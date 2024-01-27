FISHKINET
Сообщество Криминал 2621 пост • 369 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Криминал
Российский строитель АЭС "Руппур" напал на двух жителей Бангладеш

Российский строитель АЭС "Руппур" напал на двух жителей Бангладеш

Автор:
27 января 2024 19:49
Сообщество : Криминал
Метки: АЭС Руппур   Видео   бангладеш   конфликт   магазин   россиянин   увольнение   
1932
2
1

Мужчину уже уволили.

Сотрудник подрядчика атомной электростанции "Руппур", которую строит российская госкорпорация "Росатом", напал на двух сотрудников магазина электроники в Бангладеш. Инцидент произошёл неподалёку от посёлка "Грин Сити", где проживают работники АЭС "Руппур".


Причины конфликта неизвестны, возможно, мужчине не понравился сервис в магазине. Сообщается, что конфликт продолжился на улице, однако там дебошир больше рук не распускал, поскольку вокруг собралось много местных жителей.

Через несколько дней о скандале прознали руководители АЭС "Руппур" и сразу уволили мужчину. В скором времени его ждёт депортация в Россию. Но это произойдёт после разбирательств с местными правоохранительными органами. Скорее всего, всё закончится штрафом.


"22 января в магазине, торгующем электронной техникой и находящемся в непосредственной близости к поселку Грин Сити, произошел вопиющий случай, когда сотрудник нашей подрядной организации инициировал конфликт с рукоприкладством с гражданином Бангладеш. Для нас это очень грустный и печальный опыт, но умолчать мы о нем не можем, поскольку считаем важным донести до каждого читателя нашего канала и каждого человека в целом, что решать конфликты таким образом – неприемлемо." — написали в официальном канале АЭС "Руппура".

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Криминал"
Метки: АЭС Руппур   Видео   бангладеш   конфликт   магазин   россиянин   увольнение   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
33  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
5k
Горожанин 2 часа назад
Баклан обыкновенный. Это типично с бакланами. Чего-то не стерпел. Обиженный баклан - нетерпила.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
3k
Владимир 7 минут назад
Чтобы тут что комментировать , надо как минимум в этой стране побывать. Съездите, потом поговорим. Мужик, в данном случае, просто святой угодник.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Rom Полчаса назад
А из за чего всё произошло, и кто начал, не сказали.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
alex Полчаса назад
у нас бы давно 4 продавца отвесили люлей
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Gamletof 44 минуты назад
Быдло!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Евгений Д 51 минуту назад
Вот он такой "мирный" атом !
-шутка-
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
55k
Опиум для народа 58 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
brotherirk 58 минут назад
животное
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
38k
Алексей Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
161
Александра С Час назад
Бородам морда только в унитазе место.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
32k
Владимир Час назад
Дебил неумный.
Мне туда предлагают, зарплата тысяч 700 сразу, но конкретно опрашивают, спрашивают, на адекватность и всё такое..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
37k
АнтонПолднев Час назад
О. А сын должен был туда ехать в командировку. Я ещё против был.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Yus Час назад
На колени холопы, Белый Господин пришел. Быдло вульгарис.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
58k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК Час назад
он бухой в нуль !!!
шатает туда суда.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
317
iskra 2 часа назад
Просто интересно - что послужило причиной гнева белого господина?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
GROMOZEKA 2 часа назад
Хорошо стоял.
Прям четко под удар лбом
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Максим Макашев 2 часа назад
К СОЖАЛЕНИЮ - быдло со славянской внешностью. Увы
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Борис Карабанов 2 часа назад
Главное, не останавливаться. Выслать всех в свои деревни, раз не могут себя вести по-человечески, цивилизованно. Привыкли в своих сёлах общаться исключительно на основе кулачного права и в гостях насаждают свои правила.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Burzum
Лесник
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

196686



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Смешные СМС-переписки, которые нарочно не придумаешь
Смешные СМС-переписки, которые нарочно не придумаешь
25 занимательных фактов в копилку эрудита
25 занимательных фактов в копилку эрудита
Набирающие популярность в сообществах
Редкого золотого тигра засняли в индийском заповеднике
Редкого золотого тигра засняли в индийском заповеднике
Почти вымерший вид носорогов пытаются спасти с помощью ЭКО
Почти вымерший вид носорогов пытаются спасти с помощью ЭКО
Перевел, оплатил — лишнего не заплатил
Перевел, оплатил — лишнего не заплатил
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Коротко о составлении договоров

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомобили#люди#полиция#факты#ДТП#позитив#Автовсячина#Мемы#подборка
#животные#Прикол#автомир#забавно#аварии#интересно#США#история#шоу бизнес#природа
#Юмор#машина#в мире#Разное#интересное#милота#авто аварии#вор#улыбнуло#кот
Перевел, оплатил — лишнего не заплатил Перевел, оплатил — лишнего не заплатил Полицейский случайно зашёл в магазин, когда там происходило ограбление Полицейский случайно зашёл в магазин, когда там происходило ограбление В Челябинске девушка окатила кипятком одного из гостей на тусовке В Челябинске девушка окатила кипятком одного из гостей на тусовке Сотрудница кофейни набросилась с кулаками на своих коллег Сотрудница кофейни набросилась с кулаками на своих коллег Эквадорский конфликт может привести к дефициту бананов в России Эквадорский конфликт может привести к дефициту бананов в России В Ижевске нетрезвая пара напала на женщину и убила её собаку В Ижевске нетрезвая пара напала на женщину и убила её собаку

На что жалуетесь?

Вернуться