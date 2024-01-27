"Вера работает, но только по желанию": Виктория Боня рассказала о эскортных шалостях Брежневой

Виктория Боня в RuTube-шоу «Злые языки» рассказала, что её близкий приятель - довольно обеспеченный молодой человек - узнал об этом хобби артистки и сначала загорелся. Но по мере выяснения нюансов подостыл. Оказывается, сначала Вере нужно было подарить что-то ценное по её желанию: к примеру, часы известной марки тысяч этак за 70 долларов. Затем должно воспоследовать свидание, на котором артистка оценит претендента на её тело. Если мужчина ей понравится, то она пойдёт с ним в нумера, ну а если нет - то сам виноват. Кстати, свидание платное и стоит 100 тысяч долларов. При этом, как выясняется, с не вполне ясными перспективами.

Может оказаться, что мужчина купит Вере подарок, заплатит за свидание, но до дела, т.е. тела, не дойдёт. Не допустят его, что точнее. Видимо, приятель Бони рассудил, что за такие деньги может себе позволить тучу примерно похожих на Брежневу эскортниц и на Веру больше не западал.