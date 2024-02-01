Спасительная «Коммуна». Кто еще поможет субмарине?

На заре своего появления субмарины страдали от множества «детских» болезней, связанных с несовершенством технологий, отсутствием наработанного опыта в строительстве кораблей этого типа и нарушениями при эксплуатации.
К примеру, первая российская субмарина «Дельфин» тонула три раза из-за технических проблемам и грубых ошибок экипажа. Если инцидент происходил в порту, то для поднятия подводных лодок использовались расположенные в гавани плавучие краны, однако выйти в открытое море они не могли.
Кайзерлихмарине первыми задумались о строительстве специализированных судов для обслуживания и подъёма субмарин ещё в 1907 году, хотя на то время в составе германского флота числилась всего одна подводная лодка. В 1907 году на воду было спущено, а в 1908 году вошло в строй спасательное судно «Вулкан» уникальной конструкции, позволявшей поднимать любую из немецких субмарин с глубины до 50 метров. В российском флоте также задумались о необходимости постройки судна подобного класса.
Разработка и строительство
В 1911 году Морской Генеральный штаб под давлением офицеров-подводников объявил конкурс на проектирование спасательного судна по типу германского «Вулкана». Победу одержал проект Путиловского завода, который был разработан ещё до объявления конкурса. В основу лёг немецкий проект с его корпусом катамаранного типа, а так как субмарины становились всё больше, то было решено увеличить водоизмещение будущего спасателя почти в 2 раза.
Проект был утвержден в январе 1912 года, а уже в ноябре на одной из верфей Путиловского завода состоялась закладка корпуса «Волхва» — первого специализированного спасательного судна российского флота. Строительство заняло год: в ноябре 1913 года он был спущен на воду, но из-за начала Первой мировой войны испытания слишком затянулись, и в строй «Волхов» вступил только в июле 1915 года.
После ввода в эксплуатацию «Волхов» был приписан к 1-й дивизии подводных лодок Балтийского флота в качестве плавучей базы. Своё нынешнее имя «Коммуна» судно получило в декабре 1922 года.
Конструкция
Корпус
«Коммуна» имеет необычную двухкорпусную конструкцию катамаранного типа, облегчающую остойчивость при подъеме субмарин. Полубак и ют являются общими, в центральной части установлены арочные фермы высотой по 10.5 м, на которых смонтировано грузоподъёмное оборудование.
Длина корпуса составляет 96 м, общая ширина —18.57 м при осадке 3.65 м. Нормальное водоизмещение составляет 3100 тонн.
Хотя судно находится в строю уже более 100 лет, корпус сохранился в отличном состоянии. Существует предположение, что для строительства использовалась специальная «путиловская» сталь, секрет изготовления которой давно утерян, но это все мифы. На самом деле корпус «Коммуны» изготовлен из обычной мартеновской стали, которая по неизвестной причине была покрыта воронением — на поверхность был нанесен защитный оксидный слой, повышающий устойчивость к коррозии в несколько раз.
Силовая установка
Так как «Коммуна» изначально предназначалась для работы с субмаринами, на ней решили установить не традиционную паровую силовую установку, а дизели, что являлось достаточно новаторским решением. Таким образом, плавбаза могла снабдить аварийную субмарину топливом из собственных запасов и не было необходимости размещать дополнительные цистерны для дизельного топлива.
Поэтому судно получило двухвальную силовую установку из двух 6-цилиндровых дизелей отечественного производства «Фельзер и Ко» с реверсивным ходом, суммарной мощностью 1200 л.с. В каждом корпусе располагалось собственное машинное отделение и гребной винт, что повышало живучесть судна. Мощности силовой установки хватало, чтобы «Коммуна» могла развить максимальную скорость в 8.5 узла, а запас топлива в 32 тонны обеспечивал дальность плавания в 4000 миль при 5-узловом экономичном ходе.
В 1955 году вместо устаревших и выработавших ресурс дизелей установили более современные и экономичные 600-сильные дизели ТАМ 336 производства голландской фирмы Werkspoor. А в 1985 году их заменили на аналогичные по мощности отечественные дизели 6ДР30/50 производства Коломенского завода.
Оборудование (до 1973 года)
В центральной части корпуса на арочных фермах устанавливались несколько грузоподъёмных механизмов — гиней, предназначенных для подъёма грузов суммарной массой до 1000 тонн. Также на борту имелись специальные мастерские, позволявшие произвести текущий ремонт аварийной субмарины непосредственно на бимсах.
