30 диких, жутких и просто интересных фактов о Средневековье

К сожалению, многие считают, что Средние века — довольно «скучный» (хотя и продолжительный) исторический период. Однако это очень далеко от истины.
Средние века — это период в истории, который длился примерно с 500 по 1500 год нашей эры. За это время в мире произошли значительные изменения, влияние которых ощущается и сегодня.
Вот несколько фактов о Средневековье, которые точно не назовешь скучными.
С XIII века животных, в том числе насекомых, можно было судить и осуждать за преступления. В случае признания вины их приговаривали к смерти. Раньше на таких процессах присутствовали свидетели-люди и даже адвокаты (в церковных судах).
В средневековые времена было трудно получить достойное образование, поэтому, если женщины хотели получить высшее образование, они должны были уйти в монастырь. Поэтому многие из первых женщин-интеллектуалов были монахинями. Например, первой женщиной в западном мире, получившей университетскую степень, считается доминиканская монахиня Хулиана Морель.
В Средние века соль очень ценилась, и иногда ее называли «белым золотом». А поскольку она была настолько ценной, то специально для ее транспортировки строились дороги. Одной из самых известных таких дорог был Старый соляной путь в Северной Германии.
Средневековые книги делались из пергамента — материала для письма, который изготавливался из специально выделанных шкур животных. Подготовкой одной шкуры занимался профессиональный пергаментщик, и на это уходили недели, что было одной из причин дороговизны книг того времени.
Во время Чёрной смерти погибло так много овец, что в Европе возник дефицит шерсти. Чёрная смерть — вторая в истории пандемия чумы, пик которой пришёлся на 1346—1353 годы.
Вплоть до эпохи Тюдоров и Елизаветы (1485-1603) аристократы употребляли в пищу лебедей. Их популярность как блюда закончилась, когда все лебеди в Англии были объявлены собственностью монарха.
В средневековой Европе в качестве первых футбольных мячей использовались надутые свиные мочевые пузыри. Со временем мочевой пузырь стали обтягивать кожей, чтобы он дольше оставался круглым.
В Средние века преступников наказывали по-разному. Некоторые из них сегодня могут показаться очень странными и пугающими: извинение в белой простыне, ношение масок животных и унизительных значков, удушение в грязи и некоторые другие.
В Средние века металлические швейные иглы были только у самых богатых женщин. Те, кто не мог себе их позволить, использовали иглы из натуральных материалов: кости, щетины кабана, дерева и так далее.
В Средние века в общинах по всей Англии стало распространено заболевание под названием проказа, известное сегодня как болезнь Хансена. Она поражает кожу, слизистые оболочки верхних дыхательных путей, периферические нервы и глаза. В средневековые времена болезнь иногда называли «живой смертью», поскольку с ее жертвами часто обращались так, как будто они уже умерли. На похоронах объявлялось, что больной «умер» для общества, после чего родственникам разрешалось претендовать на его наследство.
В эпоху Средневековья зрители публичных казней охотились за артефактами, связанными с приговоренными, например, за петлей палача, которая, как считалось, обладала особой силой. Больные люди обматывали веревки вокруг головы в качестве лекарства от головной боли и лихорадки. Азартные игроки и картежники верили, что обладание куском петли поможет им быть в хороших отношениях с госпожой Удачей.
В 1314 году футбол был официально запрещен в Англии более чем 30 королевскими и местными законами. Причиной тому послужили жалобы лондонских купцов английскому королю Эдуарду II на «большой шум в городе, вызванный суетой вокруг больших мячей, от которых может произойти много зла, запрещенного Богом».
Привилегированные слои населения в Средневековье всегда стремились показать свой статус с помощью вещей. Помимо денег, они любили диковинки, которые приходилось добывать и перевозить издалека. К ним относились такие редкости, как яркий шелк, специи и экзотические животные — обезьяны, тропические птицы и тигры.
В Средние века на кладбищах устраивали театральные представления, судебные процессы, местные выборы и проводили многие другие общественные мероприятия.
Из-за неправильного перевода средневековые люди считали, что Библия уподобляет Иисуса единорогу, поэтому единорог неоднократно появлялся в религиозном средневековом искусстве.
В середине XIV века и мужчины, и женщины носили ботинки под названием crakow. Они были названы в честь города Краков в Польше. У них были и другие названия, например poulaine или pikes. Обувь была длинной, заостренной и с шипами. Иногда эта обувь осуждалась христианскими писателями того времени как демоническая. Короли предпочитали облагать эти остроносые ботинки налогом как предметы роскоши, ограничивая их использование дворянством.
