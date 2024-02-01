Российский каскадёр засветился на странице рэпера 50 cent и собрался в США

Однако, это не так. Задумкой ролика был прыжок на движущемся автомобиле через нос другого самолёта. Второй самолёт просто взлетал на фоне ролика. Блогер отметил, что этот ролик стал для него самым дорогим. Только для того, чтобы задействовать два самолета, ему пришлось потратить 300 тысяч рублей. Это был 99 по счёту ролик.