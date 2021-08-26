Покупатель решил устроить хоррор в ответ на обычную просьбу

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Жители Перми поражены поведением своего земляка, который в "Пятёрочке" обнажил мачете.
23 августа в сетевой магазин зашёл мужчина. Работники супермаркета попросили пермяка надеть маску, но эта просьба вызвала у неадеквата нереальный гнев.
Хорошо, что жертвой ярости не стал случайный покупатель, а всего лишь касса.
Хорошо, что жертвой ярости не стал случайный покупатель, а всего лишь касса.
Испуганные сотрудники позвонили в полицию.
В пресс-службе МВД Пермского края выпустили заявление: "Личность злоумышленника была установлена. Им оказался местный житель 1989 года рождения. Сейчас полиция проводит проверку".
Сообщается, что мужчина ранее привлекался к административной ответственности.
Пока не ясно, почему простая просьба вызвала такую бурную реакцию.
В пресс-службе МВД Пермского края выпустили заявление: "Личность злоумышленника была установлена. Им оказался местный житель 1989 года рождения. Сейчас полиция проводит проверку".
Сообщается, что мужчина ранее привлекался к административной ответственности.
Пока не ясно, почему простая просьба вызвала такую бурную реакцию.
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