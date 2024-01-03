Американский рыбак нашёл корабль, затонувший 152 года назад

Что касается корабля, то его экипажу, как сообщают СМИ, предположительно удалось спастись. Дым от пожара был таким густым, что смотритель маяка держал свет включенным в течение всего дня. Именно этот человек спас команду «Джорджа Л. Ньюмана». Люди покинули судно и добрались до маяка, где прожили некоторое время.





Что касается парусника, его постепенно занесло песком, пока останки корабля не были обнаружены на глубине 2-3 метров.