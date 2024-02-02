США грозит эпидемия сифилиса: за пять лет количество заболевших увеличилось на 80%

У американской мечты постепенно отваливается нос.
В 2022 году в США было выявлено 203,5 тысячи случаев сифилиса на всех возможных стадиях болезни - эти данные на 78,9% выше показателя пятилетней давности. Тогда по итогам 2019 года в Америке было обнаружено 113,7 тысячи случаев этого ЗПП. Похоже, США приближается по числу заболевших к антирекорду 1950 года, когда было выявлено 217 тысяч сифилитиков.
Статистика была опубликована в издании Bloomberg со ссылкой на Центр по контролю и предотвращению болезней (CDC) при министерстве здравоохранения США.
Заболеваемость выросла во всех группах и во всех регионах страны. Сифилисом болеют новорожденные, подростки, взрослые и пожилые люди. Среди тех, у кого выявили инфекцию, есть и беременные женщины, которые передают болезнь своим детям. Так, ,в 2022 году в США родились 3755 младенцев с врожденным сифилисом. Уточняется, что за 10 лет этот показатель увеличился на 937 процентов. Часто эта бактериальная инфекция становится причиной смерти либо в утробе матери, либо в первый год жизни. Из-за врожденного сифилиса 231 младенец родился мёртвым, 51 скончался в первый год жизни.
Наибольший рост числа заболевших фиксируют в возрасте 15-49 лет. Причиной такого серьёзного распространения заболевания агентство называет сокращение финансирования местных учреждений здравоохранения на фоне увеличения употребления наркотиков и незащищенного секса.
Минздрав США создал целевую группу по борьбе с сифилисом, главная задача которой - наладить быстрое выявление заболевших. Для этого используют экспресс-тесты. Однако даже если выявить пациента, больного сифилисом, его нужно чем-то лечить, а с этим в Америке сейчас наблюдаются некоторые сложности.
Лучшим лекарством от сифилиса является пенициллин G бензатин, который корпорация Pfizer Inc. продается в США под брендом Bicillin L-A, однако на него такой высокий спрос, что лекарство дефицитно. И хотя Пфайзер увеличил производство препарата, нужное количество для лечения будет выпущено только к июлю текущего года, а до этого возможно США закупят европейский аналог, который ранее не был разрешён к продаже.
Сифилис опасен и тем, что может долгие годы не проявляться, зато потом грозит тяжелейшими осложнениями, включая, к примеру, слепоту. Заполучить инфекцию можно половым путём или через переливание крови. Заболевание имеет несколько стадий: на первых на теле инфицированных могут появиться характерные изъязвления — твердые шанкры, сыпь. Эти проявления проходят и без лечения. Однако сифилис может прогрессировать. При этом третья его стадия приводит к серьезным осложнениям, включающим заболеваниям головного мозга, сердечно-сосудистой системы. Среди проявлений встречается также слепота.
Кстати, есть и хорошие новости: американцы стали реже болеть гонореей. Но Минздрав страны рекомендует не обольщаться - неизвестно, разовое ли это снижение (статистика 2001 - 2002 гг) или наметившаяся тенденция.
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Злые цивизаторы, добрые верующие из восточных стран или вежливые азиаты - кому какие ориентиры по вкусу не знаю, но других нет.
В число наиболее поражённых регионов входят: Ненецкий автономный округ, Республика Тыва, Санкт-Петербург, Амурская, Калужская, Тверская и Томская области. Кроме этого, резкий рост был отмечен в Ярославской и Тюменской областях, а также в Забайкальском крае.
Улавливаете взаимосвязь с современными событиями?
Там сидит зверьё на приём.
Ну он им "Здарова сифилитики".
Зверьё возмущённо бубнить начинает.
А мишка спрашивает "А сам то чего пришёл, если здоровый?"
Заяц "Да я к окулисту, а то когда писаю глаза слезятся. "