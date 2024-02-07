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Жители российского посёлка пожаловались на чернокожих безбилетников

Жители российского посёлка пожаловались на чернокожих безбилетников

Автор:
07 февраля 2024 18:28
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Москва   африканцы   безбилетники   жалобы   кубинцы   посёлок Восточный   транспорт   
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Африканцы и кубинцы организовали гетто на востоке Москвы. И уже ничего не боятся, считают местные жители.

В посёлке Восточный на востоке Москвы местные жители жалуются на засилье чернокожих мигрантов. По их словам, приезжие из Африки и Кубы передвигаются группами и никогда не платят за проезд в общественном транспорте. Всё это сходит им рук, кондукторы оштрафовать их не могут, поскольку у тех нет российских паспортов. Впрочем, на маршруте кондукторы бывают не всегда, их заменяют терминалы оплаты проезда. Но когда бывают, то "шоколадные зайцы" устраивают с сотрудниками транспортных компаний конфликты, причём чем дальше, тем больше.


"Мурыжат и отпускают. Они все говорят: нет паспорта. Вечером, когда еду домой, они тоже не платят группами и едут спокойно и уверенно", — рассказала местная жительница.


Одна из местных жительниц, устала это терпеть и заставила одного из приезжих заплатить за проезд. Она записала видео, чтобы на проблему обратили внимание местные власти.

"Это гетто передвигается в транспорте группами. Почему я должна платить, а они могут этого не делать? Когда я убрала телефон, он угрожающе сказал, что запомнил меня. Русские в Москве теперь негров бояться должны?" — рассказала автор видео.


Также местные жители уверены, что образовавшаяся на востоке Москвы гетто-диаспора промышляет "тёмными" делами. Без Бастрыкина, видимо, тут не обойтись.

Источник:

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Метки: Видео   Москва   африканцы   безбилетники   жалобы   кубинцы   посёлок Восточный   транспорт   
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79  комментариев
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5k
Григорий 11 часов назад
а как эти обезьяны без документов вообще попадают в Россию?!
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1k
Аарон Чупа Полчаса назад
Нам таких не надо
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1
Gleb Полчаса назад
Женщина смелая!

Кстати, за подобный кипиш, эти "специалисты" получают "административку", что кратно увеличивает шансы на депорт!!! Остаётся контролёрам только вызывать полицию и заставлять её работать! А ещё лучше, фиксировать такое на видео. Возможно, в салоне есть камера.
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Комментарий удален. Причина: разжигание межнациональной розни
−8
Комментарий удален. Причина: разжигание межнациональной розни
−8
540
Александр Поляков Час назад
это черные дагестанцы
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Комментарий удален. Причина: спам, реклама
−11
Комментарий удален. Причина: флуд
−8
7k
Андрей Крылов 8 часов назад
Если всё так и есть, то местного начальника полиции пора выгнать.И не на пенсию, а на морооз, с "волчьим билетом". Втрой на очереди местный начальник ФСБ.
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24k
Валерий 8 часов назад
Им нужно ОЧЕНЬ ДОХОДЧИВО объяснить, что Россия-матушка им нихрена не должна. Никогда не было на Руси негров-рабов, афропритеснений, и так далее. Это вся Африка в куче с Кубой должна России, наследнице СССР, как земля колхозу. И если мы спросим, ответить им будет ой, как тяжело. Так что пусть не выёживаются, а быстренько валят в гейропу, куда они и стремятся. Ну, или отвалят куда-нить в солнечный Магадан.
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51k
Элек Мек 8 часов назад
ККК.
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6k
hhwost 8 часов назад
это гетто, тут так принято...
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152
Травкин Лопух 3 8 часов назад
Ссылка vk.com
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2k
Igor Grishaev 8 часов назад
Только "шоколадных зайцев" нам не хватало. Скоро BLM начнут организовывать.
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9k
Бритва 9 часов назад
тоже мне проблема. Недавно вся страна так ездила. 5 р билет 10 р штраф.
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493
Денис Веселов 9 часов назад
Ещё раз , уже когда писал, куда делись скинхеды?
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6k
HUBLOT 9 часов назад
Для тех, у кого нет паспорта, существуют приемники-распределители. И проблема тут не в шоколадных зайцах, а в бездействии полиции.
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7k
tank35 9 часов назад
забыли вкус бамбуковой палки, нужно познакомить с русским дрыном
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718
Алексей Бляйбтрой 9 часов назад
черножопые мож. чернокожие это шахтеры после работы.
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5k
Андрей 9 часов назад
Если власти не чистят мусор, народ обязан это сделать
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27k
Лис 9 часов назад
Если бы только негры. Работаю в Питере, промзона "Парнас", от метро автобус № 139. "Специалистов" со Средней Азии ездит предостаточно. Редко, кто платит. Да и за рулём в автобусном парке № 3 такие же "специалисты", расписание не соблюдают.
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