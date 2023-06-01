25 любопытных фактов о самых разных вещах

Их с жёнами в кандалах сажали в трюмы и отправляли в Новый Свет, где они должны были обустроиться и платить налоги во французскую казну. Однако на месте всё оказалось не так радужно, как предполагалось — колония была и так переполнена, земли не хватало и местные были недовольны таким гостям.