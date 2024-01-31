Женщина увидела странные коричневые палочки на своём потолке

Жительница арендованной квартиры заметила на потолке странные коричневые палочки, и эксперты из интернета рассказали ей, в чём дело. Один из пользователей предположил, что на крыше живут термиты, и её нужно как можно скорее проверить — и множество других с ним согласились. Оказалось, эти палочки состоят из грязи, фекалий, древесной массы и слюны, и их можно обнаружить как внутри, так и снаружи дома. Термиты "строят" их в качестве туннелеподобных структур от своего гнезда.