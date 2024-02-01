В Татарстане мужчина поскользнулся в магазине и внезапно скончался

В Зеленодольске 58-летний мужчина поскользнулся на плитке в магазине, упал и внезапно скончался на месте. Инцидент попал на камеру наблюдения.
По заверениям родственников, медики написали, что мужчина скончался от болезни сердца. Родные считают, что в магазине положили слишком скользкую плитку на пол, и мужчина скончался от удара. Материалы дела направлены в Следственный комитет Татарстана.
Сын 58-летнего Олега Алексей Новиков говорит, что никаких заболеваний у отца никогда не было. О трагедии ему сообщили полицейские, мужчина сразу побежал в магазин, но никто из сотрудников с ним не заговорил.
Жена Олега думает, что силовиков подкупили, потому что следователь постоянно с кем-то беседовал по телефону, когда выяснял обстоятельства дела. Семья говорит, что в коридоре, где умер Олег, постоянно поскальзывались люди, особенно пожилые, но собственники магазинов ничего не делали.
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У нас в училище прапорщик умер. Здоровый с виду мужик, запрыгнул на турник, один раз подтянулся, оторвался тромб, он там, под турником и умер.
Потом на прыжках случай был, когда в момент раскрытия ПО-16 у человека сердце встало. Старый, опытный парашютист. Но вот так. Мы в этот момент на лини проверки готовились к следующему взлёту. Стоим, видим, что он открылся, а слайдер не сбил и снижается спиралью, ну т.е. с вращением, словно одну клеванту зажал, но несильно. В общем парашют его на землю положил уже мёртвого.
А могли ещё жить, но трамвай бы резко затормозил или вот так-же поскользнулись бы и всё.
И внезапная остановка... Чёрт-те что !
Тут без экспертизы никак.
Вот я , в подростковом возрасте , скатился с дивана - упал с небольшой высоты , но так ловко стукнулся всем телом прям плашмя , что потерял сознание.
Всякое в жизни бывает.
А хозяин магаза - по-любому виноват : не обеспечил безопасность.
Искренне жаль мужика : классика - на ровном месте.
1. Жажда наживы ( такова суть капитализма)
2. Отсутствие наказания ( если бы я хотя б просто упал, то гигантская компенсация мне должна быть)
Но это до первой зимы. Когда клиенты с глазами размером с апельсин стали заходить в офис и жаловаться, что чуть шею себе не свернули, он перестал вспоминать, кто же это все сделал