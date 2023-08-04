Избинг и барбибара: сборник каламбуров и лингвошуток

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Что надо сделать, чтобы получить миндаль за отвагу? Как называется доктор, который лечит акул? Как парикмахерша обманула смерть? Где отдыхают летом зумеры? Ответы на эти и другие вопросы вы узнаете из этого поста.
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6. Избинг - это русский вариант глэмпинга, глэмпинг - это комфортный кемпинг, а кемпинг - это летний лагерь для автотуристов
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