Российский строитель АЭС "Руппур" напал на двух жителей Бангладеш

Через несколько дней о скандале прознали руководители АЭС "Руппур" и сразу уволили мужчину. В скором времени его ждёт депортация в Россию. Но это произойдёт после разбирательств с местными правоохранительными органами. Скорее всего, всё закончится штрафом.



