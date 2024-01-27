Российский строитель АЭС "Руппур" напал на двух жителей Бангладеш

Мужчину уже уволили.
Сотрудник подрядчика атомной электростанции "Руппур", которую строит российская госкорпорация "Росатом", напал на двух сотрудников магазина электроники в Бангладеш. Инцидент произошёл неподалёку от посёлка "Грин Сити", где проживают работники АЭС "Руппур".
Причины конфликта неизвестны, возможно, мужчине не понравился сервис в магазине. Сообщается, что конфликт продолжился на улице, однако там дебошир больше рук не распускал, поскольку вокруг собралось много местных жителей.
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Через несколько дней о скандале прознали руководители АЭС "Руппур" и сразу уволили мужчину. В скором времени его ждёт депортация в Россию. Но это произойдёт после разбирательств с местными правоохранительными органами. Скорее всего, всё закончится штрафом.
"22 января в магазине, торгующем электронной техникой и находящемся в непосредственной близости к поселку Грин Сити, произошел вопиющий случай, когда сотрудник нашей подрядной организации инициировал конфликт с рукоприкладством с гражданином Бангладеш. Для нас это очень грустный и печальный опыт, но умолчать мы о нем не можем, поскольку считаем важным донести до каждого читателя нашего канала и каждого человека в целом, что решать конфликты таким образом – неприемлемо." — написали в официальном канале АЭС "Руппура".
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-шутка-
Мне туда предлагают, зарплата тысяч 700 сразу, но конкретно опрашивают, спрашивают, на адекватность и всё такое..
Прям четко под удар лбом
К тому же ЛБОМ, а не ПО ЛБУ.
Разница весомая.
И прекрасно охлаждает пыл