Карла Великого, средневекового императора, правившего большей частью Западной Европы с 768 по 814 год, сегодня иногда называют отцом Европы. Но он не только отец Европы — он был отцом для 18 своих детей. Как сообщается, он был преданным отцом, который поощрял образование своих детей и так любил своих дочерей, что не позволил им выйти замуж, пока был жив.
Средневековые писатели не записывали свои тексты сами, поскольку в то время письмо или работа писца считались занятием для людей со средними способностями (не выдающихся, скажем так). Поэтому писатели надиктовывали свои мысли писцам.
В период между 1315 и 1322 годами Западная Европа страдала от невероятно сильных дождей — до 150 дней без остановки. Из-за этого фермерам было трудно сажать, выращивать и собирать урожай, а значит, под угрозой оказался основной продукт питания — хлеб. Учитывая очень суровую зимнюю погоду, неудивительно, что около 10-15 % людей в Англии умерли в этот период.
В Средние века татуировки выполняли несколько функций. Некоторые из них использовались как форма наказания преступников (вроде клеймения). Другие делали христианские паломники, чтобы продемонстрировать свою набожность и увековечить память о путешествии к святым местам. Татуировки также делали представители некоторых профессий или люди, занимающие определенное социальное положение. Например, рыцари делали татуировки, чтобы показать свою преданность определенному лорду или королевству, а моряки — чтобы увековечить свой опыт в море.
В средневековой Англии угри были валютой. Суммы сделок варьировались от нескольких цифр до десятков тысяч угрей. Крестьяне использовали эту рыбу для оплаты различных вещей, включая арендную плату. Угря описывали как «нечто среднее между деликатесом и предметом повседневного спроса». Причины, по которым сделки с оплатой угрями прекратились, неизвестны.
Около 1000 года нашей эры безоары (затвердевшие, похожие на жемчужины комки неперевариваемого вещества, которые образуются в желудке животных) стали известны в Европе и Азии как мистические талисманы удачи. Их носили как защитные амулеты, вставляя в золотые оправы, и верили, что они обладают лечебными свойствами, а точнее, содержат небольшой остаток токсина, который может служить противоядием от ядов. Также считалось, что они помогают при дизентерии и эпилепсии. Во время Чёрной смерти их даже клали на тела жертв чумы в надежде вылечить их язвы.
В эпоху Средневековья длина обуви мужчины отражала его социальный статус. Поэтому, чтобы удлинить обувь, некоторые мужчины использовали такие материалы, как китовая кость.
Считается, что источником изобретения механических часов послужили башенные часы, построенные в регионе между Германией и Италией между 1270 и 1300 годами.
В средневековые времена существовало два основных вида танцев. Одним из них был фарандоле — линейный танец. В нем люди держались за руки, но лидер оставлял левую руку свободной. Танцоры двигались по извилистому лабиринту, в основном по часовой стрелке, а лидер иногда выполнял другие движения.
Другая разновидность, бранль, представляет собой движение из стороны в сторону, и исполняется партнерами по линии или кругу, которые чередуют большие боковые шаги влево с равным количеством маленьких шагов вправо.
Лондонский Тауэр изначально задумывался как крепость, но после вступления на престол короля Генриха I в 1100 году он превратился в тюрьму. Одним из первых действий короля стал приказ об аресте Ранульфа Фламбарда, епископа Даремского.
Термин «Темные века» возник благодаря ученым эпохи Возрождения, которые считали Древнюю Грецию и Рим самым успешным периодом для человечества и свысока смотрели на Средневековье. Они отвергали последний период как хаотичное время, в котором не было ни великих лидеров, ни научных достижений, ни великого искусства.
В средневековые времена зеркала не были такими отражающими, как сейчас, поэтому люди проживали свою жизнь, имея лишь смутное представление о том, как они выглядят. Кроме того, зеркала считались предметом роскоши и принадлежали в основном представительницам высшего сословия.
Люди в Средние века верили, что плохая погода может быть вызвана дурными людьми, которые лишают жизни других, вступают в кровосмесительные отношения, затевают семейные ссоры или просто совершают другие грехи. Некоторые также верили, что плохая погода может быть вызвана ведьмами и колдунами, которые стремятся уничтожить урожай.
Во времена повышенного беспокойства по поводу чумы недобросовестные врачи иногда продавали поддельные медицинские средства. Некоторые из этих поддельных средств мешали больным обращаться за более полезной помощью, а некоторые были даже ядовиты.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Да ладно!
Люди развлекались, как могли!