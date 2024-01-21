Пассажирский самолет, летевший в Москву, потерпел крушение в Афганистане

В Росавиации сообщили, что перед крушением пилот сообщал о технических проблемах.
Судно принадлежит "Атлетик Групп" и зарегистрирован в госреестре гражданских воздушных судов России.
Частный борт, джет Falcon 10B, совершавший санитарный рейс по маршруту Гая (Индия) — Ташкент (Узбекистан) — Жуковский (Россия), отклонился от курса и врезался в гору Топхан в районе Зебак.
В Росавиации подтвердили, что самолет перестал выходить на связь и пропал с радаров вечером 20 января, когда находился в воздушном пространстве Афганистана (около границы Таджикистана).
На место крушения направлена группа для расследования катастрофы, а местные жители делятся мрачными кадрами в соцсетях.
По предварительной информации, на борту находилось 6 человек, 2 пассажира (гражданина России), 4 члена экипажа, и все они погибли.
По информации Tolo News, представитель регионального управления информации и культуры Забихулла Амири заявил, что на место крушения направлена группа для проведения расследования этого инцидента.
*Информация обновляется.
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