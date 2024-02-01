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Российский каскадёр засветился на странице рэпера 50 cent и собрался в США

Российский каскадёр засветился на странице рэпера 50 cent и собрался в США

Автор:
01 февраля 2024 18:57
Сообщество : Жить в России
Метки: Россия   Ростов-на-Дону   США   жить в россии   интересное   каскадёр   фото   
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Рэпер 50 cent на своей странице в социальной сети удивился, что этот "сумасшедший русски" пытается ухватиться за пролетающий самолёт.

Рэпер 50 cent на своей личной странице опубликовал ролик каскадёра из Ростова-на-Дону, который едет на крыше лимузина и подпрыгивает к самолёту, пролетающему мимо. Видео он подписал так: «Что заставляет людей делать такое дерьмо, как этот парень?» Пост набрал 11,7 млн просмотров.

В комментариях отметился сам каскадёр Евгений Чеботарёв. Его комментарий набрал больше всего лайков и ответов. Судя по всему, рэпер решил, что Чеботарёв пытается ухватиться за самолёт.

Однако, это не так. Задумкой ролика был прыжок на движущемся автомобиле через нос другого самолёта. Второй самолёт просто взлетал на фоне ролика. Блогер отметил, что этот ролик стал для него самым дорогим. Только для того, чтобы задействовать два самолета, ему пришлось потратить 300 тысяч рублей. Это был 99 по счёту ролик.

В беседе с SHOT Евгений рассказал, что его ролики пользуются популярностью у голливудских звёзд, а последний завирусился настолько, что пора ехать в США и покорять Голливуд своими трюками. По словам каскадёра, ему без конца сыпятся предложения из Америки сниматься в кино, поэтому он собирается делать визу.

Совсем недавно блогер опубликовал своей юбилейный ролик под номером 100. На нём он перепрыгивает лимузин, держа в руках мяч. На крыше автомобиля установлены своего рода футбольные ворота.

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Метки: Россия   Ростов-на-Дону   США   жить в россии   интересное   каскадёр   фото   
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5  комментариев
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27k
Влад 2 часа назад
Видимо не все трюки удаются, мозг отбит.
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59k
dima423 3 минуты назад
Ну те трюки что показали не особо опасные... не впечатлило)
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2k
MrMopnex 13 минут назад
И что в "этом" такого невероятного? Подпрыгнул - не удержался - упал. Прокатился на пузе по лимузину - ударился мордой об асфальт - запрыгал от радости...
Это точно каскадёр? Ну 50рублей имел ввиду, что у чела мозга нет, раз занимается такой хренью, а не то, что этот недокаскадёр подумал
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17k
Majul Час назад
И что?
На видео идиот.
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
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