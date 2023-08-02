15 психических расстройств, которые были названы в честь знаменитостей и известных персонажей

Изучение психики человека наукой началось относительно недавно, хотя внутреннее состояние человека всегда было объектом пристального внимания мыслителей.
Находя закономерности в поведении людей психологи и психиатры видели схожие симптомы у знаменитостей или известных персонажей книг, в честь которых и называли открытое заболевание. Собрали для вас наиболее интересные и распространённые психические расстройства. Надеемся, что вы не обнаружите их у себя!
Синдром (комплекс) Чебурашки
Это состояние человека, которое можно описать фразой: «Жизнь потеряла смысл». Раньше комплекс приписывался к конкретной возрастной категории, но сейчас эти границы размыты. То есть это состояние личностного кризиса, когда человек достиг желаемого и не знает, что делать дальше. Жизнь крутится на повторе, при этом всё лучшее осталось в прошлом. Человек, который не преодолел «синдром Чебурашки», начинает деградировать.
Синдром Стендаля
Одно из самых необычных психосоматических расстройств, которое проявляется в головокружении, частом сердцебиении и даже галлюцинациях. Какова же причина? Сильнейшее впечатление от произведений искусства или от чрезмерной красоты природы. Синдром получил своё имя благодаря французскому писателю XIX века, который описал эти симптомы, находясь во впечатлившей его до глубины души Флоренции. Термин не является закреплённым в профессиональной литературе, имеет альтернативное название — флорентийский синдром. Синдром был описан в 1979 году итальянским психиатром Грациэллой Магерини, которая описала свыше ста одинаковых случаев среди туристов Флоренции.
Синдром Табаки
Проявляется в склонности к предательству и лицемерию. Табаки — персонаж «Книги джунглей» Р. Киплинга. Этот шакал всюду бегал за Шерханом, был смел и дерзок только в его присутствии, мог использовать лесть в своих интересах. Сами по себе люди-Табаки очень трусливы, их подлый нрав представляет для окружающих опасность.
Синдром Павлика Морозова
Этот синдром похож на предыдущий, но разница в том, что ко всем прочим «прелестям» симптомов добавляется стремление передать властям секретную информацию о другом человеке.
Расстройство названо в честь Павлика Морозова, который (по версии властей) донёс чекистам на отца и стал национальным героем.
Синдром белого кролика
Это хроническое состояние человека, который постоянно куда-то опаздывает или боится опоздать. Такие люди находятся в постоянной тревоге и стрессе, что является разновидностью невротического состояния.
Синдром Монро
Психическое заболевание, которое выражается в отвращении к себе при полном благополучии и успешности. Человек продолжает чувствовать себя неудачником, несмотря на признание окружающими его заслуг.
Синдром получил своё название в честь секс-символа 1950-х годов Мэрилин Монро, которая, как считают американские психиатры, страдала этим недугом, который, в частности, проявлялся в любовной зависимости.
Среди других симптомов можно назвать повышенную тревожность, боязнь одиночества, ощущение себя ребёнком, самокритика, повышенная жертвенность и комплекс неполноценности. В запущенном состоянии этот синдром приводит к злоупотреблению снотворными и антидепрессантами, появляются панические атаки и необъяснимая тревога.
Причина возникновения, как правило, кроется в раннем детстве, когда ребёнок не получал достаточно любви и внимания, из-за чего уже взрослый человек начинает искать любовь и одобрение за пределами семьи.
Эффект Бенджамина Франклина
Эффект заключается в том, что человек, которому мы оказали услугу/помощь, кажется нам более симпатичным, и потому мы с большей вероятностью ещё раз поможем этому человеку. Грубо говоря: «Раз я сделал что-то хорошее этому человеку, значит, и он хороший». Противоположным является случай, когда мы поступили с кем-то неправильно и начинаем его ненавидеть. Мы обесчеловечиваем его, чтобы оправдать свои плохие поступки.
Эффект назван в честь американского политика, который практически сформулировал его суть в автобиографии.
Синдром Высоцкого
Комплекс, который развивается в условиях народного признания, но без получения формальных регалий. В человеке растёт потребность в официальном признании (с выдачей документа о заслугах). Синдром приводит к застою в профессиональном плане.
Комплекс Мальвины (невыносимое поучительство)
Рядом с девушкой, страдающей комплексом Мальвины, вы обязательно увидите «Пьеро» (хороший парень), который её боготворит, «Буратино» (плохой парень), которого она вечно спасает и к которому питает невротическую привязанность. Любого мужчину девушка-Мальвина считает своим долгом дрессировать, следя и за его речью, и за внешним видом. Если мужчина не слушается, она наказывает его обидой (очень распространено молчание). Рядом с такой «училкой» мужская самооценка падает, а её, наоборот, растёт.
В любовных отношениях у «Мальвины» существует несколько исходов: остаться с податливым «Пьеро», подчиниться «Карабасу-Барабасу» или плакать о сбежавшем от неё «Буратино».
Синдром Ван Гога
Такой диагноз ставят больным, которые намеренно пытаются или причиняют себе боль (конкретно хирургическим способом), а также настаивают на определённых операциях. Хотя художник, в честь которого и назван синдром, отрезал себе не всё ухо, а всего лишь его мочку, этот термин широко используется в медицине. Обуславливается синдром как ипохондрическим бредом, так и шизофренией.
Синдром Плюшкина (силлогомания)
Навязчивое поведение, которое заключается в собирании и хранении неиспользуемых вещей. Человек с синдромом Плюшкина создаёт из своего жилья условия совершенно непригодные для жизни (то есть не просто захламление). Синдром Плюшкина – это форма обессивно-компульсивного расстройства, которое проявляется в очень трепетном отношении к тому, что мы бы назвали мусором (эта вещь кажется ему действительно ценной). Синдром получил своё имя по фамилии персонажа поэмы Н.В. Гоголя «Мёртвые души».
Синдром Диогена
Это патология, которая также проявляется в собирании хлама и социальной изоляции. Причиной появления психиатры считают нарушение в работе лобной доли мозга.
Комплекс Ксантиппы
Имя жены Сократа стало нарицательным для крайне сварливой жены, недовольной мужем и браком. Но это не последствия дурного характера, а сексуальный комплекс, который требует психотерапии. Сексуальная неудовлетворённость порождает усиленную педантичность: требовательность к порядку и стерильности. Такие женщины, как правило, теряют чувство юмора, отвергают сексуальную сферу жизни и занимаются вопросами нравственности и быта.
Эффект или синдром Вертера
Иоганн Вольфганг фон Гёте в своём сентиментальном романе «Страдания юного Вертера» изобразил юношу, чьи любовные страдания вынудили его закончить жизнь выстрелом в лоб. В его честь и назван синдром, который приводит к самоубийству. Эффект связан с волной подражателей, которые повторяют самоубийство, получившее массовую огласку.
Синдром Мюнхгаузена
Расстройство, при котором человек симулирует болезнь или искусственно вызывает её симптомы. Сами пациенты отрицают отсутствие найденных ими самими заболеваний, даже если им предоставляют доказательства. Причиной такого поведения обычно считают потребность во внимании и заботе.
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