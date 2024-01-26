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Полицейский случайно зашёл в магазин, когда там происходило ограбление

Полицейский случайно зашёл в магазин, когда там происходило ограбление

Автор:
26 января 2024 08:09
Метки: Видео   США   в мире   люди   магазин   ограбление   полиция   
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Полицейский Абель Эрнандес из американского города Уэст-Ковина оказался в нужном месте в нужное время. Страж правопорядка бросился в погоню за преступником.

Мужчина всего лишь зашёл в магазин за покупками, но быстро сообразил, что происходит что-то странное и подозрительное. Оказалось, что покупатель, стоявший возле кассы, был вовсе не честным гражданином, а грабителем. Естественно, Абель забыл обо всех покупках и бросился вдогонку за злодеем.

Скоро 48-летнего Рамона Гонсалеса удалось задержать, а 400 долларов, полученные им из кассы, были возвращены в магазин.

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Метки: Видео   США   в мире   люди   магазин   ограбление   полиция   
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3  комментария
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Дмитрий Полчаса назад
Не считово! Должен был сразу сдать обойму и наступить на горло.
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Vladimir 5 минут назад
Не смотря на заверения продавца и посетителя, что все в порядке, полицейский заподозрил ограбление и бросился в погоню.
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61k
Олег 9 минут назад
негр латиносу глаз не выклюет
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