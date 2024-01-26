В Таиланде россияне подрались во время футбольного матча

Похоже, Таиланд становится родиной российского беспредела. Практически каждый день граждане России попадают там в криминальные сводки. И вот очередное происшествие.





На днях на Пхукете россияне решили сыграть в футбол. Команды собирали через русскоязычные чаты — то есть большинство людей друг с другом знакомы не были. В ходе матча один из игроков чересчур остро отреагировал на фол соперника и одним ударом сломал ему челюсть. После чего поспешно покинул футбольное поле.