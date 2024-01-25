Миллиардеры вроде Джеффа Безоса и Романа Абрамовича уже бороздят мировые воды на огромных плавучих прогулочных судах, известных как суперъяхты. Но что, если им захочется опустить свой роскошный корабль под воду, чтобы полюбоваться океанскими глубинами?
Возможно, ответ на этот вопрос есть у австрийской дизайнерской фирмы. Это первая в мире суперсубмарина, которую называют будущим яхтинга.
Судно Migaloo M5 длиной 165 метров сможет вместить 20 пассажиров и 40 членов экипажа, находясь под водой непрерывно в течение четырех недель. На яхте запланированы бассейны, винный погреб и кинотеатр. Ее строительство обойдётся в 2 миллиарда долларов, так что предназначена она исключительно для мировой элиты.
Migaloo M5 длиной 165 метров сможет вместить 20 пассажиров и 40 членов экипажа, находясь под водой в течение четырех недель
Под водой люди, находящиеся на борту, смогут наблюдать за морскими обитателями через смотровое окно в корпусе под давлением (на этом рендере оно подсвечено)
Амбициозное судно, способное погружаться на глубину до 250 метров, было спроектировано дизайнерской фирмой Migaloo, расположенной в Граце, Австрия, и названо в честь белого горбатого кита.
Плавательные бассейны по бокам судна могут выступать над водой, пока подлодка находится на поверхности
«Наша целевая аудитория — это дальновидные миллиардеры с опытом владения суперъяхтой или без него, которые предъявляют исключительные требования к эксклюзивности, безопасности, приключениям и впечатлениям, — сказал генеральный директор компании Кристиан Гумпольд в интервью газете Times. — Поскольку это совершенно новая разработка, такой проект потребует соответствующего финансирования, займет много времени на проектирование, строительство и возведение и потребует принятия множества решений».
По словам Гумпольда, в настоящее время фирма ведет переговоры с заинтересованными сторонами о строительстве подлодки, однако он отказался назвать имена потенциальных заказчиков.
По словам представителей компании, «подводная суперяхта представляет собой вершину личного самовыражения. Она предназначена для тех, кто ищет необычных впечатлений»
Промо-изображения того, как будет выглядеть подлодка (когда она будет построена), показывают стройное белое судно, совершенно не похожее на подлодки класса Vanguard Королевского флота. Но, как и другие субмарины, она сможет функционировать как на поверхности, так и под водой.
Бассейны по обеим сторонам судна выдвигаются над водой, пока подлодка находится на поверхности.
Перед спуском эти бассейны вставляются обратно в корпус судна. Есть даже вертолётная площадка для приёма гостей на вертолете до того, как судно начнет спуск. Спуск начинается, когда огромные бортовые резервуары (так называемые балластные цистерны) заполняются водой для уменьшения плавучести.
Интерьер Migaloo M5 роскошен — отделка золотистой и белой кожей, удобные диваны, шезлонги, подсветка для настроения и многое другое
Это внутреннее святилище находится на свежем воздухе до тех пор, пока его не загерметизируют и не создадут давление перед погружением подлодки
С заходом солнца миллиардеры и их приятели смогут понежиться на свежем воздухе и окунуться в бассейн
Для таких дизайнерских компаний, как Migaloo, создание детальных рендеров своих воображаемых творений — обычное дело, ведь они стремятся привлечь миллиардеров и воплотить их в жизнь.
Например, почти десять лет назад Migaloo представила концепцию плавучих частных островов, которые можно было бы перемещать в любую точку мира, но она до сих пор не реализована. На чудо-островах планировались пентхаусы, бассейны, водопады и вертолётные площадки, а также вертикальные сады с пальмами.
Другие дизайнерские компании также регулярно публикуют концептуальные изображения причудливых суперъяхт, и все они имеют заоблачную стоимость строительства. Среди них «невидимая» суперъяхта из стекла и мегаяхта в форме лебедя со съемной «головой».
Источник: — переведено специально для fishki.net
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