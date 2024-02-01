В Татарстане мужчина поскользнулся в магазине и внезапно скончался

Сын 58-летнего Олега Алексей Новиков говорит, что никаких заболеваний у отца никогда не было. О трагедии ему сообщили полицейские, мужчина сразу побежал в магазин, но никто из сотрудников с ним не заговорил.

Жена Олега думает, что силовиков подкупили, потому что следователь постоянно с кем-то беседовал по телефону, когда выяснял обстоятельства дела. Семья говорит, что в коридоре, где умер Олег, постоянно поскальзывались люди, особенно пожилые, но собственники магазинов ничего не делали.