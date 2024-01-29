Участников группы "Би-2" держат в клетке под палящим солнцем в Таиланде

О "совершенно чудовищных" условиях содержания рассказал знакомый с музыкантами журналист.
Семеро участников группы "Би-2" после незаконного концерта на Пхукете ожидают своей депортации в Центре временного содержания иммиграционной полиции Таиланда, где условия не сильно отличаются от тюремных. Музыкантов закрыли в клетке без навеса и они вынуждены сидеть под палящим солнцем при температуре воздуха в 35-40 градусов. Об этом рассказал журналист Михаил Козырев (признан в РФ иноагентом).
"Это клетка под раскаленным солнцем, там сейчас 35-40 градусов жары. Последний раз, когда организатора концерта допустили к ребятам, то он увидел свалку голых тел в трусах, потому что вся одежда промокла и тени никакой нет", — рассказал он.
Козырев не был бы иноагентом, если бы не обвинил во всём кровавый режим. По его словам, подобные бесчеловечные условия содержания были "заказаны" Москвой (Козырев делает вид или действительно не знает, что представляет собой пенитенциарная система этой страны). Он также добавил, что иногда к музыкантам подсаживают русскоязычных нарушителей, которые намекают на взятку и пугают их некими последствиями.
Источник:
Напомним, что группу Би-2 в полном составе задержали сразу после концерта в ночном клубе Illuzion городе Патонге в четверг, 25 января. Ночь они провели в отделе полиции, потом был суд, назначивший каждому участнику коллектива штраф в размере 3 тыс. таиландских бат (7,5 тыс. рублей) и депортацию в страну гражданской принадлежности за собственный счёт. После вердикта артистов этапировали из Пхукета в Бангкок и поместили в центр временного содержания, где они находятся уже около двух суток. Добавим, что пятеро из семи участников группы имеют российское гражданство, у ещё двоих паспорта Австралии и Израиля. Таким образом, пятеро музыкантов вскоре могут прилететь в Россию.
Источник:
- В Таиланде россияне подрались во время футбольного матча
- Охотники за привидениями: студенты из Таиланда открыли прибыльный бизнес
- Око за око, чёлка за чёлку: недовольный стрижкой русскоговорящий турист побрил парикмахера в Таиланде
- Российский турист разгромил офис губернатора Пхукета в Таиланде
- Буддийский монах избил «одержимого» прихожанина
И что не так?!
уже даже не смешно
ТАк что ничего страшно.
Теб более им там сидеть хорошо если 15 суток,
*******************************
Как сказал бы Глеб Жеглов в этом случае:
"А что им талоны на усиленное питание надо было предложить?"
Вот только сегодня утром прочёл статью про это и вот уже на Фишках эта новость ко мне в ленту прилетела.
Но там не только про группу "Би-2".
https://ria.ru/20240128/artisty-1923909599.htmlhttps://ria.ru/20240128/artisty-1923909599.html