FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Факты 5259 постов • 1092 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Факты
17 занимательных фактов, которые могут изменить ваше представление о мире

17 занимательных фактов, которые могут изменить ваше представление о мире

Автор:
01 февраля 2024 13:20
Сообщество : Факты
Метки: Исторические факты   Уголок эрудита   в копилку эрудита   интересные факты   факты   факты о мире   хочу все знать   
2671
18

Знаете ли вы, что древние египтяне построили Великую пирамиду Гизы, когда по Земле еще бродили шерстистые мамонты? А какое-то племя сумело добраться до Австралии, преодолев 100 км в открытом океане, еще 50 000 лет назад. Эти и другие факты из нашей подборки дадут возможность взглянуть на мир по-новому.

×
×

Человек может определить скорость, с которой движется автомобиль, и нажать на тормоз с нужной силой, чтобы остановить поступательное движение, не вызывая рывка. Это можно выразить математически, но большинство людей делают это, не задумываясь, просто благодаря мышечной памяти.


По сути, они были не совсем такими же, как мы, но достаточно близкими, чтобы размножаться и производить жизнеспособное, нестерильное потомство.


Те же созвездия и все остальное — вот как непостижимо далеки звезды по сравнению с планетами.


Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Факты"
Метки: Исторические факты   Уголок эрудита   в копилку эрудита   интересные факты   факты   факты о мире   хочу все знать   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
23  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
2k
MrMopnex 37 минут назад
Дактилоскопия в криминалистике начала применяться только в начале 20-го века, какие 1800-ые? В конце 19го века её только изучать стали. И китайцы НЕ применяли её, как идентификацию личности. У них это было что-то типа "оставить след". Как дети на песке свои ладошки, ну или при заливке бетона некоторые оставляют свою пятерню (а котики полосу следов), так и в Китае оставляли "свой узор" отпечатков, не понимая, что он индивидуален.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
57k
turyst 9 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
perekrestok 23 минуты назад
Точно что континенты движутся! Сейчас минимальное расстояние между Австралией и Новой Гвинеей составляет 200 км. Ближе ничего нет. Так что древние люди очень вовремя переплыли пролив. Сейчас им пришлось бы плыть в 2 раза больше!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Лютый вам Бетховен Полчаса назад
Комментарий к фото
Жак Паганель?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
evenSeven Полчаса назад
Хватит постить американскую х. не подумав. С 1903 по 1961 год, до первого полета в космос прошло 58 лет.
Будет еще миллион различных высадок на кучу небесных тел, а первый выход в космос так и останется навсегда один. И америкосы могут подтереться своей Луной.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
41
ГТА Форевер Полчаса назад
Хорошая попытка опять изменить представление , но нет ни чего не изменилось.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
62k
pynh Полчаса назад
Комментарий к фото
Сейчас верующие оскорбятся. "Из последующих глав Бытия узнаем время жизни библейских патриархов и получаем сквозное летоисчисление с датой Сотворения Мира в 5508 году до н.э.".

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
MrMopnex Полчаса назад
И факт про акул, кстати, уже достал. Вычеркните его наконец-то. Лучше расскажите, почему акулу не едят полностью, а только плавники, сколько у неё зубов, как она спит, как рожает... Но прекратите её сравнивать с деревьями!!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
62k
pynh 45 минут назад
Комментарий к фото
"В парке и окрестностях живут, по оценкам, 600 медведей гризли"
интересно, что у них там за мотыльки раз 600 медведей на треть питаются ими
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
19k
Обыватель 45 минут назад
"1. Когда строились пирамиды, по Земле еще бродили шерстистые мамонты"
И как это изменит мое представление о мире ?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
19k
Голос Вселенной 58 минут назад
Комментарий к фото
Сторонники теории заговора "Американцы на Луне не были" утверждают, что астронавты на Луне вообще не видели звезд, на фотках ведь звезд нет...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Rom Час назад
Збс всё очень важное
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Мультголова

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

117702



Другие посты автора
Популярное в сообществах
17 абсурдных и забавных изобретений, которые иногда просто необходимы
17 абсурдных и забавных изобретений, которые иногда просто необходимы
15 занимательных и необычных фактов обо всём на свете
15 занимательных и необычных фактов обо всём на свете
Набирающие популярность в сообществах
Раскрыто меню обеда Путина и&nbsp;Лукашенко
Раскрыто меню обеда Путина и Лукашенко
38 фактов о фильме Страшилы
38 фактов о фильме Страшилы
70mai представляет новинку - мощный видеорегистратор начального уровня A200
70mai представляет новинку - мощный видеорегистратор начального уровня A200
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Когда отец переехал лежачего полицейского

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#автомир#интересно#позитив#авто аварии#Разное#милота#Ynews#Москва
#животные#Юмор#в мире#интересное#аварии#история#Автовсячина#природа#подборка#истории
#Прикол#автомобили#машина#люди#ДТП#полиция#кот#улыбнуло#Россия#Санкт-Петербург
70mai представляет новинку - мощный видеорегистратор начального уровня A200 70mai представляет новинку - мощный видеорегистратор начального уровня A200 25 случайных фактов о мире, которые достойны вашего внимания 25 случайных фактов о мире, которые достойны вашего внимания 25 любопытных фактов о самых разных вещах 25 любопытных фактов о самых разных вещах Я думал, всё было не так: исторические факты, которые могут сильно удивить Я думал, всё было не так: исторические факты, которые могут сильно удивить 30 увлекательных фактов из серии «Сегодня я узнал» 30 увлекательных фактов из серии «Сегодня я узнал» 25 правдивых фактов, которые кажутся полной выдумкой 25 правдивых фактов, которые кажутся полной выдумкой

На что жалуетесь?

Вернуться