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"Вера работает, но только по желанию": Виктория Боня рассказала о эскортных шалостях Брежневой

"Вера работает, но только по желанию": Виктория Боня рассказала о эскортных шалостях Брежневой

Автор:
27 января 2024 10:20
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Видео   вера брежнева   виктория боня   интервью   сплетни   темное прошлое   шоу бизнес   эскорт   
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"Не такая уж она белая и пушистая", - ехидничает Боня.

О том, что экс-солистка "Виагры", на которую пускали слюни тысячи мужчин постсоветского пространства, отнюдь не была примерной супругой своим гражданским и законным мужьям. Даже будучи в браке с Михаилом Киперманом, она могла сходить налево. Но только "по желанию" и за хорошее вознаграждение.


Виктория Боня в RuTube-шоу «Злые языки» рассказала, что её близкий приятель - довольно обеспеченный молодой человек - узнал об этом хобби артистки и сначала загорелся. Но по мере выяснения нюансов подостыл. Оказывается, сначала Вере нужно было подарить что-то ценное по её желанию: к примеру, часы известной марки тысяч этак за 70 долларов. Затем должно воспоследовать свидание, на котором артистка оценит претендента на её тело. Если мужчина ей понравится, то она пойдёт с ним в нумера, ну а если нет - то сам виноват. Кстати, свидание платное и стоит 100 тысяч долларов. При этом, как выясняется, с не вполне ясными перспективами.


Может оказаться, что мужчина купит Вере подарок, заплатит за свидание, но до дела, т.е. тела, не дойдёт. Не допустят его, что точнее. Видимо, приятель Бони рассудил, что за такие деньги может себе позволить тучу примерно похожих на Брежневу эскортниц и на Веру больше не западал.



Верить ли словам Бони или списать эти откровения на желание во что бы то ни стало урвать свою долю хайпа, каждый решает сам. Брежнева эту информацию не комментирует.

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Метки: Видео   вера брежнева   виктория боня   интервью   сплетни   темное прошлое   шоу бизнес   эскорт   
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17  комментариев
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8k
Echo 55 минут назад
пускали слюни тысячи мужчин - это на бородавку ?
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9k
Бритва 13 секунд назад
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58k
zloykoyot 18 минут назад
А что в ней такого на эдакие бабки? 3,14зда поперёк? Это вряд ли. Скорее только чрезмерно раздутое ЧСВ. В остальном действительно можно набрать пучок девах и поинтереснее в любой точке планеты.
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14k
котегRUS 24 минуты назад
меня одного от вида Водонаевой тошнит ?
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30k
AzuveR Полчаса назад
Прошма обсерила прошму, ничего нового.
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31k
Юрьевич 36 минут назад
Одна проститутка завидует другой проститутке. И обе вроде, что характерно, из хохляндии.
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46k
Цыц тут у меня 45 минут назад
Одна прошмандовка завидует другой, просто ей дебилы платят меньше.
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6k
Lexx 48 минут назад
Никакая она не Брежнева, а очень даже Галушка, родом из Хохляндии.
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albedo 55 минут назад
За такие деньги трахнуть шалаву, дочь уборщицы!!!!
Надо быть идиотом.
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236
ruslan d 55 минут назад
Ну и что , 90 процентов людей такие...
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