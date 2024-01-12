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Обедоносец и шлогбаумон: новая подборка каламбуров и лингвошуток

Обедоносец и шлогбаумон: новая подборка каламбуров и лингвошуток

Автор:
12 января 2024 17:10
Сообщество : Юмор
Метки: Анекдоты   Мемы   Твиттер   Юмор   каламбуры   лингвошутки   опечатки   подборка   русский язык   шутки   
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Что делает стиральная машина, когда не вращает барабан, как девушки называют возлюбленных, как определить, что ты глагол или вселенная. Ответы на эти и некоторые другие заковыристые вопросы ищите в нашей новой подборке лингвошуток и каламбуров.

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Метки: Анекдоты   Мемы   Твиттер   Юмор   каламбуры   лингвошутки   опечатки   подборка   русский язык   шутки   
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6  комментариев
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12k
Самка Хорька Полчаса назад
Мой мужчина. А чё - сразу чувствуется представительный такой, со стильной небритостью, лоском в образе и дорогих часах. Возле бентли, конечно же. Пусть даже по факту он - сожитель масик.
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406
Нежмисто Живисто Час назад
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АнтонПолднев Час назад
Завидовать нужно молча. Со мной работал чувачок. Я на обед первое, второе, салат, ещё и к чаю что-то, а он заскорузлую яичницу и покупные пельмени перевареные. Причём и я и он одни живём. Моя девушка в 100км, к нему тоже приходящая. Тут вопрос личности. Его так устраивает. Меня нет.
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