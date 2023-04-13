Я думал, всё было не так: исторические факты, которые могут сильно удивить

- Для меня настоящим откровением стало погружение в историю рабства. Рабство существовало во многих мировых культурах с самых древних времён. Рабство появилось раньше, чем появились письменные источники; доказательства его существования имеются в своде законов вавилонского царя Хаммурапи. Рабство как институт процветало уже в те времена. Оно не искоренено до конца и сегодня и затрагивает примерно 46 млн человек во всём мире. Просто поразительно, насколько ужасно люди всегда относились друг к другу. И поразительно, что мы до сих пор не можем добиться выполнения основных прав человека для каждого.



- В Древнем Риме рабовладельцы думали о том, чтобы одеть всех рабов в униформу — она придаёт безликости. Но быстро осознали, что тогда рабы увидят, что их гораздо, гораздо больше, чем хозяев.





- Я проводил отпуск в Доминиканской Республике и меня по знакомству пригласили на сахарную плантацию, принадлежащую американской компании. Там трудились гаитянские рабы. Это было два года назад. Рабы, потому что им платили по 200 долларов в месяц, и все эти деньги возвращались обратно в компанию в виде платы за еду, воду и жильё. Если ты оказался на плантации — спасения нет. Уйти возможности нет. Там были даже надсмотрщики на лошадях, которые кричали на рабочих. И я даже видел, как в кого-то стреляли. Самое жуткое воспоминание в моей жизни.