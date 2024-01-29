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Участников группы "Би-2" держат в клетке под палящим солнцем в Таиланде

Участников группы "Би-2" держат в клетке под палящим солнцем в Таиланде

Автор:
29 января 2024 17:28
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: БИ-2   Бангкок   Таиланд   депортация   клетка   условия содержания   
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О "совершенно чудовищных" условиях содержания рассказал знакомый с музыкантами журналист.

Семеро участников группы "Би-2" после незаконного концерта на Пхукете ожидают своей депортации в Центре временного содержания иммиграционной полиции Таиланда, где условия не сильно отличаются от тюремных. Музыкантов закрыли в клетке без навеса и они вынуждены сидеть под палящим солнцем при температуре воздуха в 35-40 градусов. Об этом рассказал журналист Михаил Козырев (признан в РФ иноагентом).


"Это клетка под раскаленным солнцем, там сейчас 35-40 градусов жары. Последний раз, когда организатора концерта допустили к ребятам, то он увидел свалку голых тел в трусах, потому что вся одежда промокла и тени никакой нет", — рассказал он.

Козырев не был бы иноагентом, если бы не обвинил во всём кровавый режим. По его словам, подобные бесчеловечные условия содержания были "заказаны" Москвой (Козырев делает вид или действительно не знает, что представляет собой пенитенциарная система этой страны). Он также добавил, что иногда к музыкантам подсаживают русскоязычных нарушителей, которые намекают на взятку и пугают их некими последствиями.

Напомним, что группу Би-2 в полном составе задержали сразу после концерта в ночном клубе Illuzion городе Патонге в четверг, 25 января. Ночь они провели в отделе полиции, потом был суд, назначивший каждому участнику коллектива штраф в размере 3 тыс. таиландских бат (7,5 тыс. рублей) и депортацию в страну гражданской принадлежности за собственный счёт. После вердикта артистов этапировали из Пхукета в Бангкок и поместили в центр временного содержания, где они находятся уже около двух суток. Добавим, что пятеро из семи участников группы имеют российское гражданство, у ещё двоих паспорта Австралии и Израиля. Таким образом, пятеро музыкантов вскоре могут прилететь в Россию.


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Метки: БИ-2   Бангкок   Таиланд   депортация   клетка   условия содержания   
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16  комментариев
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24k
сеньор Леонсио 37 минут назад
Участников группы "Би-2" держат в клетке под палящим солнцем в Таиланде(c)
И что не так?!
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34k
Юрий 2 секунды назад

Ссылка www.youtube.com
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977
adssaf afasffdsga 38 секунд назад
Было бы неплохо, если бы там случайно потерялись паспорта, а потому нужно отложить все действия на неопределённый срок. Оставив, соответственно, лиц без документов в клетке.
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3k
Игорь 6 минут назад
ну как обычно - за окошком дождь и град, это Путин виноват.
уже даже не смешно
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2k
Rom 8 минут назад
Т.е. как я понимаю, сами нарушили закон в чужой стране, а потом удивляются чему то? А надо как? В нумера пятизвездочные?
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317
Виталий Кассандров 11 минут назад
Они таки израильтяне ,привычные.
ТАк что ничего страшно.
Теб более им там сидеть хорошо если 15 суток,
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18k
Сергей 15 минут назад
Надо было им в Гренландию ехать, там прохладнее
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3k
Максим Макашев 18 минут назад
Музыкантов закрыли в клетке без навеса и они вынуждены сидеть под палящим солнцем при температуре воздуха в 35-40 градусов.
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Как сказал бы Глеб Жеглов в этом случае:
"А что им талоны на усиленное питание надо было предложить?"
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37k
Андрей Иванов Полчаса назад
Тайцы взялись за старое? Надеюсь, они всех съедят
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1k
Сергей Полчаса назад
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2k
Жирный бот Полчаса назад
вообще насрать, за них их гос-во должно волноваться, Израиль что ли у Левы, к России они уже никакого отношения не имеют..
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7k
Alex Полчаса назад
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1k
Александр Ломовицкий Полчаса назад
Ссылка coub.com
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2k
Звёздный странник Полчаса назад
Фишки следят за мной что ли?
Вот только сегодня утром прочёл статью про это и вот уже на Фишках эта новость ко мне в ленту прилетела.

Но там не только про группу "Би-2".
https://ria.ru/20240128/artisty-1923909599.htmlhttps://ria.ru/20240128/artisty-1923909599.html
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57k
Мойша 37 минут назад
Снега много - дворников не хватает: ждем.
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38k
albedo 40 минут назад
Любишь кататься - люби и саночки возить (с)
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