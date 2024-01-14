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В Южном Бутово козлы начали грабить птичьи кормушки

В Южном Бутово козлы начали грабить птичьи кормушки

Автор:
14 января 2024 08:24
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Москва   Южное Бутово   животные   козы   птичьи кормушки   
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Жители лишь равнодушно отмечают, что привыкли к стаду рогатых агрессоров.

Началось все с прошлого лета, когда житель частного сектора завел себе 12 коз и выпустил животных на самовыгул. Стадо быстренько освоилось в районе и установило там свои правила. Машины стали для них всего лишь удобным приспособлением для доставания листвы с деревьев летом, людей козы игнорируют, а собаки благоразумно с рогатыми не связываются.


Козы регулярно достают автомобилистов, залазят в детский сад и становятся бесконечным источником новостей для местных пабликов. Жаловались на хозяина стада неоднократно, но козы как бродили по округе так и бродят. Сам владелец на все замечания лишь отмахивается и советует жителям не с козами бороться, а стремится сделать дворы без машин.

С наступлением зимы с подножным кормом стало туго, и козы пошли рейдить птичьи кормушки. Жрать захочешь и не туда залезешь. Вот такой вот контактный зоопарк на самовыгуле.


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Метки: Видео   Москва   Южное Бутово   животные   козы   птичьи кормушки   
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3  комментария
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6k
Lexx 41 минуту назад
Вот кАзлы...
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8k
perekrestok 5 минут назад
Мясо коз похоже на баранину. Так что скоро этих животных приватизируют.
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78
Деньги Есть 44 минуты назад
А где служба отлова бродячих животных?
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