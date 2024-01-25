Промо-изображения того, как будет выглядеть подлодка (когда она будет построена), показывают стройное белое судно, совершенно не похожее на подлодки класса Vanguard Королевского флота. Но, как и другие субмарины, она сможет функционировать как на поверхности, так и под водой.

Бассейны по обеим сторонам судна выдвигаются над водой, пока подлодка находится на поверхности.

Перед спуском эти бассейны вставляются обратно в корпус судна. Есть даже вертолётная площадка для приёма гостей на вертолете до того, как судно начнет спуск. Спуск начинается, когда огромные бортовые резервуары (так называемые балластные цистерны) заполняются водой для уменьшения плавучести.