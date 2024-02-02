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В 2024 году рок-фестиваль «Нашествие» не состоится

В 2024 году рок-фестиваль «Нашествие» не состоится

Автор:
02 февраля 2024 19:43
Сообщество : Жить в России
Метки: Россия   безопасность   интересное   нашествие   нашествие 2024   фестивать   фото   
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В последний раз фестиваль проводился в 2019 году.

Вот уже пятый год рок-фестиваль «Нашествие» откладывается. В 2024 году он должен был пройти в Калужской области. В социальной сети «ВКонтакте» организаторы объявили, что фестиваль не состоится из-за безопасности.

«Обеспечить в этом году необходимый уровень безопасности для наших гостей, артистов и персонала — это невыполнимая задача и мы не можем управлять рисками, связанными с проведением фестиваля в текущих условиях», — говорится в сообщении.


Уточняется, что уже купленные билеты можно будет использовать в 2025 году. В комментариях фанаты уверены, что фестиваль всё же состоится.

В 2023 году фестиваль тоже был отменен из соображений безопасности. Тогда губернатор Калужской области Владислав Шапша заявил, что жители региона побоялись большого скопления народа.

«С одной стороны, мы становимся домом для главного музыкального события страны. С другой стороны, в ходе дискуссии справедливо звучали мнения, что сейчас для «Нашествия» — не то время», — подчеркнул Шапша.


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Метки: Россия   безопасность   интересное   нашествие   нашествие 2024   фестивать   фото   
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10  комментариев
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237
ruslan d 2 часа назад
Да и фиг с ним , бухалово и засер природы , да еще по непомерным ценам ... Да плюс с музыкантами сейчас непойми что , не понятно, кто за что топит , там и до мордобоя дойдет ...
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15k
Александр 6 минут назад
Где-то там сидит пилот,
В истерике гашетку жмёт.
Слёзы катятся из глаз:
"СУ*А!!! Снят боезапас!!!"
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1k
Asket 13 минут назад
Что-то покеЧмонка врёт, это про 2023 год было сказано. Про 2024 нет пока и речи.
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29k
Егор 14 минут назад
А Грушинский фестиваль провели в 2023. 56 тыс. народу было.
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3k
Едондер пуп 23 минуты назад
Ссыкотно: сейчас о том, что нельзя было делать на мероприятии узнают уже после оного))
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3k
Александр Долматов Полчаса назад
"Обеспечить в этом году необходимый уровень безопасности для наших гостей, артистов и персонала это невыполнимая задача..."
Ну так проведите его в Воркуте или Бодайбо. Туда беспилотники ещё не долетают.
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11k
Олегbl4 2 часа назад
А если пригласит Чичерину, SHAMANа, Любэ, Газманова, полить это всё соусом патриотизма, то тогда будет "то время"?
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