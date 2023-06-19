Сара Гертс - модель с "тянущейся" кожей





Сара долгое время была не уверена в себе, скрывала дефекты под одеждой со времён школы. Но так как ей надоело прятаться, она бросила вызов общественности, порицающей отличия. Ей хотелось спрятаться, было невыносимо в собственном теле, она стыдилась себя.