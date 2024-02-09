Ростов-на-дому и сопелье: очередная подборка каламбуров и лингвошуток

Как называют собаку, питающуюся картошкой? Зачем шахид пришёл на церемонию вручения "Оскара"? Что находится под строжайшим запретом в Англии? Ответы на эти и другие вопросы вы узнаете в нашем посте-признании в любви русскому языку.