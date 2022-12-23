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Последняя в 2022 году подборка каламбуров и лингвошуток

Последняя в 2022 году подборка каламбуров и лингвошуток

Автор:
23 декабря 2022 19:35
Сообщество : Юмор
Метки: Анекдоты   Мемы   Твиттер   Юмор   апокалипсис   каламбуры   русский язык   слова   шутки   язык   
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Какие ценности нам навязывают бабушки, как разводят мосты, зачем Шрамы украшают мужчину и кое-что ещё в очередной подборке глупых и смешных каламбуров.

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Метки: Анекдоты   Мемы   Твиттер   Юмор   апокалипсис   каламбуры   русский язык   слова   шутки   язык   
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8  комментариев
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9k
GROMOZEKA 50 минут назад
А вот это и правда неплохо


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21k
homerchik 20 минут назад
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63k
doker 43 минуты назад
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GROMOZEKA 49 минут назад
Я в нотной грамоте ни бельмеса, но все же понял о чем речь


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Николай Дмитрич

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