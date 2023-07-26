Один в один: 30 людей, очень похожих на знаменитостей

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Среди 8 миллиардов людей на планете наверняка найдётся человек, который может сойти за вашего двойника! Также и со звёздами мировой величины — и у них есть свои "двойники", о которых они, возможно, ещё не знают. В этой подборке собраны фото простых людей, которые крайне похожи на некоторых знаменитостей.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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