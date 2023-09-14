Кучка странных фактов о мире, в котором мы живём

В некоторых древних племенах существовала традиция: люди связывали козла, шепотом рассказывали ему о своих грехах, затем позволяли ему «случайно» убежать, чтобы он унёс с собой все их грехи и таким образом снял с них вину. Это и был тот самый «козёл отпущения», отсюда выражение и пошло.