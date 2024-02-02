В 2024 году рок-фестиваль «Нашествие» не состоится

В последний раз фестиваль проводился в 2019 году.
Вот уже пятый год рок-фестиваль «Нашествие» откладывается. В 2024 году он должен был пройти в Калужской области. В социальной сети «ВКонтакте» организаторы объявили, что фестиваль не состоится из-за безопасности.
«Обеспечить в этом году необходимый уровень безопасности для наших гостей, артистов и персонала — это невыполнимая задача и мы не можем управлять рисками, связанными с проведением фестиваля в текущих условиях», — говорится в сообщении.
Уточняется, что уже купленные билеты можно будет использовать в 2025 году. В комментариях фанаты уверены, что фестиваль всё же состоится.
В 2023 году фестиваль тоже был отменен из соображений безопасности. Тогда губернатор Калужской области Владислав Шапша заявил, что жители региона побоялись большого скопления народа.
«С одной стороны, мы становимся домом для главного музыкального события страны. С другой стороны, в ходе дискуссии справедливо звучали мнения, что сейчас для «Нашествия» — не то время», — подчеркнул Шапша.
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В истерике гашетку жмёт.
Слёзы катятся из глаз:
"СУ*А!!! Снят боезапас!!!"
Ну так проведите его в Воркуте или Бодайбо. Туда беспилотники ещё не долетают.