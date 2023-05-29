Хэвэрэст и релокент: весёлая подборка каламбуров и лингвошуток

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Из этой не самой смешной подборки (ну правда, бывало и получше) вы узнаете, где можно отдохнуть этим летом, как по-русски назвать антидепрессанты, а по-турецки - хиты, а также подучите испанский.
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