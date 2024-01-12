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Зонт воткнулся в лобовое стекло автомобиля

Зонт воткнулся в лобовое стекло автомобиля

Автор:
12 января 2024 07:45
Метки: Видео   в мире   зонт   инцидент   лобовое стекло   необычно   стекло   
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Камера наблюдения запечатлела необычный инцидент. Ветер поднял стоявший во дворе дома зонт и "воткнул" в лобовое стекло автомобиля.

Мужчина по имени Майкл на собственном опыте убедился, что в нашей жизни могут случаться происшествия, в которые сложно поверить. Например, он столкнулся с убытками из-за того, что стоявший во дворе зонтик, который подхватил сильный ветер, прилетел точно в лобовое стекло машины и проткнул его.

После того как первичный шок прошёл, автовладелец порадовался тому, что инцидент запечатлела камера видеонаблюдения — таким образом, у Майкла появилось прекрасное доказательство для страховой компании.

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Метки: Видео   в мире   зонт   инцидент   лобовое стекло   необычно   стекло   
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Сергей Час назад
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