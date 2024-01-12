Обедоносец и шлогбаумон: новая подборка каламбуров и лингвошуток

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Что делает стиральная машина, когда не вращает барабан, как девушки называют возлюбленных, как определить, что ты глагол или вселенная. Ответы на эти и некоторые другие заковыристые вопросы ищите в нашей новой подборке лингвошуток и каламбуров.
2. Единственная зарядка, на которую я встаю каждое утро
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