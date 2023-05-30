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17 неоднозначных нарядов, в которых предстали знаменитости на красной дорожке Каннского кинофестиваля

17 неоднозначных нарядов, в которых предстали знаменитости на красной дорожке Каннского кинофестиваля

Автор:
30 мая 2023 08:44
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Каннский фестиваль   в мире   знаменитости   костюм   люди   наряд   образ   платье   фото   
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27 мая закончился 76-й Каннский международный кинофестиваль. И, естественно, знаменитости готовились к различным мероприятиям в рамках фестиваля, представляя на красной дорожке разнообразные туалеты.

Сегодня мы покажем вам подборку, в которую вошли самые неоднозначные и запоминающиеся наряды, будь они супер откровенными или же слишком скромными для мероприятия подобного уровня.


Хайди Клум

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На минуточку, Хайди уже 49 лет, и она действительно в прекрасной форме. Тем не менее, пользователи сети разделились на два лагеря: одни говорят, что в этом канареечном платье модель выглядит великолепно, другие же отмечают, что обратное декольте и сложный крой полнят и совершенно не подходят Хайди, портя её шикарные пропорции.


Кейт Бекинсейл


Коко Роша


Урваши Рутела

Интересно, что это платье райской птички от ливанского дизайнера Ziad Nakad выбрали сразу две знаменитости: индийская актриса и модель Урваши Рутела и российская блогерка Виктория Боня. Ситуацию спасло то, что девушки вышли в одинаковых платьях с разницей в 6 дней.


Ирина Шейк


Ещё один запоминающийся выход Ирины

Многие отметили, что в этом году Ирина блистала в Каннах, привлекая к себе внимание довольно дерзкими нарядами. Как бы то ни было, нельзя не отметить, что на супермодели данные туалеты выглядят смело и гармонично.


Майя Хоук

Майя Хоук — дочь актёров Умы Турман и Итана Хоука. Сейчас девушка активно развивается в актёрской сфере, что совершенно неудивительно с такими-то генами. Как говорится, сам Бог велел! 🙂


Эль Фанинг


Джулия Фокс

О выборе нарядов Джулии Фокс не говорил только ленивый. И действительно, очень сложно не заметить столь выделяющиеся наряды на фоне кутюрных кринолинов. Кажется, Джулия взяла пальму первенства в неоднозначности и некоторой комичности своих каннских образов.


Да, в этом году Джулия не смогла остаться незамеченной

Лили-Роуз Депп

Многие отмечают, что этот наряд Лили-Роуз выглядел довольно тривиально и стал одним из самых скучных выходов девушки.


Дженифер Лоуренс

На одном из мероприятий Дженфир также предстала в лаконичном платье, которое довольно сильно выделялось на фоне нарядов остальных гостей. Тем не менее, в данном случае минималистичный дизайн только подчеркнул природную красоту Лоуренс.


Марион Котийяр

В Сети встречается возмущённое мнение на тему, вроде: «Как можно было одеть великую Марион в джинсовые розовые шортики?!» К месту или ни к месту, но розовый здорово освежил актрису.


Айшвария Рай


Хелен Миррен

Хелен и её потрясающий цвет волос в тон платью — просто восторг! Тут комментарии излишни — она великолепна!


Эльза Хоск

Шведская топ-модель выбрала для своего выхода довольно оригинальное платье бренда Viktor & Rolf. Кстати, о показе с Недели моды в Париже, в котором и была представлена данная модель, мы писали ранее.


Рауда Мохамед

Норвежско-сомалийская модель и активистка Рауда Мохамед предстала в платье с некоторым социальным подтекстом от бренда Robert Wun. Данное платье получило название Сожжённая невеста. Согласитесь, выглядит довольно жутко.

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Метки: Каннский фестиваль   в мире   знаменитости   костюм   люди   наряд   образ   платье   фото   
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342
Stekr 50 минут назад

Лаваш какой то
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2k
Сергей 7 минут назад
Хрен эти имена прочитаешь, чуть язык не погнулся. Автор постарался, ни одной фамили не знаю.
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−4
amemosov 8 минут назад
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Заранее Вам большое человеческое спасибо....
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334
Maikl 15 минут назад
Комментарий к фото
Тьфу СРАМОТА пля ...
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7k
Nikolay Полчаса назад
Что символизирует это платье? Первая ассоциация - "презерватив". Да и выглядит она в нем как-то ... не очень хорошо...
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45k
Aleksandr Полчаса назад
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15k
Smiley 40 минут назад
Каждый сходит с ума по-своему.
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924
ruslan d 48 минут назад
Ну это карнавал , так что все как всегда
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Snezhinka

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