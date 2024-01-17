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В Подмосковье автомобилист напал с молотком на мужчину, сделавшему замечание его жене

В Подмосковье автомобилист напал с молотком на мужчину, сделавшему замечание его жене

Автор:
17 января 2024 13:22
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Подмосковье   автомобилисты   дорожный конфликт   нападение   полиция   реутов   уголовное дело   
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Дорожный конфликт закончился уголовным делом.

В Реутове не смогли разъехаться два автомобилиста. Дама утверждает, что пыталась выехать со двора, но ей перегородил путь выходец из Азербайджана, который стал отпускать колкости в духе "ты баба, ничего не понимаешь". Её оппонент уверяет, что вежливо попросить мадам отъехать, но та сообщила, что он может уматывать в свой аул.


В результате женщина вызвала на помощь супруга, которому и досталось за неумение жёнушки выстраивать диалог. Азербайджанец, рассерженный длительным конфликтом, схватил молоток и пошёл на мужика.



Потасовку мадам предусмотрительно сняла на видео. Она ни на минуту не выключала камеру, пока её супруг разбирался с молодым автомобилистом.


В результате драки пострадали оба конфликтующих. 55-летний защитник своей жены получил черепно-мозговую травму, ушибы мягких тканей, кроме этого у него оказался выбит зуб.


32-летний уроженец Азербайджана, который оказался врачом-стоматологом (как кстати!), получил скрытые травмы спины и позвоночника. Сам он считает, что его подставили, т.к. видео с его избиением женщина не стала публиковать, чтобы не подставлять под удар мужа. Зато ролики, где стоматолог размахивает молотком, облетели все подмосковные Телеграм-каналы и паблики в ВК.


– В  опубликованном видео все искажено. Те удары, которые в дальнейшем были нанесены мне, не были слиты в Сеть. Между тем я попал в больницу со скрытой травмой позвоночника. Поймите, я не замахивался даже, достал молоток, чтобы припугнуть, так как за этим гражданином стояли еще несколько человек.  Я боялся, что они нападут или нанесут удары по машине. Данные граждане и ранее конфликтовали со своими соседями. Видел собственными глазами, как дама днями ранее выходила из своей машины, ругалась с автомобилистами и позже звала на помощь мужа. Меня спровоцировали и нагло подставили. Мне сейчас названивают различные национальные движения и хотят встретиться. Я боюсь за свою жену и двоих детей, - сообщает медик.


Оба травмированных в конфликте зафиксировали полученные травмы и обратились в полицию. В результате возбуждено уголовное дело. Муж автомобилистки оказался участником СВО, и судьбе его оппонента не позавидуешь.


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Метки: Подмосковье   автомобилисты   дорожный конфликт   нападение   полиция   реутов   уголовное дело   
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16  комментариев
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38k
albedo 48 минут назад
Блин, почему я не вожу в автомобиле молоток ?!
Наверное гвозди в машину забивать неудобно (сарказм).

А по делу - если человек выезжает из двора - его надо пропустить.
Иначе как самому во двор заехать?
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3k
Илья Полчаса назад
Согласен с дамой на все 100% Пусть уматывает в свой аул.
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23k
сеньор Леонсио Полчаса назад
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4k
kuchipachi Полчаса назад
В итоге то разъехались, как я посмотрю. Получается некоторые вопрос решить могут только после драки? Что за люди?
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127
Феличита Полчаса назад
Муж автомобилистки оказался участником СВО
============
а вот и объяснение "петушинности"
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2k
Иван Иванов 40 минут назад
Большое количество бед и проблем идёт от баб
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