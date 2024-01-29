В Москве проверят пожилого американца, предложившего 14-летнему школьнику позаниматься на дому английским

61-летний житель США, который живёт в Южном Бутово, подошёл к мальчику в ТЦ и предложил свою помощь в изучении английского. Пацан сообщил об этом своей маме, а та не растерялась и пошла в полицию.
Гражданина США по имени Бредли заподозрили в нехороших намерениях. Мужчина переехал в РФ и живёт в Южном Бутово. Недавно в одном из ТЦ он подошёл к подростку, представился Бобом и предложил улучшить английский мальчика. Пригласил тинейджера к себе домой, а тот сообщил обо всём своей родительнице.
Мама тут же пошла в полицию и написала заявление. Время нынче такое, что лучше перестраховаться. Хотя Боб говорит, что ничего плохого не имел в виду (дескать, парень коверкал английские слова - вот он и предложил по доброте душевной подтянуть уровень языка), проверка в отношении гражданина США всё-таки будет.
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Во избежание.
Информация об этой истории появилась в издании Mash - интересно, что некоторые подписчики паблика в ВК считают, что наши люди стали слишком недоверчивыми и чрезмерно подозрительными. Дескать, мужчина же ничего плохого не хотел!
Интересно, эти доброхоты смогли бы спокойно отпустить своего ребёнка к пожилому дядьке домой?
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похоже на анонс нового сериала