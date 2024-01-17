В Подмосковье автомобилист напал с молотком на мужчину, сделавшему замечание его жене

В результате драки пострадали оба конфликтующих. 55-летний защитник своей жены получил черепно-мозговую травму, ушибы мягких тканей, кроме этого у него оказался выбит зуб.





32-летний уроженец Азербайджана, который оказался врачом-стоматологом (как кстати!), получил скрытые травмы спины и позвоночника. Сам он считает, что его подставили, т.к. видео с его избиением женщина не стала публиковать, чтобы не подставлять под удар мужа. Зато ролики, где стоматолог размахивает молотком, облетели все подмосковные Телеграм-каналы и паблики в ВК.





– В опубликованном видео все искажено. Те удары, которые в дальнейшем были нанесены мне, не были слиты в Сеть. Между тем я попал в больницу со скрытой травмой позвоночника. Поймите, я не замахивался даже, достал молоток, чтобы припугнуть, так как за этим гражданином стояли еще несколько человек. Я боялся, что они нападут или нанесут удары по машине. Данные граждане и ранее конфликтовали со своими соседями. Видел собственными глазами, как дама днями ранее выходила из своей машины, ругалась с автомобилистами и позже звала на помощь мужа. Меня спровоцировали и нагло подставили. Мне сейчас названивают различные национальные движения и хотят встретиться. Я боюсь за свою жену и двоих детей, - сообщает медик.





Оба травмированных в конфликте зафиксировали полученные травмы и обратились в полицию. В результате возбуждено уголовное дело. Муж автомобилистки оказался участником СВО, и судьбе его оппонента не позавидуешь.



