Китайский военный корабль чуть не протаранил американский эсминец в Тайваньском проливе

На китайскому командованию, по всей видимости, такая «миссия» пришлась не по нраву. Их корабль набрал приличную скорость и сблизился с американским эсминцем Chung Hoon. Расстояние между кораблями было менее 150 метров. Затем китайский корабль повторно прошёл по курсу американского судна и вынудил его сбросить скорость и сменить курс.

Судно обогнало Chung-Hoon по левому борту и пересекло его нос на расстоянии 150 ярдов (около 137 м), – позже заявили представители Индо-Тихоокеанского командования Вооружённых сил США.

Видео сняли с борта канадского корабля: