Спасительная «Коммуна». Кто еще поможет субмарине?

К примеру, первая российская субмарина «Дельфин» тонула три раза из-за технических проблемам и грубых ошибок экипажа. Если инцидент происходил в порту, то для поднятия подводных лодок использовались расположенные в гавани плавучие краны, однако выйти в открытое море они не могли.

Кайзерлихмарине первыми задумались о строительстве специализированных судов для обслуживания и подъёма субмарин ещё в 1907 году, хотя на то время в составе германского флота числилась всего одна подводная лодка. В 1907 году на воду было спущено, а в 1908 году вошло в строй спасательное судно «Вулкан» уникальной конструкции, позволявшей поднимать любую из немецких субмарин с глубины до 50 метров. В российском флоте также задумались о необходимости постройки судна подобного класса.

Разработка и строительство

В 1911 году Морской Генеральный штаб под давлением офицеров-подводников объявил конкурс на проектирование спасательного судна по типу германского «Вулкана». Победу одержал проект Путиловского завода, который был разработан ещё до объявления конкурса. В основу лёг немецкий проект с его корпусом катамаранного типа, а так как субмарины становились всё больше, то было решено увеличить водоизмещение будущего спасателя почти в 2 раза.