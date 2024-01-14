В Южном Бутово козлы начали грабить птичьи кормушки

Началось все с прошлого лета, когда житель частного сектора завел себе 12 коз и выпустил животных на самовыгул. Стадо быстренько освоилось в районе и установило там свои правила. Машины стали для них всего лишь удобным приспособлением для доставания листвы с деревьев летом, людей козы игнорируют, а собаки благоразумно с рогатыми не связываются.



