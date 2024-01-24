Минчанин сделал ледяное судно, на котором можно плавать

Белорус Иван Карпицкий создал изо льда небольшое, но впечатляющее судно. На видео мужчина сам встал за штурвал и отправился в плавание.
Корабль легко вмещает человека, может плавать совсем как настоящий, а на борту есть даже подсветка.
По фото размеры корабля угадать сложно. Зато понятно, что он легко выдерживает вес человека (как минимум одного). Атмосферы добавляет подсветка, а еще крутящийся штурвал и детали в виде якорей. А вот как корабль отправился в первое плавание — если это не мечта любого, кто насмотрелся мультиков и фильмов про пиратов, то что тогда?
О том, сколько времени ушло на создание ледяного корабля, история умалчивает.. Один из подписчиков автора даже уточнил, можно ли заказать у мастера такую ледяную скульптуру. Иван ответил, что нет.
Работа действительно впечатляет.
Кстати, это не первый «зимний» шедевр белоруса. В прошлом году Иван слепил девятиметровый снежный маяк.
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