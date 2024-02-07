Жители российского посёлка пожаловались на чернокожих безбилетников

В посёлке Восточный на востоке Москвы местные жители жалуются на засилье чернокожих мигрантов. По их словам, приезжие из Африки и Кубы передвигаются группами и никогда не платят за проезд в общественном транспорте. Всё это сходит им рук, кондукторы оштрафовать их не могут, поскольку у тех нет российских паспортов. Впрочем, на маршруте кондукторы бывают не всегда, их заменяют терминалы оплаты проезда. Но когда бывают, то "шоколадные зайцы" устраивают с сотрудниками транспортных компаний конфликты, причём чем дальше, тем больше.

"Мурыжат и отпускают. Они все говорят: нет паспорта. Вечером, когда еду домой, они тоже не платят группами и едут спокойно и уверенно", — рассказала местная жительница.

Одна из местных жительниц, устала это терпеть и заставила одного из приезжих заплатить за проезд. Она записала видео, чтобы на проблему обратили внимание местные власти.