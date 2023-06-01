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25 любопытных фактов о самых разных вещах

25 любопытных фактов о самых разных вещах

Автор:
01 июня 2023 15:43
Сообщество : Факты
Метки: Исторические факты   интересности   интересные факты   любопытные факты   факты   факты обо всем   хочу все знать   
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Онлайн-сообщество r/interesting — место, где аккумулируется огромное количество разнообразных сведений, интересных фактов, фотографий и историй обо всём на свете. Любознательность никто не отменял.

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Рядом с головой женщины лежали 200 зубов благородного оленя, а тело ребёнка покоилось на крыле лебедя, в районе бедра находился кремневый нож. Археологи полагают, что мать и ребёнок умерли сразу после родов.

Их с жёнами в кандалах сажали в трюмы и отправляли в Новый Свет, где они должны были обустроиться и платить налоги во французскую казну. Однако на месте всё оказалось не так радужно, как предполагалось — колония была и так переполнена, земли не хватало и местные были недовольны таким гостям.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Исторические факты   интересности   интересные факты   любопытные факты   факты   факты обо всем   хочу все знать   
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4  комментария
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18k
Bill Час назад
Давно знал что в Австралию отправляли преступников из Англии.
Но не знал, что США заселяли ворами и проститутками.
Это многое объясняет.
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84k
7guest Полчаса назад
Македонский очень похож на Джима Моррисона. (точнее - наоборот)
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20k
Corvus Corax Час назад
Комментарий к фото
"Золото Маккенны"
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Corvus Corax Час назад
Комментарий к фото
Поворачивать вручную?
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