В Таиланде россияне подрались во время футбольного матча

В ходе ссоры на поле мужчине сломали челюсть.
Похоже, Таиланд становится родиной российского беспредела. Практически каждый день граждане России попадают там в криминальные сводки. И вот очередное происшествие.
На днях на Пхукете россияне решили сыграть в футбол. Команды собирали через русскоязычные чаты — то есть большинство людей друг с другом знакомы не были. В ходе матча один из игроков чересчур остро отреагировал на фол соперника и одним ударом сломал ему челюсть. После чего поспешно покинул футбольное поле.
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Пострадавшего доставили в больницу и сделали операцию, зафиксировав кости пластиной. Медицина в Таиланде — удовольствие не из дешёвых. Пациенту выставили счёт в миллион рублей.
"После этого ещё месяца полтора будет учиться заново жевать твёрдую пищу, потому что за месяц организм отвыкнет. Поломанные кости в одном месте соединены пластиной на болтах, во втором это сделать было невозможно, слишком сложный и тонкий участок", — рассказала жена потерпевшего.
После инцидента супруга пострадавшего подала заявление в местную полицию, которая уже взялась за расследование, но подозреваемого пока не нашла. Также женщина обратилась в российское консульство.
"Составлен протокол, и они даже ходили смотреть место происшествия. Сегодня я планирую им привезти медицинское заключение и чек стоимости лечения", — рассказала она.
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