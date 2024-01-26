Полицейский случайно зашёл в магазин, когда там происходило ограбление

Мужчина всего лишь зашёл в магазин за покупками, но быстро сообразил, что происходит что-то странное и подозрительное. Оказалось, что покупатель, стоявший возле кассы, был вовсе не честным гражданином, а грабителем. Естественно, Абель забыл обо всех покупках и бросился вдогонку за злодеем.