В Подмосковье автомобилист напал с молотком на мужчину, сделавшему замечание его жене

Дорожный конфликт закончился уголовным делом.
В Реутове не смогли разъехаться два автомобилиста. Дама утверждает, что пыталась выехать со двора, но ей перегородил путь выходец из Азербайджана, который стал отпускать колкости в духе "ты баба, ничего не понимаешь". Её оппонент уверяет, что вежливо попросить мадам отъехать, но та сообщила, что он может уматывать в свой аул.
В результате женщина вызвала на помощь супруга, которому и досталось за неумение жёнушки выстраивать диалог. Азербайджанец, рассерженный длительным конфликтом, схватил молоток и пошёл на мужика.
Осторожно! В видео присутствуют сцены драки!
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Потасовку мадам предусмотрительно сняла на видео. Она ни на минуту не выключала камеру, пока её супруг разбирался с молодым автомобилистом.
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В результате драки пострадали оба конфликтующих. 55-летний защитник своей жены получил черепно-мозговую травму, ушибы мягких тканей, кроме этого у него оказался выбит зуб.
32-летний уроженец Азербайджана, который оказался врачом-стоматологом (как кстати!), получил скрытые травмы спины и позвоночника. Сам он считает, что его подставили, т.к. видео с его избиением женщина не стала публиковать, чтобы не подставлять под удар мужа. Зато ролики, где стоматолог размахивает молотком, облетели все подмосковные Телеграм-каналы и паблики в ВК.
– В опубликованном видео все искажено. Те удары, которые в дальнейшем были нанесены мне, не были слиты в Сеть. Между тем я попал в больницу со скрытой травмой позвоночника. Поймите, я не замахивался даже, достал молоток, чтобы припугнуть, так как за этим гражданином стояли еще несколько человек. Я боялся, что они нападут или нанесут удары по машине. Данные граждане и ранее конфликтовали со своими соседями. Видел собственными глазами, как дама днями ранее выходила из своей машины, ругалась с автомобилистами и позже звала на помощь мужа. Меня спровоцировали и нагло подставили. Мне сейчас названивают различные национальные движения и хотят встретиться. Я боюсь за свою жену и двоих детей, - сообщает медик.
Оба травмированных в конфликте зафиксировали полученные травмы и обратились в полицию. В результате возбуждено уголовное дело. Муж автомобилистки оказался участником СВО, и судьбе его оппонента не позавидуешь.
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Наверное гвозди в машину забивать неудобно (сарказм).
А по делу - если человек выезжает из двора - его надо пропустить.
Иначе как самому во двор заехать?
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а вот и объяснение "петушинности"