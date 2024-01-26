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В Таиланде россияне подрались во время футбольного матча

В Таиланде россияне подрались во время футбольного матча

Автор:
26 января 2024 12:59
Сообщество : Криминал
Метки: Таиланд   нападение   полиция   пхукет   россияне   ссора   футбол   
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В ходе ссоры на поле мужчине сломали челюсть.

Похоже, Таиланд становится родиной российского беспредела. Практически каждый день граждане России попадают там в криминальные сводки. И вот очередное происшествие.


На днях на Пхукете россияне решили сыграть в футбол. Команды собирали через русскоязычные чаты — то есть большинство людей друг с другом знакомы не были. В ходе матча один из игроков чересчур остро отреагировал на фол соперника и одним ударом сломал ему челюсть. После чего поспешно покинул футбольное поле.

Пострадавшего доставили в больницу и сделали операцию, зафиксировав кости пластиной. Медицина в Таиланде — удовольствие не из дешёвых. Пациенту выставили счёт в миллион рублей.


"После этого ещё месяца полтора будет учиться заново жевать твёрдую пищу, потому что за месяц организм отвыкнет. Поломанные кости в одном месте соединены пластиной на болтах, во втором это сделать было невозможно, слишком сложный и тонкий участок", — рассказала жена потерпевшего.

После инцидента супруга пострадавшего подала заявление в местную полицию, которая уже взялась за расследование, но подозреваемого пока не нашла. Также женщина обратилась в российское консульство.


"Составлен протокол, и они даже ходили смотреть место происшествия. Сегодня я планирую им привезти медицинское заключение и чек стоимости лечения", — рассказала она.

Источник:

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Метки: Таиланд   нападение   полиция   пхукет   россияне   ссора   футбол   
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5  комментариев
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2k
Провокатор 2 часа назад
Сначала храбро машет ручками, потом трусливо семенит ножками.
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6k
Wadim 4 минуты назад
Даже подозреваю где именно, я там проживал рядом с этим стадионом) Но там их вроде несколько, может и не тот стадион, по заднему плану не очень понятно. Причём там кондики вокруг, а эти шумят сильно за полночь нередко.
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6k
Lexx Час назад
Ладно там, супругу от хулиганов защищал. А тут всё, из за какого то сраного мячика.))) Интересно, какое у него сейчас настроение, от предвкушении счёта, который ему выставят по окончанию лечения.
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3k
Илья 2 часа назад
Такое ощущение что все конченые идиоты сбежавшие из РФ поселились в Тайланде
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18k
Голос Вселенной 2 часа назад
Просто каждый играл в свой футбол...

Ссылка youtu.be
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