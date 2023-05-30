17 неоднозначных нарядов, в которых предстали знаменитости на красной дорожке Каннского кинофестиваля

27 мая закончился 76-й Каннский международный кинофестиваль. И, естественно, знаменитости готовились к различным мероприятиям в рамках фестиваля, представляя на красной дорожке разнообразные туалеты.
Сегодня мы покажем вам подборку, в которую вошли самые неоднозначные и запоминающиеся наряды, будь они супер откровенными или же слишком скромными для мероприятия подобного уровня.
Хайди Клум
На минуточку, Хайди уже 49 лет, и она действительно в прекрасной форме. Тем не менее, пользователи сети разделились на два лагеря: одни говорят, что в этом канареечном платье модель выглядит великолепно, другие же отмечают, что обратное декольте и сложный крой полнят и совершенно не подходят Хайди, портя её шикарные пропорции.
Кейт Бекинсейл
Коко Роша
Урваши Рутела
Интересно, что это платье райской птички от ливанского дизайнера Ziad Nakad выбрали сразу две знаменитости: индийская актриса и модель Урваши Рутела и российская блогерка Виктория Боня. Ситуацию спасло то, что девушки вышли в одинаковых платьях с разницей в 6 дней.
Ирина Шейк
Ещё один запоминающийся выход Ирины
Многие отметили, что в этом году Ирина блистала в Каннах, привлекая к себе внимание довольно дерзкими нарядами. Как бы то ни было, нельзя не отметить, что на супермодели данные туалеты выглядят смело и гармонично.
Майя Хоук
Майя Хоук — дочь актёров Умы Турман и Итана Хоука. Сейчас девушка активно развивается в актёрской сфере, что совершенно неудивительно с такими-то генами. Как говорится, сам Бог велел! 🙂
Эль Фанинг
Джулия Фокс
О выборе нарядов Джулии Фокс не говорил только ленивый. И действительно, очень сложно не заметить столь выделяющиеся наряды на фоне кутюрных кринолинов. Кажется, Джулия взяла пальму первенства в неоднозначности и некоторой комичности своих каннских образов.
Да, в этом году Джулия не смогла остаться незамеченной
Лили-Роуз Депп
Многие отмечают, что этот наряд Лили-Роуз выглядел довольно тривиально и стал одним из самых скучных выходов девушки.
Дженифер Лоуренс
На одном из мероприятий Дженфир также предстала в лаконичном платье, которое довольно сильно выделялось на фоне нарядов остальных гостей. Тем не менее, в данном случае минималистичный дизайн только подчеркнул природную красоту Лоуренс.
Марион Котийяр
В Сети встречается возмущённое мнение на тему, вроде: «Как можно было одеть великую Марион в джинсовые розовые шортики?!» К месту или ни к месту, но розовый здорово освежил актрису.
Айшвария Рай
Хелен Миррен
Хелен и её потрясающий цвет волос в тон платью — просто восторг! Тут комментарии излишни — она великолепна!
Эльза Хоск
Шведская топ-модель выбрала для своего выхода довольно оригинальное платье бренда Viktor & Rolf. Кстати, о показе с Недели моды в Париже, в котором и была представлена данная модель, мы писали ранее.
Рауда Мохамед
Норвежско-сомалийская модель и активистка Рауда Мохамед предстала в платье с некоторым социальным подтекстом от бренда Robert Wun. Данное платье получило название Сожжённая невеста. Согласитесь, выглядит довольно жутко.
Источник:
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Лаваш какой то
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Заранее Вам большое человеческое спасибо....