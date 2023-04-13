Я думал, всё было не так: исторические факты, которые могут сильно удивить

Какой исторический факт поразил вас до глубины души и разрушил все прежние представления о мире?
- В Древней Греции и Древнем Риме храмы и статуи не были белоснежными — наоборот, их раскрашивали в яркие цвета. Храм Парфенон немного напоминал Диснейленд. То же касается и европейских церквей! Статуи тоже были полихромными. Те, что снаружи, сегодня отмыты добела, но некоторые из тех, что хранились внутри, имеют остатки пигментов. По сегодняшним стандартам это считалось бы безвкусицей.
- А вот египетские пирамиды, наоборот, когда-то сверкали белизной. Они выглядели совсем иначе.
Древняя Антарктида на самом деле была тропическим лесом, пышным и зелёным раем с богатыми флорой и фауной. На этом континенте обитали животные, о которых мы уже никогда ничего не узнаем, поскольку их останки заперты под километровым слоем льда. Но больше всего меня поразило то, что Антарктида полностью замёрзла лишь около 35 миллионов лет назад, хотя откололась от суперконтинента примерно 180 миллионов лет назад. То есть она представляла собой отдельный материк, на котором жизнь развивалась независимо, и это происходило в течение 145 миллионов лет! Это разрушило все мои представления об исторической временной шкале. Мы действительно пылинки на этой планете.
- Для меня настоящим откровением стало погружение в историю рабства. Рабство существовало во многих мировых культурах с самых древних времён. Рабство появилось раньше, чем появились письменные источники; доказательства его существования имеются в своде законов вавилонского царя Хаммурапи. Рабство как институт процветало уже в те времена. Оно не искоренено до конца и сегодня и затрагивает примерно 46 млн человек во всём мире. Просто поразительно, насколько ужасно люди всегда относились друг к другу. И поразительно, что мы до сих пор не можем добиться выполнения основных прав человека для каждого.
- В Древнем Риме рабовладельцы думали о том, чтобы одеть всех рабов в униформу — она придаёт безликости. Но быстро осознали, что тогда рабы увидят, что их гораздо, гораздо больше, чем хозяев.
- Я проводил отпуск в Доминиканской Республике и меня по знакомству пригласили на сахарную плантацию, принадлежащую американской компании. Там трудились гаитянские рабы. Это было два года назад. Рабы, потому что им платили по 200 долларов в месяц, и все эти деньги возвращались обратно в компанию в виде платы за еду, воду и жильё. Если ты оказался на плантации — спасения нет. Уйти возможности нет. Там были даже надсмотрщики на лошадях, которые кричали на рабочих. И я даже видел, как в кого-то стреляли. Самое жуткое воспоминание в моей жизни.
- Оказывается, Наполеон вовсе не был мультяшным коротышкой. Британцы специально рисовали его маленьким и это карикатурное изображение сохранилось до наших дней. Вот какая мощная пропаганда! Он был среднего роста для того времени.
- Если всю человеческую (Homo) историю сжать в 500-страничную книгу, современные (анатомически) люди не появлялись бы до 450-й страницы, а Homo Sapiens не строили империи до 490-й страницы, атомная бомба и основание Рима были бы на последней странице и всего через абзац. Все технологические достижения — от открытия атома до современных технологий — были бы перечислены в нескольких последних предложениях последнего абзаца последней страницы. И люди ещё удивляются, почему мы такие безрассудные. Да мы фактически всё ещё человекообразные обезьяны, но с блестящими игрушками в руках.
- В каждом поколении современных людей, вероятно, был по крайней мере один человек, который дожил до 100 лет, и его жизнь, вероятно, пересекалась с кем-то ещё, кто дожил до 100 лет. Так вот, если собрать этих людей в одной комнате, то хватит 20 человек, чтобы провести непрерывную цепочку пересекающихся жизней от наших дней до Римской империи. И всего 60 человек, чтобы довести её до начала письменной истории.
- Мы одомашнили голубей тысячи лет назад, а потом решили, что они нам больше не нужны. Люди обращаются с ними как с паразитами после того, как мы так много на них полагались в прошлом (еда, почтовые курьеры и т. д.). Голуби, которых вы видите в своих городах, не дикие, они брошены человеком.
- Леопольд II, король Бельгии, относился к Конго как к своей личной собственности. Людям, которые не смогли собрать достаточно какао, отрубали руки. Или отрубали руки их детям. Кроме того, геноцид бельгийцев в Конго — крупнейший геноцид в истории человечества.
- А Франция вынудила Гаити (одну из самых бедных стран) взять кредит во французском банке, чтобы выплатить французскому правительству компенсацию за изгнание французских оккупантов и работорговцев. Они платили его почти 100 лет. Я знаю, что люди могут быть отвратительными, но я почему-то думал, что есть предел.
- Был такой испанский исследователь, который первым побывал в империю инков и увидел множество процветающих городов и великую цивилизацию. Он рассказал об этом, вернувшись домой. Но когда другие европейцы отправились по его стопам, то не нашли ничего, кроме джунглей, и решили, что он просто солгал. И вот факт, который меня поразил: недавно выяснилось, что его история была правдой. Инки, с которыми он повстречался, умерли от болезней, принесенных в их мир чужеземцами, а построенные ими города были поглощены джунглями всего за несколько лет.
- Оказывается, после того как у римского императора Нерона умерла жена, он женился на бывшем рабе по имени Спорус (Спор). Юношу кастрировали, выдали замуж за императора, заставляли одеваться в пышные наряды. Говорили, что он был очень похож на покойную жену Нерона. И после смерти Нерона (всего через 1,5 года после свадьбы) Спорус продолжал играть роль жены Нерона.
- Больше всего меня поразило, что вся история человечества говорит нам о том, что никто и никогда не извлекал уроков из истории.
Источник:
- 25 специфических фактов от профессионалов
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- 30 интересных фактов из онлайн-сообщества "Сегодня я узнал, что..."
"Голуби, которых вы видите в своих городах, не дикие, они брошены человеком"
Хоспадя, и такой вот бред в каждом недофакте. Походу пользователи того сайта те ещё дятлы
"Кроме того, геноцид бельгийцев в Конго крупнейший геноцид в истории человечества." - то есть бельгийский король сгонял бельгийцы в Конго и там их геноцидил?
" Больше всего меня поразило, что вся история человечества говорит нам о том, что никто и никогда не извлекал уроков из истории." - история как научная дисциплина полноценно возникла примерно в XVIII-XIX веках. Европейцы узнали о том, что Римской империи нет, примерно тогда же. О каких, собсно, уроках речь? Некому и нечему было учить впринципе.