Американский рыбак нашёл корабль, затонувший 152 года назад

Судно пошло ко дну во время одного из самых разрушительных пожаров в истории США.
Эта история случилась еще летом 2023 года. Тим Воллак и его дочь Хенли - заядлые любители рыбной ловли.
13 августа отец с дочерью отправились на озеро Мичиган. Девочка хотела искупаться у юго-восточного берега Зеленого острова, а Тим - половить рыбу.
Медленно проплывая на моторке близ берега, Хенли и Тим нашли деревянные панели на дне озера. Загадочную находку удалось обнаружить с помощью гидролокатора. Тогда Тим предположил, что это затонувшая лодка и опубликовал фото, сделанные с гидролокатора, в тематических группах в соцсетях.
Фото привлекли внимание специалистов из Программы охраны морей и археологии Исторического общества Висконсина. Они решили более внимательно изучить озеро с помощью управляемого аппарата с видеокамерой.
В результате выяснилось, что затонувшее судно - «Джордж Л. Ньюман», деревянный трехмачтовый парусник, построенный еще в 1855 году судостроителем Бенджамином Флинтом.
В 1871-м корабль перевозил пиломатериалы, однако из-за густого дыма сел на мель.
В то время бушевал пожар, названный впоследствии Великим пожаром Пештиго. Тогда всего за час огонь уничтожил одноименный деревянный город. При пожаре погибли около 1200 человек.
Что касается корабля, то его экипажу, как сообщают СМИ, предположительно удалось спастись. Дым от пожара был таким густым, что смотритель маяка держал свет включенным в течение всего дня. Именно этот человек спас команду «Джорджа Л. Ньюмана». Люди покинули судно и добрались до маяка, где прожили некоторое время.
Что касается парусника, его постепенно занесло песком, пока останки корабля не были обнаружены на глубине 2-3 метров.
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