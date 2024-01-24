Минчанин сделал ледяное судно, на котором можно плавать

Корабль легко вмещает человека, может плавать совсем как настоящий, а на борту есть даже подсветка.

По фото размеры корабля угадать сложно. Зато понятно, что он легко выдерживает вес человека (как минимум одного). Атмосферы добавляет подсветка, а еще крутящийся штурвал и детали в виде якорей. А вот как корабль отправился в первое плавание — если это не мечта любого, кто насмотрелся мультиков и фильмов про пиратов, то что тогда?