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Пассажирский самолет, летевший в Москву, потерпел крушение в Афганистане

Пассажирский самолет, летевший в Москву, потерпел крушение в Афганистане

Автор:
21 января 2024 11:13
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Афганистан   Видео   Индия   Москва   крушение   самолет   
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В Росавиации сообщили, что перед крушением пилот сообщал о технических проблемах.

Судно принадлежит "Атлетик Групп" и зарегистрирован в госреестре гражданских воздушных судов России.

Частный борт, джет Falcon 10B, совершавший санитарный рейс по маршруту Гая (Индия) — Ташкент (Узбекистан) — Жуковский (Россия), отклонился от курса и врезался в гору Топхан в районе Зебак.

В Росавиации подтвердили, что самолет перестал выходить на связь и пропал с радаров вечером 20 января, когда находился в воздушном пространстве Афганистана (около границы Таджикистана).


На место крушения направлена группа для расследования катастрофы, а местные жители делятся мрачными кадрами в соцсетях.

По предварительной информации, на борту находилось 6 человек, 2 пассажира (гражданина России), 4 члена экипажа, и все они погибли.

По информации Tolo News, представитель регионального управления информации и культуры Забихулла Амири заявил, что на место крушения направлена группа для проведения расследования этого инцидента.


*Информация обновляется.

Источник:

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Метки: Афганистан   Видео   Индия   Москва   крушение   самолет   
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18  комментариев
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9k
Бритва 2 часа назад
целых два пассажира и уже пассажирский. ну, то есть как - целых...
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4k
Дмитрий 5 минут назад
Частный самолёт где летело 2 тела с курорта, явно не школьная учительница и другой нужный обществу человек. Очередной толстосум и его чехол для йенга пошел на корм стервятникам, да и буй с ними, этого "добра" у нас увы и так слишком много в стране.
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47
TDH 12 минут назад
Почему не сообщают, кто был пассажирами? Весьма любопытно...
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4k
Евгений Полчаса назад
Какой то шишак летел с комфортом. Два пилота, две стюардессы на двоих шишаков. Самолет жалко и экипаж
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3k
Максим Макашев 59 минут назад
я один услышал в первом ролике стрельбу?
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−22
monday_ 2 часа назад
Кто-то обнулённый говорил, санкции Росии на пользу. И правда, нех летать самолётами, деды на лошадях и пешком передвигались. Все эти западные дьявольские конструкции до добра не доводят
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