Так как «Коммуна» являлась не только спасательным судном, но и плавбазой, то на борту хранился запас топлива в 50 тонн, воды, серной кислоты и аккумуляторов, ГСМ, а также 20 торпед.
Оборудование (после 1973 года)
После модернизации «Коммуны» из спасательного судна в носитель глубоководных аппаратов на нём установили оборудование для обслуживания автономного глубоководного аппарата АГА-6. Он имел водоизмещение 65 тонн, рабочую глубину погружения до 2000 м и дальность плавания до 8.5 миль, мог поднимать со дна грузы до 400 кг.
В 1998 году на борту «Коммуны» базировался более совершенный аппарат АС-5. Он имели меньшие габариты и водоизмещение в 45 тонн, рабочую глубину погружения в 550 м, но увеличенную до 16 миль дальность хода.
В 2009 году судно несло дистанционно управляемый подводный аппарат Saab Seaeye Panter Plus шведского производства с рабочей глубиной погружения до 1000 м, манипуляторами и видеокамерами.
С 2016 года и по настоящее время «Коммуна» — носитель современного спасательного глубоководного аппарата АС-28 с максимальным подводным водоизмещением 110 тонн. Он имеет рабочую глубину погружения в 500 м и максимальную в 1000 м, дальность плавания в 21 милю и автономность до 120 часов со штатным экипажем из 4 человек. При необходимости аппарат может вместить еще 20 человек.
Кроме этого, на борту установлены современные гидроакустические станции МГ-239М и станции звукоподводной связи МГ-26 «Хоста», «КАМА» и МГВ-5Н.
История службы
С момента вступления в строй и перебазирования в Ревель, «Волхов» применялся как плавучая база субмарин для российских и британских подлодок, базировавшихся на Балтике. Летом 1917 года судно впервые использовалось по предназначению: с 10 по 15 июля была проведена спасательная операция по подъему субмарины АГ-15, которая затонула во время учебного похода в Аландских шхерах. В сентябре «Волхов» поднял еще одну подлодку — «Единорог», которая разбилась о камни.
До своего переименования в «Коммуну», «Волхов» ещё два раза принимал участие в спасательных операциях: в июне 1919 года была поднята подлодка «Тигр», а в мае 1920 года — «Угорь».
В 1928 году судно прикомандировали к недавно созданной службе ЭПРОН, занимавшейся подъёмом затонувших кораблей. За время своей службы в ЭПРОНе до начала Великой Отечественной войны «Коммуна» в общей сложности подняла с дна 5 субмарин и 6 катеров и кораблей, а также участвовала в испытаниях новых типов субмарин.
Начало войны застало судно в Ленинграде, где оно и оставалось до её конца, активно участвуя в обслуживании и ремонте подводных лодок, а также в аварийно-спасательных работах и подъёмах грузов, затонувших в Ладожском озере (силами откомандированных групп экипажа)
До 1954 года «Коммуна» дислоцировалась на Балтике, где использовалась для расчистки акватории от корпусов затонувших кораблей и обломков. В 1954-1955 годах судно проходило модернизацию и капитальный ремонт в голландском Флиссингене, где были установлены новые дизели и ряд других машин.
С 1955 по 1967 год «Коммуна» работала на Балтике, в основном, как плавбаза субмарин, хотя несколько раз привлекалась к спасательным работам. Но уже в 1965 году стало ясно, что оборудование судна явно недостаточно для того, чтобы поднимать современные дизель-электрические субмарины, не говоря уже об атомных. Поэтому в Главном штабе ВМФ решили перевести судно в Черноморский флот и модернизировать его в качестве носителя глубоководного спасательного аппарата.
Хотя перевод произошел в 1967 году, сама модернизация слишком затянулась — её начали в 1970 г, а окончили только в конце 1974 года из-за сложностей с принятием на вооружение аппарата АГА-6 «Поиск».
В 1970-е годы рассматривались планы передачи судна Академии наук СССР для исследований подводного дна, но впоследствии в Генеральном штабе от них отказались, и «Коммуна» продолжила службу в 37-ой бригаде аварийно-спасательных судов.
До 2016 года «Коммуна» несколько раз модернизировалась под новые, более совершенные спасательные аппараты, в том числе позволяющие производить подводную эвакуацию людей с затонувшего судна, как установленный сейчас аппарат АС-28.
В настоящее время «Коммуна» активно используется в 145-м отряде спасательных судов ЧФ РФ и является самым старым действующим судном в составе военно-морских сил не только в России, но и во всём мире.
Материал подготовлен волонтёрской редакцией «Мира Кораблей»
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