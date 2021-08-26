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Покупатель решил устроить хоррор в ответ на обычную просьбу

Покупатель решил устроить хоррор в ответ на обычную просьбу (3 фото + 1 видео)

Автор:
26 августа 2021 12:18
Сообщество : Жить в России
Метки: мачете   нападение   неадекват   оружие   пермь   полиция   
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Жители Перми поражены поведением своего земляка, который в "Пятёрочке" обнажил мачете.
23 августа в сетевой магазин зашёл мужчина. Работники супермаркета попросили пермяка надеть маску, но эта просьба вызвала у неадеквата нереальный гнев.

Хорошо, что жертвой ярости не стал случайный покупатель, а всего лишь касса.
Испуганные сотрудники позвонили в полицию.

В пресс-службе МВД Пермского края выпустили заявление: "Личность злоумышленника была установлена. Им оказался местный житель 1989 года рождения. Сейчас полиция проводит проверку".

Сообщается, что мужчина ранее привлекался к административной ответственности.

Пока не ясно, почему простая просьба вызвала такую бурную реакцию.

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Метки: мачете   нападение   неадекват   оружие   пермь   полиция   
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23  комментария
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34k
Alex 2 часа назад
1989 года рождения? Ему лет 50 на вид.
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−8
azazmu 14 минут назад
продавцы часто говорят одеть маску очень по-хамски
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7k
trak 48 минут назад
Пристрелить как бешенную собаку .
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937
閃光 53 минуты назад
"полиция проводит проверку" - чего тут проверять? По записи всё предельно ясно.
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138
olegga Час назад
Довели людей этим идиотизмом
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5k
★Lucifer★ Час назад
А где он мачете взял?
С собой принёс или на кассе выдали?
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305
Anal Aggressor ★Lucifer★ Полчаса назад
Одноразовое купил.
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9k
harlamov 2 часа назад
Зачем он пытался пол разрубить в магазине? Там под плиткой его дед спрятал сундук с масками?
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374
Max 2 часа назад
Норм. Я тоже когда в магаз иду то мачете с собой беру.
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1k
Алксандр Шевченко 2 часа назад
А мне это нравится, тут есть и про маски на кассе.
Ссылка youtu.be
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216
Сигизмунд Лазаревич 2 часа назад
Реальный пацан маску не носит. Но носит с собой мачете
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6k
Кружок 2 часа назад
Собирательный образ всех дебилов-антимасочников ...
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4k
Дарвин и аморальная премия 2 часа назад
Просто человек устал,может он просто с кассиршей хотел поговорить,а ему сразу: маску. Нелюди какие-то
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1k
Алксандр Шевченко 2 часа назад
На пожалуйста оденьте маску, только свинья не откликнется.
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216
Сигизмунд Лазаревич Алксандр Шевченко 2 часа назад
Всякое говнО, заканчивается на О.
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216
Сигизмунд Лазаревич Viktor Полчаса назад
Говно не злись. Ты же должен гордиться тем, что ты даун.
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268
BORODA 2 часа назад
Вот что с людями прививка делает!)))) явно привитый, по этой причине и маску не стал надевать!
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3k
Иван 2 часа назад
Чо и полиция прям сразу приехала?
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