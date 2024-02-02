В 2024 году рок-фестиваль «Нашествие» не состоится

Вот уже пятый год рок-фестиваль «Нашествие» откладывается. В 2024 году он должен был пройти в Калужской области. В социальной сети «ВКонтакте» организаторы объявили, что фестиваль не состоится из-за безопасности.

«Обеспечить в этом году необходимый уровень безопасности для наших гостей, артистов и персонала — это невыполнимая задача и мы не можем управлять рисками, связанными с проведением фестиваля в текущих условиях», — говорится в сообщении.

Уточняется, что уже купленные билеты можно будет использовать в 2025 году. В комментариях фанаты уверены, что фестиваль всё же состоится.