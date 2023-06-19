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Сара Гертс - модель с "тянущейся" кожей

Сара Гертс - модель с "тянущейся" кожей

Автор:
19 июня 2023 15:19
Сообщество : Истории из жизни
Метки: болезнь   дефекты   истории   история из жизни   особенная девушка   фото   
1384
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Нет, Сара не супергерой. Тем не менее она вдохновляет других людей на свершения, например, принять и полюбить себя.

Сара Гертс — молодая женщина с синдромом Элерса-Данлоса. Ей всего 32 года, но из-за болезни она выглядит гораздо старше. Суть синдрома в наследственном нарушении развития коллагеновых структур. Из-за этого появляется суставная гипермобильность, гиперупругость и хрупкость тканей.

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У Сары недуг обнаружили ещё в детстве, когда ей было 10 лет.  Уже тогда малышка мечтала стать моделью, потому её мечта начала рушиться.


Но Сара не собиралась сдаваться: спустя годы, в 2015-м, она рассказала свою историю в рамках рекламной кампании Love Your Lines, посвящённой уникальным особенностям кожи. С тех пор девушка регулярно снимается для разных журналов и рассказывает о своей жизни.


Сара долгое время была не уверена в себе, скрывала дефекты под одеждой со времён школы. Но так как ей надоело прятаться, она бросила вызов общественности, порицающей отличия. Ей хотелось спрятаться, было невыносимо в собственном теле, она стыдилась себя.

История Сары ещё раз напоминает, что каждый человек уникален и достоин внимания.

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Метки: болезнь   дефекты   истории   история из жизни   особенная девушка   фото   
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5  комментариев
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3k
веселый просто Час назад
Фу, блля
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48k
turyst Полчаса назад
Всё по кругу...

Раньше были "цирки уродов".
Потом из закрыли.
Теперь опять...
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13k
Ivan Полчаса назад
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6k
Андрей Крылов Полчаса назад
Сочувствую.
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7k
Компьютер DELL с монитором 57 минут назад
Модель , Карл , МОДЕЛЬ !
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Спелая кукурузинка

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