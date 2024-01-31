Женщина увидела странные коричневые палочки на своём потолке

Женщина снимала квартиру и обнаружила на потолке загадочные коричневые "палочки", которые свисали вниз. Она решила обратиться за помощью в соцсети — и была в шоке от того, что это на самом деле. Оказалось, здесь замешаны насекомые.
Жительница арендованной квартиры заметила на потолке странные коричневые палочки, и эксперты из интернета рассказали ей, в чём дело. Один из пользователей предположил, что на крыше живут термиты, и её нужно как можно скорее проверить — и множество других с ним согласились. Оказалось, эти палочки состоят из грязи, фекалий, древесной массы и слюны, и их можно обнаружить как внутри, так и снаружи дома. Термиты "строят" их в качестве туннелеподобных структур от своего гнезда.
Это признак того, что термиты уже буквально "захватили" крышу. Другими признаками нашествия термитов в доме могут быть грязевые следы по бокам дома, пузыри на краске, отверстия в древесине, влажные участки на стенах или деревянном полу. Чаще всего они используют в качестве жилищ деревянные лестницы, дверные косяки и мебель. Также о присутствии термитов говорят характерные звуки, которые они издают, когда грызут древесину.
Для избавления от нашествия термитов следует обратиться к специалистам. После этого дом необходимо каждый год проверять на наличие термитов.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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