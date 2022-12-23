Последняя в 2022 году подборка каламбуров и лингвошуток

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Какие ценности нам навязывают бабушки, как разводят мосты, зачем Шрамы украшают мужчину и кое-что ещё в очередной подборке глупых и смешных каламбуров.
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