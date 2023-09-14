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Кучка странных фактов о мире, в котором мы живём

Кучка странных фактов о мире, в котором мы живём

Автор:
14 сентября 2023 14:11
Сообщество : Факты
Метки: а вы знали   в копилку эрудита   интересные факты   самые интересные факты   странные факты   удивительное рядом   факты   факты о мире   
2424
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Самое прекрасное в жизни то, что у всех нас есть совершенно уникальный опыт, и мы можем знать какие-то интересные и забавные вещи, о которых мало кому известно. AskReddit — специальное место для того, чтобы делиться такими знаниями!

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В некоторых древних племенах существовала традиция: люди связывали козла, шепотом рассказывали ему о своих грехах, затем позволяли ему «случайно» убежать, чтобы он унёс с собой все их грехи и таким образом снял с них вину. Это и был тот самый «козёл отпущения», отсюда выражение и пошло.



Мертвые муравьи производят феромон, который предупреждает других муравьев, что им нужно переместить их на муравьиное кладбище. Если каплю этого феромона поместить на живого муравья, он попадет на кладбище и останется там, пока феромон не рассеется.


Тараканы смогут почувствовать запах, когда умрет другой таракан. Если вы увидите у себя дома таракана, то 1) очевидно, что их гораздо больше, и 2) они толпами выйдут искать мертвого сородича. Они не «голодают», как мыши или долгоносики, а занимаются каннибализмом.



Печень состоит из двух отдельных долей. Когда врачи проводят трансплантацию от живого пациента, они удаляют половину печени донора и передают ее реципиенту. В конце концов, у обоих пациентов происходит регенерация печени.



На каждого человека в мире приходится около 2,5 миллионов муравьев, поэтому, если муравьи однажды спонтанно решат напасть на нас, людей, около 90% или более населения мира погибнет.


Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: а вы знали   в копилку эрудита   интересные факты   самые интересные факты   странные факты   удивительное рядом   факты   факты о мире   
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8  комментариев
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17k
Голос Вселенной 2 часа назад
Bonus.
22. Самка пенопласта откладывает свои яйца в коробке из-под бытовой техники.
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13k
Евгений Полчаса назад
"3. Ламантины контролируют свою плавучесть, пукая"

Это если надо погрузиться. А что они делают чтоб всплыть?
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165
Михаил Полчаса назад
В молекуле воды больше атомов водорода, чем звезд во всей нашей солнечной системе
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48
Andrew 42 минуты назад
9. не знал, что длина измеряется в секундах
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15k
Александр Час назад
Отключи себе интернет, и займись, хотя бы, освоением школьной программы 4-5 класса...
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1k
Антон 2 часа назад
Потому что они не видели всего этого дерьма )))))
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