Сара Гертс - модель с "тянущейся" кожей

Нет, Сара не супергерой. Тем не менее она вдохновляет других людей на свершения, например, принять и полюбить себя.
Сара Гертс — молодая женщина с синдромом Элерса-Данлоса. Ей всего 32 года, но из-за болезни она выглядит гораздо старше. Суть синдрома в наследственном нарушении развития коллагеновых структур. Из-за этого появляется суставная гипермобильность, гиперупругость и хрупкость тканей.
У Сары недуг обнаружили ещё в детстве, когда ей было 10 лет. Уже тогда малышка мечтала стать моделью, потому её мечта начала рушиться.
Но Сара не собиралась сдаваться: спустя годы, в 2015-м, она рассказала свою историю в рамках рекламной кампании Love Your Lines, посвящённой уникальным особенностям кожи. С тех пор девушка регулярно снимается для разных журналов и рассказывает о своей жизни.
Сара долгое время была не уверена в себе, скрывала дефекты под одеждой со времён школы. Но так как ей надоело прятаться, она бросила вызов общественности, порицающей отличия. Ей хотелось спрятаться, было невыносимо в собственном теле, она стыдилась себя.
История Сары ещё раз напоминает, что каждый человек уникален и достоин внимания.
Источник:
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Раньше были "цирки уродов".
Потом из закрыли.
Теперь опять...