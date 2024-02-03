Знаменитости, которые нашалили, и их арестовали, сделав симпатичные магшоты на память

Магшотом называется фотография преступника, сделанная после его ареста. Нередко они попадают в СМИ в целях оповещения о долгожданном задержании или, наоборот, в целях предупреждения населения об опасном правонарушителе. Чаще всего это обычные криминальные сводки с обычными людьми, но иногда среди них могут оказаться знаменитости.