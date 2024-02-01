17 занимательных фактов, которые могут изменить ваше представление о мире

Знаете ли вы, что древние египтяне построили Великую пирамиду Гизы, когда по Земле еще бродили шерстистые мамонты? А какое-то племя сумело добраться до Австралии, преодолев 100 км в открытом океане, еще 50 000 лет назад. Эти и другие факты из нашей подборки дадут возможность взглянуть на мир по-новому.