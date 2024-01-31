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Не ищите здесь смысл. Здесь в основном маразм

Не ищите здесь смысл. Здесь в основном маразм

Автор:
31 января 2024 09:54
Сообщество : Неформат
Метки: Юмор   маразм   позитив   улыбнуло   
1326
26
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Берегите свой мозг. Он может быть атакован.

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Метки: Юмор   маразм   позитив   улыбнуло   
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71  комментарий
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59k
dima423 3 часа назад
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Ну на яблочках можно перекантоваться...
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27k
ПаганецЪ Минуту назад
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Идеальный ещё активно подлизывает начальству.
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130
dasn7 13 минут назад
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Изначально эти батончики рецептурно создавались для геологов всяких, туристов - для быстрого пополнения сил вне возможности получить хорошую кулинарную продукцию. Четырёх одному хватит на сутки как минимум, в зависимости от физнагрузки.
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130
dasn7 15 минут назад
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"А нам всё до звезды:
Что план, что грибы..."
Ощущение, что пациенту неважно, чем упороться. Морфием или крокодилом - лишь бы уехать.
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130
dasn7 18 минут назад
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Холодец изначально обнаруживали вместо густого супа поутру и в прохладных сенях.
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17k
ss Полчаса назад
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На рябиновой настойке...
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17k
Majul 48 минут назад
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Первые уроки французского бесплатно )
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Дмитрий ! 55 минут назад
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Бздеж. При такой ораве чисто не будет никогда!
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21k
scorpick Час назад
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У автора что, наваристый бульон в холодильнике ни разу не застывал? Детский лепет.
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Дмитрий ! Час назад
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1. Каблук обыкновенный.
2. Будешь оплачивать такси сама, можешь оставлять.
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