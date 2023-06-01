25 любопытных фактов о самых разных вещах

Онлайн-сообщество r/interesting — место, где аккумулируется огромное количество разнообразных сведений, интересных фактов, фотографий и историй обо всём на свете. Любознательность никто не отменял.
4. Тибетский белоснежный як — як самой редкой окраски в мире. В Китае и Тибете их численность составляет около 3% всего поголовья
8. Это дерево бонсай было посажено в 1625 году и пережило атомный взрыв в Хиросиме 6 августа 1945 года, хотя в то время находилось всего в 3 км от него
9. Канадские горняки случайно обнаружили останки динозавра возрастом 110 миллионов лет в очень хорошем состоянии
10. Снежный барс в своей естественной среде обитания в долине Спити, Индия — идеальная маскировка
11. В предплечьях есть крошечная мышца, которая сокращается только при поднятии мизинца. Моисей (скульптура Микеланджело) поднимает мизинец, поэтому эта мышца сокращается. Невероятное внимание к деталям!
11. Компания BIC не меняется дизайн своей знаменитой шариковой ручки с 1955 года. Зачем чинить то, что работает?
13. Тысячи лет назад эскимосы Аляски и Северной Канады вырезали узкие прорези в слоновой кости, рогах и дереве, чтобы создать первые в мире очки для предотвращения снежной слепоты
15. Молодая женщина (примерно 20 лет) и её новорожденный ребенок, похороненные 7000–6000 лет назад, Ведбек, Дания
Рядом с головой женщины лежали 200 зубов благородного оленя, а тело ребёнка покоилось на крыле лебедя, в районе бедра находился кремневый нож. Археологи полагают, что мать и ребёнок умерли сразу после родов.
16. Туннель для мегатериев. Эти туннели были вырыты гигантским наземным ленивцем, который жил 10 000 лет назад в Бразилии
17. Это сердце синего кита, которое весит более 180 кг. Синий кит — самое большое современное животное и, вероятно, самое тяжёлое из всех животных, когда-либо существовавших на Земле
18. Как выглядела пирамида Хефрена 4500 лет назад? Пирамиды Гизы изначально были покрыты тщательно отполированным белым известняком, а замковые камни (пирамидионы) на вершине были покрыты золотом
21. «Я вижу, вы сделали 3 орфографические ошибки». Последние слова маркиза де Фавра после прочтения ему смертного приговора перед повешением (1790 г.)
22. Альпийское убежище времен Первой мировой войны, расположенное на высоте 2760 метров, Монте-Кристалло, Италия
24. В 1719 году в Париже заключённых придумали освобождать при условии, что они женятся на проститутке и отправятся в североамериканскую колонию Луизиана
Их с жёнами в кандалах сажали в трюмы и отправляли в Новый Свет, где они должны были обустроиться и платить налоги во французскую казну. Однако на месте всё оказалось не так радужно, как предполагалось — колония была и так переполнена, земли не хватало и местные были недовольны таким гостям.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Но не знал, что США заселяли ворами и проститутками.
Это многое объясняет.