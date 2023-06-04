FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Новости со всего Мира 10397 постов • 1436 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Новости со всего Мира
Китайский военный корабль чуть не протаранил американский эсминец в Тайваньском проливе

Китайский военный корабль чуть не протаранил американский эсминец в Тайваньском проливе

Автор:
04 июня 2023 17:50
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Китай   США   Тайвань   видео   корабль   пролив   учения   эсминец   
947
3
2

Снова показывают США «кто здесь хозяин»?

Американский эсминец USS Chung-Hoon и канадский фрегат HMCS Montreal участвуют в учениях в Южно-Китайском море и Тайваньском проливе. Как сообщает командование ВМС США, суда «совершали плановый переход с юга на север Тайваньского пролива, не нарушая международного права, в рамках совместной миссии».

На китайскому командованию, по всей видимости, такая «миссия» пришлась не по нраву. Их корабль набрал приличную скорость и сблизился с американским эсминцем Chung Hoon. Расстояние между кораблями было менее 150 метров. Затем китайский корабль повторно прошёл по курсу американского судна и вынудил его сбросить скорость и сменить курс.

Судно обогнало Chung-Hoon по левому борту и пересекло его нос на расстоянии 150 ярдов (около 137 м), – позже заявили представители Индо-Тихоокеанского командования Вооружённых сил США.

Видео сняли с борта канадского корабля:

Ранее, глава Пентагона Ллойд Остин выступал на конференции по безопасности в Сингапуре и заявлял:

Не стоит заблуждаться, конфликт в Тайваньском проливе стал бы катастрофой. Так что мы нацелены на сохранение мира и стабильности в Тайваньском проливе.

Несколько дней назад был похожий случай, но в небе: тогда китайский истребитель заставил изменить курс американского самолёта-разведчика. И вновь над Южно-Китайским морем.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Новости со всего Мира"
Метки: Китай   США   Тайвань   видео   корабль   пролив   учения   эсминец   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
13  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
33
Виктор 43 минуты назад
А что пиндосрань забыла за тысячи миль от своих берегов? Защищают своих вассалов-марионеток?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
4k
просто Дмитрий 12 секунд назад
Опять HOLLYWOOD начнет скулить...."непрофессиональное судоходство"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Голодранец! 6 минут назад
вот так наваливать на пиндосов надо
Ссылка youtu.be
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−5
esomolov 7 минут назад
Здравствуйте. Прошу Вас о помощи. Извините, что пишу здесь, больше негде..

Сейчас ищу любую работу, но пока ничего не находится. Готов на любую подработку, а сейчас дома есть абсолютно нечего.
От голода почти теряю сознание. Одолжить просто не у кого. Одолжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Хоть на булку хлеба, хоть на килограмм картошки.

Если оставите контакты, то я клянусь вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае оставьте в личных сообщениях свои контакты. Я верну 100%!

Номер моей карты: 5161 1612 0238 7969

Заранее Вам большое человеческое спасибо.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Shtoppi 14 минут назад
я прям обуеваю как пиндосы самоотверженно лезут везде где только можно и нельзя, при этом совершая провокационные действия, угрожая и нагнетая обстановку напряженности своими выкрутасами у чужих границ. и все это под лживыми заявлениями о мире и стабильности, и при полной уверенности в "своей правоте", но с абсолютно противоположными намерениями.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
Совранский Полчаса назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Алексей Полчаса назад
Если СШП так "нацелены на сохранение мира и стабильности в Тайваньском проливе", то может не стоит летать и плавать у чужих границ?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
naf-naf 45 минут назад
Там еще и канадцы в сторонке стояли, ждали раздела "пирога"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
30k
Владимир 46 минут назад
Вялому гегемону опять указывают на его место.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
August

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

223903



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Песня, гремевшая на всех дискотеках, была написана от отчаяния
Песня, гремевшая на всех дискотеках, была написана от отчаяния
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 17 мая
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 17 мая
Набирающие популярность в сообществах
Плохая примета: почему считается, что черные кошки приносят несчастье
Плохая примета: почему считается, что черные кошки приносят несчастье
Китай создал продвинутый процессор, который лучше, чем у Intel и AMD. Релиз ожидается со дня на день
Китай создал продвинутый процессор, который лучше, чем у Intel и AMD. Релиз ожидается...
Купить дом и не пожалеть. 7 ошибок, которые могут оставить вас без денег
Купить дом и не пожалеть. 7 ошибок, которые могут оставить вас без денег
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Пора отдохнуть

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Юмор#забавно#СССР#подборка#дети#кино#новости#природа#спасение
#интересно#животные#картинки#наука#полиция#ДТП#люди#США#Россия
#история#факты#Приколы#Прикол#авария#Индия#милота#собака#в мире
Купить дом и не пожалеть. 7 ошибок, которые могут оставить вас без денег Купить дом и не пожалеть. 7 ошибок, которые могут оставить вас без денег Девушка пытается открыть бутылку штопором Девушка пытается открыть бутылку штопором Эффектный и результативный удар гольфиста Эффектный и результативный удар гольфиста Самка орангутана попросила женщину показать малыша Самка орангутана попросила женщину показать малыша В Литве забили один из лучших автоголов последних лет В Литве забили один из лучших автоголов последних лет "А как же артрит?": пользователи сети смеются над молодой бабушкой Верой Вонг "А как же артрит?": пользователи сети смеются над молодой бабушкой Верой Вонг

На что жалуетесь?

Вернуться