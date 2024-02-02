США грозит эпидемия сифилиса: за пять лет количество заболевших увеличилось на 80%

Заболеваемость выросла во всех группах и во всех регионах страны. Сифилисом болеют новорожденные, подростки, взрослые и пожилые люди. Среди тех, у кого выявили инфекцию, есть и беременные женщины, которые передают болезнь своим детям. Так, ,в 2022 году в США родились 3755 младенцев с врожденным сифилисом. Уточняется, что за 10 лет этот показатель увеличился на 937 процентов. Часто эта бактериальная инфекция становится причиной смерти либо в утробе матери, либо в первый год жизни. Из-за врожденного сифилиса 231 младенец родился мёртвым, 51 скончался в первый год жизни.





Наибольший рост числа заболевших фиксируют в возрасте 15-49 лет. Причиной такого серьёзного распространения заболевания агентство называет сокращение финансирования местных учреждений здравоохранения на фоне увеличения употребления наркотиков и незащищенного секса.





Минздрав США создал целевую группу по борьбе с сифилисом, главная задача которой - наладить быстрое выявление заболевших. Для этого используют экспресс-тесты. Однако даже если выявить пациента, больного сифилисом, его нужно чем-то лечить, а с этим в Америке сейчас наблюдаются некоторые сложности.





Лучшим лекарством от сифилиса является пенициллин G бензатин, который корпорация Pfizer Inc. продается в США под брендом Bicillin L-A, однако на него такой высокий спрос, что лекарство дефицитно. И хотя Пфайзер увеличил производство препарата, нужное количество для лечения будет выпущено только к июлю текущего года, а до этого возможно США закупят европейский аналог, который ранее не был разрешён к продаже.













