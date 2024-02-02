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США грозит эпидемия сифилиса: за пять лет количество заболевших увеличилось на 80%

США грозит эпидемия сифилиса: за пять лет количество заболевших увеличилось на 80%

Автор:
02 февраля 2024 12:57
Сообщество : Жизнь в США
Метки: США   инфекция   лечение сифилиса   сифилис   статистика   эеспресс-тест   эпидемия   
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У американской мечты постепенно отваливается нос.

В 2022 году в США было выявлено 203,5 тысячи случаев сифилиса на всех возможных стадиях болезни - эти данные на 78,9% выше показателя пятилетней давности. Тогда по итогам 2019 года в Америке было обнаружено 113,7 тысячи случаев этого ЗПП. Похоже, США приближается по числу заболевших к антирекорду 1950 года, когда было выявлено 217 тысяч сифилитиков.


Статистика была опубликована в издании Bloomberg со ссылкой на Центр по контролю и предотвращению болезней (CDC) при министерстве здравоохранения США.


Заболеваемость выросла во всех группах и во всех регионах страны. Сифилисом болеют новорожденные, подростки, взрослые и пожилые люди. Среди тех, у кого выявили инфекцию, есть и беременные женщины, которые передают болезнь своим детям. Так, ,в 2022 году в США родились 3755 младенцев с врожденным сифилисом. Уточняется, что за 10 лет этот показатель увеличился на 937 процентов. Часто эта бактериальная инфекция становится причиной смерти либо в утробе матери, либо в первый год жизни. Из-за врожденного сифилиса 231 младенец родился мёртвым, 51 скончался в первый год жизни.


Наибольший рост числа заболевших фиксируют в возрасте 15-49 лет. Причиной такого серьёзного распространения заболевания агентство называет сокращение финансирования местных учреждений здравоохранения на фоне увеличения употребления наркотиков и незащищенного секса.


Минздрав США создал целевую группу по борьбе с сифилисом, главная задача которой - наладить быстрое выявление заболевших. Для этого используют экспресс-тесты. Однако даже если выявить пациента, больного сифилисом, его нужно чем-то лечить, а с этим в Америке сейчас наблюдаются некоторые сложности.


Лучшим лекарством от сифилиса является пенициллин G бензатин, который корпорация Pfizer Inc. продается в США под брендом Bicillin L-A, однако на него такой высокий спрос, что лекарство дефицитно. И хотя Пфайзер увеличил производство препарата, нужное количество для лечения будет выпущено только к июлю текущего года, а до этого возможно США закупят европейский аналог, который ранее не был разрешён к продаже.





Сифилис опасен и тем, что может долгие годы не проявляться, зато потом грозит тяжелейшими осложнениями, включая, к примеру, слепоту. Заполучить инфекцию можно половым путём или через переливание крови. Заболевание имеет несколько стадий: на первых на теле инфицированных могут появиться характерные изъязвления — твердые шанкры, сыпь. Эти проявления проходят и без лечения. Однако сифилис может прогрессировать. При этом третья его стадия приводит к серьезным осложнениям, включающим заболеваниям головного мозга, сердечно-сосудистой системы. Среди проявлений встречается также слепота.

Кстати, есть и хорошие новости: американцы стали реже болеть гонореей. Но Минздрав страны рекомендует не обольщаться - неизвестно, разовое ли это снижение (статистика 2001 - 2002 гг) или наметившаяся тенденция.

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Метки: США   инфекция   лечение сифилиса   сифилис   статистика   эеспресс-тест   эпидемия   
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8  комментариев
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52k
Aleksandr 56 минут назад
И опять таки чудо-лекарство есть у Pfizer...
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223
Посейдон 13 минут назад
Болеет страна идиотизмом, не она одна, выздоровеют или помрут неизвестно, станет ли от этого лучше всем остальным тоже загадка.

Злые цивизаторы, добрые верующие из восточных стран или вежливые азиаты - кому какие ориентиры по вкусу не знаю, но других нет.
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4k
americos Полчаса назад
Согласно данным Росстата, в 2022 году были отмечены высокие показатели заболеваемости сифилисом в ряде Российских регионов. В целом по стране в октябре 2022 года (данные за ноябрь и декабрь пока не опубликованы) количество новых случаев увеличилось на 40% по сравнению с аналогичным периодом 2021. Заболевание чаще всего выявляют на поздней стадии,
В число наиболее поражённых регионов входят: Ненецкий автономный округ, Республика Тыва, Санкт-Петербург, Амурская, Калужская, Тверская и Томская области. Кроме этого, резкий рост был отмечен в Ярославской и Тюменской областях, а также в Забайкальском крае.
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1k
Ksenia2 59 минут назад
Главное, чтобы России эта эпидемия не грозила.
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1k
Ksenia2 59 минут назад
Главное, чтобы России эта эпидемия не грозила.
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92k
Доктор Джонс Час назад
В начале прошлого века на западной Украине была глобальная эпидемия сифилиса, с которой удалось справиться только в 50-х годах.
Улавливаете взаимосвязь с современными событиями?
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5k
Денис 2 часа назад
Идёт заяц по больнице мимо кабинета кожвена.
Там сидит зверьё на приём.
Ну он им "Здарова сифилитики".
Зверьё возмущённо бубнить начинает.
А мишка спрашивает "А сам то чего пришёл, если здоровый?"
Заяц "Да я к окулисту, а то когда писаю глаза слезятся. "
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