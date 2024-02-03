Знаменитости, которые нашалили, и их арестовали, сделав симпатичные магшоты на память

Магшотом называется фотография преступника, сделанная после его ареста. Нередко они попадают в СМИ в целях оповещения о долгожданном задержании или, наоборот, в целях предупреждения населения об опасном правонарушителе. Чаще всего это обычные криминальные сводки с обычными людьми, но иногда среди них могут оказаться знаменитости.
Некоторые снимки весьма забавны: кто-то улыбается, а кто-то позирует, как ни в чём ни бывало!
Актриса была не единожды арестована с 2007 по 2013 годы. Здесь она на фото 2010 года, приговорённая к 3 месяцам заключения за нарушение испытательного срока после вождения в нетрезвом виде.
Актёр был задержан за вождение в нетрезвом виде в Лос-Анджелесе в мае 1993 года, но обвинение ему не предъявили.
А этот знаменитый богач был арестован в 1977 году за то, что ехал на машине без прав, да ещё врезался в знак остановки.
Эта милая дама случайно выронила из сумочки кокаин, и отвертеться было уже нельзя.
Боец ММА разбил телефон фаната.
Знаменитый певец был задержан полицией в 1938 году за соблазнение женщины под предлогом женитьбы и затем выпущен под залог.
Рэпер был арестован в 2000 году за избиение человека, который предположительно целовал его жену Ким Мэтерс. За это преступление он получил два года условного срока (фотографии сделаны в день ареста и на следующий день).
Девушек-коллег по сериалу «Дневники вампира» арестовали за хулиганство (они свесились с моста и светили вспышкой камеры в водителей). Видимо, актрисам было очень весело в тот день, они даже на магшотах улыбаются!
Дэвид Боуи и Игги Поп были задержаны за хранение марихуаны после концерта в Рочестере в 1976 году.
Одна из дочерей Роберта Кардашьяна и Крис Дженнер была арестована за нарушение испытательного срока, предъявленного за вождение в нетрезвом виде.
В 2014 году на пике своей славы певец решил позабавиться и покататься на машине в нетрезвом виде, за что его и арестовали.
Актёр был заключён под стражу пять раз, в основном за преступные действия в нетрезвом состоянии.
Всегда жизнерадостный Бруно Марс был арестован в 2010 году за хранение маленькой, но достаточной для полиции дозы кокаина.
Актёр был арестован в 1995 году за непристойное поведение.
Удивительно счастливый Роберт Дауни-младший в 1999 году, когда его арестовали за хранение наркотиков и оружия. Вероятно, он предвидит своё освобождение от пагубных привычек.
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