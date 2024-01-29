Участников группы "Би-2" держат в клетке под палящим солнцем в Таиланде

Напомним, что группу Би-2 в полном составе задержали сразу после концерта в ночном клубе Illuzion городе Патонге в четверг, 25 января. Ночь они провели в отделе полиции, потом был суд, назначивший каждому участнику коллектива штраф в размере 3 тыс. таиландских бат (7,5 тыс. рублей) и депортацию в страну гражданской принадлежности за собственный счёт. После вердикта артистов этапировали из Пхукета в Бангкок и поместили в центр временного содержания, где они находятся уже около двух суток. Добавим, что пятеро из семи участников группы имеют российское гражданство, у ещё двоих паспорта Австралии и Израиля. Таким образом, пятеро музыкантов вскоре могут прилететь в Россию.