Пассажирский самолет, летевший в Москву, потерпел крушение в Афганистане

В Росавиации подтвердили, что самолет перестал выходить на связь и пропал с радаров вечером 20 января, когда находился в воздушном пространстве Афганистана (около границы Таджикистана).



На место крушения направлена группа для расследования катастрофы, а местные жители делятся мрачными кадрами в соцсетях.