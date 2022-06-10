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Относительно свежая подборка каламбуров и лингвошуток

Относительно свежая подборка каламбуров и лингвошуток

Автор:
10 июня 2022 15:55
Сообщество : Юмор
Метки: Анекдоты   Мемы   Твиттер   Юмор   каламбуры   лингво   русский язык   шутки   язык   
3868
20

Как выглядит барабанная дробь, в каком разрешении показывают фильмы в кино, чем занимаются математики на огороде и кое-что ещё.

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Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Анекдоты   Мемы   Твиттер   Юмор   каламбуры   лингво   русский язык   шутки   язык   
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27  комментариев
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1k
Ловите наркомана! Час назад
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22k
Дмитрий 6 минут назад
Комментарий к фото
Люди добрые, подскажите, пожалуйста, в чём юмор((( В который раз наталкиваюсь на сие творение и не могу познать прелести смеха от данного каламбура(((
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Проктолог-иллюзионист 18 минут назад
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fanatik115 19 минут назад
шняга какая-то
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Гремлин 20 минут назад
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arek14 36 минут назад
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arek14 36 минут назад
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arek14 37 минут назад
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arek14 38 минут назад
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arek14 38 минут назад
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arek14 38 минут назад
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5k
heta 42 минуты назад
И я не знаю Завтру...
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39k
Aleksandr 59 минут назад
Ссылка youtu.be
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20k
Егор Час назад
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4k
Горожанин Час назад
Лингвошутки - высшая стадия тавтологии. Масло масляное, но ещё масляным и ещё поверх уже этого масла - ещё маcло... Это что-то!))))
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sedoisever 2 часа назад
"Упавший" и "павший", это абсолютно разные вещи.
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Вадим sedoisever Час назад
Люцифер не павший.
Люцифер - Светоносный. (ср. люминофор)
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ACU900 2 часа назад
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