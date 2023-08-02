15 психических расстройств, которые были названы в честь знаменитостей и известных персонажей

Психическое заболевание, которое выражается в отвращении к себе при полном благополучии и успешности. Человек продолжает чувствовать себя неудачником, несмотря на признание окружающими его заслуг.

Синдром получил своё название в честь секс-символа 1950-х годов Мэрилин Монро, которая, как считают американские психиатры, страдала этим недугом, который, в частности, проявлялся в любовной зависимости.

Среди других симптомов можно назвать повышенную тревожность, боязнь одиночества, ощущение себя ребёнком, самокритика, повышенная жертвенность и комплекс неполноценности. В запущенном состоянии этот синдром приводит к злоупотреблению снотворными и антидепрессантами, появляются панические атаки и необъяснимая тревога.

Причина возникновения, как правило, кроется в раннем детстве, когда ребёнок не получал достаточно любви и внимания, из-за чего уже взрослый человек начинает искать любовь и одобрение за пределами семьи.

Эффект Бенджамина Франклина