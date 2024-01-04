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Товароед и психовилка: первая в этом году подборка каламбуров

Товароед и психовилка: первая в этом году подборка каламбуров

Автор:
04 января 2024 11:59
Сообщество : Юмор
Метки: Анекдоты   Мемы   Твиттер   Юмор   интернет   каламбуры   лингвошутки   русский язык   шутки   язык   
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Про услуги Ксеркса, самую необычную кличку для рыжего кота, про тонкости испанского языка и перевода с китайского, а также каламбур от нейросети и кое-что ещё.

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Метки: Анекдоты   Мемы   Твиттер   Юмор   интернет   каламбуры   лингвошутки   русский язык   шутки   язык   
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5  комментариев
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14k
Евгений 2 часа назад


О, нейросеть добралась до анекдотов про Штирлица. Только там фигурировали голубые ели.
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20k
Bill Час назад
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1k
Лютый вам Бетховен 2 часа назад
Комментарий к фото
Еще "грузовиком" обзывают.
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Николай Дмитрич

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