В Южном Бутово козлы начали грабить птичьи кормушки

Жители лишь равнодушно отмечают, что привыкли к стаду рогатых агрессоров.
Началось все с прошлого лета, когда житель частного сектора завел себе 12 коз и выпустил животных на самовыгул. Стадо быстренько освоилось в районе и установило там свои правила. Машины стали для них всего лишь удобным приспособлением для доставания листвы с деревьев летом, людей козы игнорируют, а собаки благоразумно с рогатыми не связываются.
Козы регулярно достают автомобилистов, залазят в детский сад и становятся бесконечным источником новостей для местных пабликов. Жаловались на хозяина стада неоднократно, но козы как бродили по округе так и бродят. Сам владелец на все замечания лишь отмахивается и советует жителям не с козами бороться, а стремится сделать дворы без машин.
С наступлением зимы с подножным кормом стало туго, и козы пошли рейдить птичьи кормушки. Жрать захочешь и не туда залезешь. Вот такой вот контактный зоопарк на самовыгуле.
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