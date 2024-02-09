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Ростов-на-дому и сопелье: очередная подборка каламбуров и лингвошуток

Ростов-на-дому и сопелье: очередная подборка каламбуров и лингвошуток

Автор:
09 февраля 2024 13:12
Сообщество : Юмор
Метки: Анекдоты   Мемы   Твиттер   Юмор   каламбуры   ростов   русский язык   сопелье   шутки   язык   
3956
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Как называют собаку, питающуюся картошкой? Зачем шахид пришёл на церемонию вручения "Оскара"? Что находится под строжайшим запретом в Англии? Ответы на эти и другие вопросы вы узнаете в нашем посте-признании в любви русскому языку.

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Метки: Анекдоты   Мемы   Твиттер   Юмор   каламбуры   ростов   русский язык   сопелье   шутки   язык   
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13  комментариев
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38k
АнтонПолднев 4 часа назад
Сбермегамаркет, это пять! Я услышал всё!
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Ivan 2 часа назад
Ростов-на-дому и сопелье: очередная подборка каламбуров и лингвошутокПосмотреть
Ростов-на-дому и сопелье: очередная подборка каламбуров и лингвошуток
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1k
Ugo 2 часа назад
Комментарий к фото
Не нормальный это вопрос бухгалтеру. А ответ нормальный.
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24k
Valiko 3 часа назад
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2k
Матвей 3 часа назад
Так, кто вчера первый сказал:"Ну чё!?"
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19k
Голос Вселенной 3 часа назад
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Моносеть?????
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Александр Вьюшков Голос Вселенной 2 часа назад
Комментарий к фото
Сказали же, садись.
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21k
scorpick 4 часа назад
Сбермегамаркет
Купила стёкла без зонта
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Николай Дмитрич

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