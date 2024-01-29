В Москве проверят пожилого американца, предложившего 14-летнему школьнику позаниматься на дому английским

Гражданина США по имени Бредли заподозрили в нехороших намерениях. Мужчина переехал в РФ и живёт в Южном Бутово. Недавно в одном из ТЦ он подошёл к подростку, представился Бобом и предложил улучшить английский мальчика. Пригласил тинейджера к себе домой, а тот сообщил обо всём своей родительнице.

Мама тут же пошла в полицию и написала заявление. Время нынче такое, что лучше перестраховаться. Хотя Боб говорит, что ничего плохого не имел в виду (дескать, парень коверкал английские слова - вот он и предложил по доброте душевной подтянуть уровень языка), проверка в отношении гражданина США всё-таки будет.