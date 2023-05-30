17 неоднозначных нарядов, в которых предстали знаменитости на красной дорожке Каннского кинофестиваля

На минуточку, Хайди уже 49 лет, и она действительно в прекрасной форме. Тем не менее, пользователи сети разделились на два лагеря: одни говорят, что в этом канареечном платье модель выглядит великолепно, другие же отмечают, что обратное декольте и сложный крой полнят и совершенно не подходят Хайди, портя её шикарные пропорции.

Кейт Бекинсейл