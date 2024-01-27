"Вера работает, но только по желанию": Виктория Боня рассказала о эскортных шалостях Брежневой

"Не такая уж она белая и пушистая", - ехидничает Боня.
О том, что экс-солистка "Виагры", на которую пускали слюни тысячи мужчин постсоветского пространства, отнюдь не была примерной супругой своим гражданским и законным мужьям. Даже будучи в браке с Михаилом Киперманом, она могла сходить налево. Но только "по желанию" и за хорошее вознаграждение.
Виктория Боня в RuTube-шоу «Злые языки» рассказала, что её близкий приятель - довольно обеспеченный молодой человек - узнал об этом хобби артистки и сначала загорелся. Но по мере выяснения нюансов подостыл. Оказывается, сначала Вере нужно было подарить что-то ценное по её желанию: к примеру, часы известной марки тысяч этак за 70 долларов. Затем должно воспоследовать свидание, на котором артистка оценит претендента на её тело. Если мужчина ей понравится, то она пойдёт с ним в нумера, ну а если нет - то сам виноват. Кстати, свидание платное и стоит 100 тысяч долларов. При этом, как выясняется, с не вполне ясными перспективами.
Может оказаться, что мужчина купит Вере подарок, заплатит за свидание, но до дела, т.е. тела, не дойдёт. Не допустят его, что точнее. Видимо, приятель Бони рассудил, что за такие деньги может себе позволить тучу примерно похожих на Брежневу эскортниц и на Веру больше не западал.
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Верить ли словам Бони или списать эти откровения на желание во что бы то ни стало урвать свою долю хайпа, каждый решает сам. Брежнева эту информацию не комментирует.
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Надо быть идиотом.
Но уж, как известно:
Воровать так миллион, трахать так королеву.
А тут безотцовская хохлушка Галушка, дочь уборщицы и за такие деньги.
Надо быть идиотом - другие хохлушки много дешевле.