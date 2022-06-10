Относительно свежая подборка каламбуров и лингвошуток

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Как выглядит барабанная дробь, в каком разрешении показывают фильмы в кино, чем занимаются математики на огороде и кое-что ещё.
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Источник:
АНТИФИШКИ
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