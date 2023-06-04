Китайский военный корабль чуть не протаранил американский эсминец в Тайваньском проливе

Снова показывают США «кто здесь хозяин»?
Американский эсминец USS Chung-Hoon и канадский фрегат HMCS Montreal участвуют в учениях в Южно-Китайском море и Тайваньском проливе. Как сообщает командование ВМС США, суда «совершали плановый переход с юга на север Тайваньского пролива, не нарушая международного права, в рамках совместной миссии».
На китайскому командованию, по всей видимости, такая «миссия» пришлась не по нраву. Их корабль набрал приличную скорость и сблизился с американским эсминцем Chung Hoon. Расстояние между кораблями было менее 150 метров. Затем китайский корабль повторно прошёл по курсу американского судна и вынудил его сбросить скорость и сменить курс.
Судно обогнало Chung-Hoon по левому борту и пересекло его нос на расстоянии 150 ярдов (около 137 м), – позже заявили представители Индо-Тихоокеанского командования Вооружённых сил США.
Видео сняли с борта канадского корабля:
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Ранее, глава Пентагона Ллойд Остин выступал на конференции по безопасности в Сингапуре и заявлял:
Не стоит заблуждаться, конфликт в Тайваньском проливе стал бы катастрофой. Так что мы нацелены на сохранение мира и стабильности в Тайваньском проливе.
Несколько дней назад был похожий случай, но в небе: тогда китайский истребитель заставил изменить курс американского самолёта-разведчика. И вновь над Южно-Китайским морем.
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