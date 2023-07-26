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Один в один: 30 людей, очень похожих на знаменитостей

Один в один: 30 людей, очень похожих на знаменитостей

Автор:
26 июля 2023 20:29
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Фотографии   двойники   звезды   знаменитости   известные люди   люди   похожи   похожие люди   фото   шоу бизнес   
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Среди 8 миллиардов людей на планете наверняка найдётся человек, который может сойти за вашего двойника! Также и со звёздами мировой величины — и у них есть свои "двойники", о которых они, возможно, ещё не знают. В этой подборке собраны фото простых людей, которые крайне похожи на некоторых знаменитостей.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Фотографии   двойники   звезды   знаменитости   известные люди   люди   похожи   похожие люди   фото   шоу бизнес   
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8  комментариев
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1k
vitstd 43 минуты назад
к Кардашьян не тем "меряют": жопами, обширными ягодицами и ляжками надо(:)))
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906
Кондратий Собакин 7 минут назад
У меня есть, скажем так, знакомый, который здорово похож на Сергея Бодрова. Если бы была возможность поставить их рядом, то они вполне могли сойти за родных братьев.
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71k
Татьяна Юсова 9 минут назад
Надо подписывать, где оригинал, а где копия, а то я не везде разобрала.
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2k
Роман 10 минут назад
хотя-бы указывали где оригинал)))
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13k
GROMOZEKA 13 минут назад
Грол заметно подраздался, со времен FOO FIGHTERS
О Нирване и речи нет
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9k
Гомерчик 16 минут назад
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111k
parallax Полчаса назад
Киану Ривз выглядел бы так, если бы литрами пил брагу.
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37k
Александр 47 минут назад
Автор - это называется косплей... При чем тут похожи не похожи?
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