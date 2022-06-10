Относительно свежая подборка каламбуров и лингвошуток

64 первых майнера Bitcon добыли криптовалюты на 84 миллиарда долларов

Актуальная, но с примесью баянов подборка каламбуров и лингвошуток

Праздничная, но не про защитников подборка каламбуров и лингвошуток

Свежая, но с тонким ароматом баяна подборка каламбуров и лингвошуток

Смешная, но глуповатая подборка каламбуров и лингвошуток

Забавная, но глуповатая подборка каламбуров и лингвошуток