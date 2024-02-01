17 занимательных фактов, которые могут изменить ваше представление о мире

Знаете ли вы, что древние египтяне построили Великую пирамиду Гизы, когда по Земле еще бродили шерстистые мамонты? А какое-то племя сумело добраться до Австралии, преодолев 100 км в открытом океане, еще 50 000 лет назад. Эти и другие факты из нашей подборки дадут возможность взглянуть на мир по-новому.
2. Медведи гризли в Йеллоустоуне съедают около 300 000 мотыльков в месяц, и это составляет 1/3 калорийности их рациона
4. Минимум 50 000 лет назад люди пересекли около 100 км открытого океана и колонизировали Австралию
Человек может определить скорость, с которой движется автомобиль, и нажать на тормоз с нужной силой, чтобы остановить поступательное движение, не вызывая рывка. Это можно выразить математически, но большинство людей делают это, не задумываясь, просто благодаря мышечной памяти.
6. Гепарды — не большие кошки. Это очень крупные «маленькие кошки». Они мяукают и мурлыкают, как домашние
7. Индюшка может отложить яйцо, которое не нужно оплодотворять индюку, и вылупившийся малыш всегда будет самцом
8. На протяжении десятков тысяч лет современные люди сосуществовали с другими древними гоминидами
По сути, они были не совсем такими же, как мы, но достаточно близкими, чтобы размножаться и производить жизнеспособное, нестерильное потомство.
9. От первого воздушного полета в 1903 году до высадки человека на Луну в 1969 году прошло менее 66 лет
10. Только 3% запасов воды на Земле являются пресной водой, и менее 1/3 этой воды находится в незамерзшем виде
11. Если вы встанете на любую планету или луну Солнечной системы и посмотрите вверх, то увидите такое же ночное небо, какое мы видим с Земли
Те же созвездия и все остальное — вот как непостижимо далеки звезды по сравнению с планетами.
12. Когда-то численность человечества составляла от 1 000 до 10 000 человек. Мы были очень близки к тому, чтобы исчезнуть с лица Земли
13. Использование отпечатков пальцев для идентификации личности началось в Китае в 700-х годах. В криминалистике этот метод начали применять только в 1800-х годах
14. Город Сан-Хуан на острове Пуэрто-Рико до XIX века назывался Пуэрто-Рико («Богатый Порт»), а остров — наоборот, Сан-Хуан. Все поменялось, когда какой-то составитель карты перепутал местами эти названия
16. Энергия, заключенная во всех запасах нефти и газа на Земле, эквивалентна солнечным лучам, падающим на поверхность планеты в течение восьми с половиной дней
Источник: — переведено специально для fishki.net
- Кучка странных фактов о мире, в котором мы живём
- 30 увлекательных фактов из серии «Сегодня я узнал»
- 25 любопытных фактов о самых разных вещах
- 25 правдивых фактов, которые кажутся полной выдумкой
- Я думал, всё было не так: исторические факты, которые могут сильно удивить
Будет еще миллион различных высадок на кучу небесных тел, а первый выход в космос так и останется навсегда один. И америкосы могут подтереться своей Луной.
интересно, что у них там за мотыльки раз 600 медведей на треть питаются ими
Могли бы написать что медведы в тайге питаются комарами.
И как это изменит мое представление о мире ?
На Луне нет атмосферы и из за этого свет не рассеивается
Свет отражается от поверхности
Именно из за этого ты не сможешь увидеть звезды .
Потому и говорят о том,что пиндосы с п и з д е л и
Но если они там были.
Почему они потеряли компетенции в строительстве двигателей,кораблей и скафандров ?
Почему только сеичас отсылают манекены ,для проверки воздействия радиации на полете к Луне.
У них было 11 экспидиций для этого
Почему после 17 дней прибывания в скрюченной позе,они прыгали живчиками по палубе авианосца, когда как наши космонавты псосле 2 суток были при смерти .При этом кабина нашего корабля была в разы больше
Куда они срали и почему от них не воняло. Ни на одной хронике вы не увидите негативную реакцию на вонь от пиндоских астронавтов.
Я таких вопросов могу задать миллион