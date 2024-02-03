Первая успешная атака надводного судна субмариной. День боевого крещения подводного флота

Многочисленные блокадопрорыватели не обеспечивали должного объёма поставок. Их капитаны предпочитали ввозить более дорогие товары, а не оружие и боеприпасы. Поэтому в КША сделали упор на технические новинки. Началось строительство нескольких броненосцев, которые были бы способны без труда расправиться с деревянными кораблями северян. Также южане развернули полномасштабную минную войну, увенчавшуюся успехом. От минных катеров и подводных мин погибло 25 военных кораблей северян, в том числе 8 современных броненосцев.

Несмотря на потери, флот Союза продолжал доминировать на морских коммуникациях и блокировать побережье. Поэтому КША решили развивать минное оружие в новом направлении. Начались работы по конструированию носителя мин, который смог бы скрытно подобраться к кораблю противника и уничтожить его. Было создано несколько действующих образцов погружных и полупогружных подводных лодок. Наибольшего успеха добился изобретатель Х.Л. Ханли. Вместе со своими коллегами Д. МакКлинтоком и Б. Уотсоном он построил три опытные субмарины, которые использовались для отработки движителя, герметичности корпуса и других технических моментов. Первый же по-настоящему действующий образец был изготовлен в 1863 году в Алабаме. Он получил имя H. L. Hunley (Ханли) в честь самого изобретателя, который погиб во время одного из испытаний субмарины со всем экипажем.

Конструкция лодки

H. L. Hunley имела герметичный сигарообразный корпус обтекаемой формы длиной около 12 метров и шириной 1,7 метра. В носовой и кормовой оконечностях находились балластные цистерны. Их осушение производилось с помощью двух ручных помп. Чтобы обеспечить остойчивость, к днищу болтами прикрепляли дополнительный груз, который можно было легко отсоединить для экстренного всплытия.