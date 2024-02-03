Первая успешная атака надводного судна субмариной. День боевого крещения подводного флота

Во время Гражданской войны в США военно-морские силы южан серьезно уступали флоту северян. Для Конфедерации такой расклад сил являлся катастрофическим. Экономика КША полностью зависела от экспорта хлопка и импорта промышленных товаров. Федеральному флоту удалось обеспечить плотную блокаду основных портов Конфедерации, и её прорыв стал для южан жизненно важным вопросом.
Многочисленные блокадопрорыватели не обеспечивали должного объёма поставок. Их капитаны предпочитали ввозить более дорогие товары, а не оружие и боеприпасы. Поэтому в КША сделали упор на технические новинки. Началось строительство нескольких броненосцев, которые были бы способны без труда расправиться с деревянными кораблями северян. Также южане развернули полномасштабную минную войну, увенчавшуюся успехом. От минных катеров и подводных мин погибло 25 военных кораблей северян, в том числе 8 современных броненосцев.
Несмотря на потери, флот Союза продолжал доминировать на морских коммуникациях и блокировать побережье. Поэтому КША решили развивать минное оружие в новом направлении. Начались работы по конструированию носителя мин, который смог бы скрытно подобраться к кораблю противника и уничтожить его. Было создано несколько действующих образцов погружных и полупогружных подводных лодок. Наибольшего успеха добился изобретатель Х.Л. Ханли. Вместе со своими коллегами Д. МакКлинтоком и Б. Уотсоном он построил три опытные субмарины, которые использовались для отработки движителя, герметичности корпуса и других технических моментов. Первый же по-настоящему действующий образец был изготовлен в 1863 году в Алабаме. Он получил имя H. L. Hunley (Ханли) в честь самого изобретателя, который погиб во время одного из испытаний субмарины со всем экипажем.
Конструкция лодки
H. L. Hunley имела герметичный сигарообразный корпус обтекаемой формы длиной около 12 метров и шириной 1,7 метра. В носовой и кормовой оконечностях находились балластные цистерны. Их осушение производилось с помощью двух ручных помп. Чтобы обеспечить остойчивость, к днищу болтами прикрепляли дополнительный груз, который можно было легко отсоединить для экстренного всплытия.
В движение субмарина приводилась мускульной силой. Изначально Ханли хотел оснастить её паровым двигателем. Но, несмотря на все попытки, изобретателю так и не удалось добиться эффективного рассеивания дыма, который сильно демаскировал подлодку.
В носу субмарины устанавливался длинный деревянный шест длиной около 6.5 метров, к концу которого крепилась мина. Она представляла собой металлическую ёмкость, заполненную 41 кг пороха и снабжённую механическим подрывным механизмом. Он обеспечивал детонацию заряда на глубине 1,5-1,8 метра. В передней части мины имелся крюк гарпунного типа, которым она надёжно фиксировалась на борту корабля противника.
Атака «Хаусатоника»
Чарльстон и Новый Орлеан были крупнейшими портами Конфедерации. Поэтому с июля 1863 года флот северян установил плотную блокаду Чарльстона, которую южанам не удавалось снять, несмотря на все усилия.
17 февраля 1864 года субмарина H. L. Hunley с экипажем из добровольцев предприняла попытку частичного снятия блокады. В качестве цели командир субмарины лейтенант Диксон заранее наметил шлюп «Хаусатоник». Это был мощный и быстроходный винтовой корабль северян, вооруженный 12 орудиями. Атаковать было решено ночью, чтобы повысить шансы незаметно подобраться к шлюпу под покровом темноты.
На самом «Хаусатонике» хотя и не подозревали о том, что их корабль выбран в качестве цели, но тем не менее предпринимали серьёзные меры предосторожности. До этого уже несколько судов погибли или получили повреждения от минных катеров южан, поэтому командир шлюпа приказал максимально усилить бдительность во время ночной вахты. На палубе дежурили восемь матросов. Возле каждого орудия находились боеприпасы для двух залпов. В котлах постоянно поддерживалось давление, позволяющее быстро дать кораблю ход.
Примерно в 21.00 вахтенный офицер заметил что-то странное около носовой части шлюпа. Внешне этот предмет напоминал бревно, но двигалось оно слишком ровно и точно в направлении «Хаусатоника». Он подал сигнал тревоги, и экипаж пришел в действие. Стрелки собрались у правого борта, кочегары поднимали давление в котлах, чтобы дать кораблю задний ход, а комендоры бросились заряжать носовые орудия. Они почти успели подготовиться и даже нацелились на этот странный предмет, но было уже поздно.
H. L. Hunley удалось закрепить мину в носовой части шлюпа по правому борту. Раздался взрыв чудовищной силы. Нос «Хаусатоника» буквально подбросило в воздух, после чего в огромную пробоину хлынула вода, и шлюп затонул за 3 минуты.
Но и для субмарины атака стала первой и последней. По расчетам Ханли, подрыв заряда должен был произойти на расстоянии в 200 футов (около 70 метров) от цели. Но подлодка успела отойти только на 50 футов (17 метров). Поэтому, скорее всего, от подводного взрыва корпус дал течь, а экипаж получил серьёзную контузию, что не позволило людям выбраться. К такому выводу пришли исследователи, которые в 1997 году подняли H. L. Hunley со дна, но не обнаружили следов сильных разрушений.
Итоги атаки
Гибель «Хаусатоника» и успех подлодки H. L. Hunley никак не сказались на ходе войны. Эскадра северян была достаточно сильной, и уничтожение одного корабля, пусть и крупного, никак не повлияло на блокаду Чарльстона. Город по-прежнему оставался в кольце. Любые попытки поставок оружия и боеприпасов пресекались. Организовать массовую постройку субмарин, подобных H..L. Hunley, южане были не в состоянии. Для этого не хватало производственных мощностей.
Но эта атака доказала, что зарождается новый тип кораблей, который способен незаметно подходить к противнику и эффективно его уничтожать. Уже через 25 лет флоты великих морских держав начали пополняться субмаринами, а в 1905 году российские подлодки активно участвовали в русско-японской войне.
Материал подготовлен волонтёрской редакцией «Мира Кораблей»
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