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В Татарстане мужчина поскользнулся в магазине и внезапно скончался

В Татарстане мужчина поскользнулся в магазине и внезапно скончался

Автор:
01 февраля 2024 12:53
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Тататарстан   зеленодольск   инцидент   магазин   смерть   
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В Зеленодольске 58-летний мужчина поскользнулся на плитке в магазине, упал и внезапно скончался на месте. Инцидент попал на камеру наблюдения.

По заверениям родственников, медики написали, что мужчина скончался от болезни сердца. Родные считают, что в магазине положили слишком скользкую плитку на пол, и мужчина скончался от удара. Материалы дела направлены в Следственный комитет Татарстана.

Сын 58-летнего Олега Алексей Новиков говорит, что никаких заболеваний у отца никогда не было. О трагедии ему сообщили полицейские, мужчина сразу побежал в магазин, но никто из сотрудников с ним не заговорил.

Жена Олега думает, что силовиков подкупили, потому что следователь постоянно с кем-то беседовал по телефону, когда выяснял обстоятельства дела. Семья говорит, что в коридоре, где умер Олег, постоянно поскальзывались люди, особенно пожилые, но собственники магазинов ничего не делали.

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Метки: Видео   Тататарстан   зеленодольск   инцидент   магазин   смерть   
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36  комментариев
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12k
Б.Касторский 2 часа назад
Да, многие магазины почему-то выбирают очень скользкую плитку на пол. Всегда поражало. Вроде есть нормальная, возможно дороже, но там одни плюсы. Она не скользит и прочнее. Но есть что есть. В итоге минус жизнь.
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3k
mkcbhk 16 минут назад
блин, вчера вот тоже подскользнулся, на спину упал, сперва тяжело жышать было пару секунд, потом в норму пришло дыхание
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26k
ЦСКА 21 минуту назад
100% головой в плиточный плинтус пришел!
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101
SRGee Полчаса назад
По-моему, при падении, он ударился головой о плинтус, там как раз угол.
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1k
Arti Полчаса назад
Смотрел первое видео целый час, он так и не встал, никто так и не пришел. Что за магазин такой куда никто пе приходит
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35k
Fat Lynx Полчаса назад
Такое чувство, что он поскользнулся живым, а упал уже мертвым... ну по крайней мере без сознания. Ни претендую на лавры эксперта, ну уж очень похоже.
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17k
Kucher Полчаса назад
Кстати бывает такое. Больное сердце, резкая перегрузка, смерть. Мог бы ещё жить, если б не упал. Не утверждаю, что в конкретном данном случае именно так и было. Но вполне могло быть.
У нас в училище прапорщик умер. Здоровый с виду мужик, запрыгнул на турник, один раз подтянулся, оторвался тромб, он там, под турником и умер.
Потом на прыжках случай был, когда в момент раскрытия ПО-16 у человека сердце встало. Старый, опытный парашютист. Но вот так. Мы в этот момент на лини проверки готовились к следующему взлёту. Стоим, видим, что он открылся, а слайдер не сбил и снижается спиралью, ну т.е. с вращением, словно одну клеванту зажал, но несильно. В общем парашют его на землю положил уже мёртвого.
А могли ещё жить, но трамвай бы резко затормозил или вот так-же поскользнулись бы и всё.
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41
ГТА Форевер 36 минут назад
Человеческая жизнь...ой котика твикса жалко
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37
shabakabraya ГТА Форевер Полчаса назад
мамку твою жалко
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8k
evenSeven 38 минут назад
Аневризма… Страшное дело. Симптомов может не быть вообще. И просто вопрос времени когда лопнет и от чего. Люди, следите за своим здоровьем. Есть такие вещи, что только на МРТ и рентгене можно увидеть.
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108
Рома 44 минуты назад
Упал в мягкой куртке на ровную поверхность. Упал ,как-то даже мягко - в смысле аккуратно.
И внезапная остановка... Чёрт-те что !
Тут без экспертизы никак.
Вот я , в подростковом возрасте , скатился с дивана - упал с небольшой высоты , но так ловко стукнулся всем телом прям плашмя , что потерял сознание.
Всякое в жизни бывает.
А хозяин магаза - по-любому виноват : не обеспечил безопасность.
Искренне жаль мужика : классика - на ровном месте.
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859
FreelancerND 54 минуты назад
Тромб или аневризма. Вот и весь "отец ничем не болел". Ну а ч о плитка скользкая, надеюсь директора магазинчика посадят.
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2k
Мария Коненкова Час назад
В этом плане отличились те, кто закупал плитку для ремонта железнодорожных станций на МЦД-3 (наверняка и на других, но я там не езжу, не видела). Тоже в рамках открытия диаметра перекурочили все входные павильоны и положили плитку. После первого же снегопада снег, вносимый внутрь на обуви, превратил павильоны в катки. На станциях, правда, быстро отреагировали и поверх плитки положили резиновые коврики, не совсем, правда, хорошо положили, но всё-таки, стало существенно лучше. Что мешает владельцам магазинов положить копеечные коврики, хотя бы на снежный сезон, непостижимо.
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41
ГТА Форевер Мария Коненкова 45 минут назад
Что мешает ?
1. Жажда наживы ( такова суть капитализма)
2. Отсутствие наказания ( если бы я хотя б просто упал, то гигантская компенсация мне должна быть)
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9k
vasilykopkov Час назад
Польше половины магазинов выкладывают наружные лестницы самой дешевой и скользкой плиткой. Пока кто-нибудь не убьётся, ничего не делается...
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262
Evil vasilykopkov 47 минут назад
А Польша здесь причем?
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41
ГТА Форевер vasilykopkov 44 минуты назад
Плитка, курва плитака!
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4k
xbrat Час назад
На бывшей работе был у нас "рукодельный" босс.... Сам типа даже ремонтами занимался до того, как его поставили на должность управляющего в компании. Так он на крыльце летом такую же плитку положил и ходил довольный и гордый собой, какой он маладэц..
Но это до первой зимы. Когда клиенты с глазами размером с апельсин стали заходить в офис и жаловаться, что чуть шею себе не свернули, он перестал вспоминать, кто же это все сделал
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41
ГТА Форевер xbrat 43 минуты назад
Начальство оно такое, если что хорошее то это он сделал, если плохое то точно не он.
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11k
Борис Карабанов 2 часа назад
Пипец хозяину магазина. Правда, после вскрытия может оказаться, что смерть вовсе не вызвана падением, но это уже ничего не изменит. Барыга-предприниматель оказал небезопасную услугу или продал небезопасный товар, короче, причинил смерть по неосторожности - поскользнул человека.
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