидеть своими глазами, чем сто раз на изображениях, но хорошие снимки - это тоже неплохо!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Aurora Borealis   красота природы   победители конкурса   полярное сияние   природа   природное явление   северное сияние   фотоконкурс   
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