Кучка странных фактов о мире, в котором мы живём

Самое прекрасное в жизни то, что у всех нас есть совершенно уникальный опыт, и мы можем знать какие-то интересные и забавные вещи, о которых мало кому известно. AskReddit — специальное место для того, чтобы делиться такими знаниями!
В некоторых древних племенах существовала традиция: люди связывали козла, шепотом рассказывали ему о своих грехах, затем позволяли ему «случайно» убежать, чтобы он унёс с собой все их грехи и таким образом снял с них вину. Это и был тот самый «козёл отпущения», отсюда выражение и пошло.
Мертвые муравьи производят феромон, который предупреждает других муравьев, что им нужно переместить их на муравьиное кладбище. Если каплю этого феромона поместить на живого муравья, он попадет на кладбище и останется там, пока феромон не рассеется.
Тараканы смогут почувствовать запах, когда умрет другой таракан. Если вы увидите у себя дома таракана, то 1) очевидно, что их гораздо больше, и 2) они толпами выйдут искать мертвого сородича. Они не «голодают», как мыши или долгоносики, а занимаются каннибализмом.
8. Когда вы делаете лазерное удаление татуировки, то потом с мочой выделяете частицы чернил
11. На острове Ява проживает больше людей (145 млн), чем во всей Российской Федерации. Несмотря на то, что он в 170 раз меньше по размеру
Печень состоит из двух отдельных долей. Когда врачи проводят трансплантацию от живого пациента, они удаляют половину печени донора и передают ее реципиенту. В конце концов, у обоих пациентов происходит регенерация печени.
14. Ко времени основания империи ацтеков Оксфордскому университету было столько же лет, сколько сегодня Соединенным Штатам
16. У крабов есть мышца, которая позволяет им при необходимости сбросить клешню. Впоследствии она отрастает заново
17. Пенисы у слонов цепкие и могут двигаться самостоятельно, как хоботы (т. е. почесывать живот или служить дополнительной опорой на неровной местности)
На каждого человека в мире приходится около 2,5 миллионов муравьев, поэтому, если муравьи однажды спонтанно решат напасть на нас, людей, около 90% или более населения мира погибнет.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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22. Самка пенопласта откладывает свои яйца в коробке из-под бытовой техники.
Это если надо погрузиться. А что они делают чтоб всплыть?