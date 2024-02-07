Жители российского посёлка пожаловались на чернокожих безбилетников

Африканцы и кубинцы организовали гетто на востоке Москвы. И уже ничего не боятся, считают местные жители.
В посёлке Восточный на востоке Москвы местные жители жалуются на засилье чернокожих мигрантов. По их словам, приезжие из Африки и Кубы передвигаются группами и никогда не платят за проезд в общественном транспорте. Всё это сходит им рук, кондукторы оштрафовать их не могут, поскольку у тех нет российских паспортов. Впрочем, на маршруте кондукторы бывают не всегда, их заменяют терминалы оплаты проезда. Но когда бывают, то "шоколадные зайцы" устраивают с сотрудниками транспортных компаний конфликты, причём чем дальше, тем больше.
"Мурыжат и отпускают. Они все говорят: нет паспорта. Вечером, когда еду домой, они тоже не платят группами и едут спокойно и уверенно", — рассказала местная жительница.
Одна из местных жительниц, устала это терпеть и заставила одного из приезжих заплатить за проезд. Она записала видео, чтобы на проблему обратили внимание местные власти.
Источник:
"Это гетто передвигается в транспорте группами. Почему я должна платить, а они могут этого не делать? Когда я убрала телефон, он угрожающе сказал, что запомнил меня. Русские в Москве теперь негров бояться должны?" — рассказала автор видео.
Также местные жители уверены, что образовавшаяся на востоке Москвы гетто-диаспора промышляет "тёмными" делами. Без Бастрыкина, видимо, тут не обойтись.
Источник:
- Москвича избили фаллоимитатором из-за дорожного конфликта
- В Москве поймали автоблогеров, устроивших «гонки с фейерверками»
- «Побаловаться хотели, извините пожалуйста»: Следком возбудил уголовное дело после опасных гонок по Москве с участием автоблогера Гаджиева
- В Южном Бутово козлы начали грабить птичьи кормушки
- Пассажирский самолет, летевший в Москву, потерпел крушение в Афганистане
Кстати, за подобный кипиш, эти "специалисты" получают "административку", что кратно увеличивает шансы на депорт!!! Остаётся контролёрам только вызывать полицию и заставлять её работать! А ещё лучше, фиксировать такое на видео. Возможно, в салоне есть камера.