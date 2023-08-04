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Избинг и барбибара: сборник каламбуров и лингвошуток

Избинг и барбибара: сборник каламбуров и лингвошуток

Автор:
04 августа 2023 15:40
Сообщество : Юмор
Метки: Анекдоты   Мемы   Твиттер   Юмор   избинг   каламбуры   лингвошутки   русский язык   смех   шутки   
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Что надо сделать, чтобы получить миндаль за отвагу? Как называется доктор, который лечит акул? Как парикмахерша обманула смерть? Где отдыхают летом зумеры? Ответы на эти и другие вопросы вы узнаете из этого поста.

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Метки: Анекдоты   Мемы   Твиттер   Юмор   избинг   каламбуры   лингвошутки   русский язык   смех   шутки   
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1  комментарий
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Голос Вселенной 20 минут назад
Комментарий к фото
У нас, помню, в школьные годы в пионерлагере был чувак один армянин.. Звали его ... да хрен его знает, как его звали, имя хрен выговоришь и тем более хрен запомнишь. Он сам это прекрасно понимал. Поэтому когда его кто-то спрашивал, как тебя зовут, он всегда отвечал "Говори Армян - не ошибешься..."
Так его все и звали Армян.
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Николай Дмитрич

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