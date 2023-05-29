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Хэвэрэст и релокент: весёлая подборка каламбуров и лингвошуток

Хэвэрэст и релокент: весёлая подборка каламбуров и лингвошуток

Автор:
29 мая 2023 18:21
Сообщество : Юмор
Метки: Анекдоты   Мемы   Твиттер   Юмор   английский   каламбуры   лингвошутки   русский   шутки   язык   
3867
18

Из этой не самой смешной подборки (ну правда, бывало и получше) вы узнаете, где можно отдохнуть этим летом, как по-русски назвать антидепрессанты, а по-турецки - хиты, а также подучите испанский.

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Метки: Анекдоты   Мемы   Твиттер   Юмор   английский   каламбуры   лингвошутки   русский   шутки   язык   
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19  комментариев
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46k
Максим Т. 2 часа назад
Комментарий к фото
Кто режиссер? Кто Редрика играет?
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228
AnSal 5 минут назад
Подари мне, Дед Мороз, противокручинное...
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Александр Зотов 13 минут назад
Ссылка rutube.ru
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55k
Олег 22 минуты назад
Автор, а ты не боишься что тебя никифоридис с димоном отлупят?
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26k
Егор Полчаса назад
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10k
ScorpionDS 38 минут назад
Я сам не помню, когда мне было 1,5 года, родители пошли со мной в универмаг, времена были конец 80-х. Там была ветрина из стекла, очень длинная и выше ростом с товаром (мне позже показывали аналогичную), вот возле такой ветрины стоял мой отец с мной на руках, пока мама была в очереди. Я тем временем ковырял ее пальцем и выковырял какой-то крепеж и начался эффект домино ...


Но никто не заметил, из-за чего ...

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21k
Valiko 50 минут назад
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Ссылка coub.com
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2k
Enotko Ytko 2 часа назад
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ниче не понятно
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261
deday Enotko Ytko 13 минут назад
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Присоединяюсь к обществу. Нифига не понял.
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Enotko Ytko 2 часа назад
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в чем юмор?
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