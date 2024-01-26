Полицейский случайно зашёл в магазин, когда там происходило ограбление

Полицейский Абель Эрнандес из американского города Уэст-Ковина оказался в нужном месте в нужное время. Страж правопорядка бросился в погоню за преступником.
Мужчина всего лишь зашёл в магазин за покупками, но быстро сообразил, что происходит что-то странное и подозрительное. Оказалось, что покупатель, стоявший возле кассы, был вовсе не честным гражданином, а грабителем. Естественно, Абель забыл обо всех покупках и бросился вдогонку за злодеем.
Скоро 48-летнего Рамона Гонсалеса удалось задержать, а 400 долларов, полученные им из кассы, были возвращены в магазин.
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