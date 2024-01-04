Товароед и психовилка: первая в этом году подборка каламбуров

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Про услуги Ксеркса, самую необычную кличку для рыжего кота, про тонкости испанского языка и перевода с китайского, а также каламбур от нейросети и кое-что ещё.
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О, нейросеть добралась до анекдотов про Штирлица. Только там фигурировали голубые ели.