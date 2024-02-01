Девушка заболела менингитом и лишилась рук и ног, но не пала духом

Изабель Уэлл (Isabelle Weall) - 20-летняя девушка, которая вдохновляет своей историей. Она - пример стойкости и силы духа, никогда не унывающий и радующийся жизни человек.
Изабель Уэлл родилась обычным ребёнком. Всё было хорошо, пока в 7 лет она не заболела бактериальным менингитом. Из-за него малышке пришлось ампутировать все 4 конечности. Это был единственный способ сохранить ей жизнь.
Это было непросто, пришлось пройти большой путь реабилитации, тем более будучи маленькой, девочка просто хотела бегать и гулять с друзьями, но ей нужно было заново учиться жить, использовать предметы, чтобы быть самостоятельной.
Трудности не сломили её, вместо того, чтобы сдаться, Изабель стала национальной чемпионкой по прыжкам на батуте. Но её интересы не ограничиваются спортом. Она активно ведёт соцсети. В блоге она показывает свой стиль жизни, делится секретами красоты и регулярно постит видео с макияжем.
Девушка показывает, что даже с инвалидностью она живёт насыщенно: у неё регулярные встречи с друзьями, хобби и отдых на природе. Её миссия - не только развлекать, но и просвещать аудиторию о жизни с ограниченными возможностями.
Изабель также сотрудничает с такими брендами, как Next, Claires Accessories, Lounge Apparel, расширяя свое влияние и участвуя в создании позитивного образа жизни. Ее уникальный стиль и посыл о бодипозитиве сделали ее интернет-сенсацией.
Пример Изабель - это доказательство того, что ничто не может стать преградой на пути к собственному счастью и успеху.
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