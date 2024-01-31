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Хозяйка увидела на кровати "зёрнышки", которые оставила кошка

Хозяйка увидела на кровати "зёрнышки", которые оставила кошка

Автор:
31 января 2024 13:51
Сообщество : Животные
Метки: Разное   в интернете   животные   истории   история   кошки   разные истории   странное   фото   
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Девушка обратилась за помощью на форум, увидев на кровати странные "зёрнышки", похожие на кунжут. Оказалось, эти штуки оставила её кошка — и увы, это далеко не кунжутные семечки.


Девушка обнаружила на своей кровати загадочные зёрнышки, похожие на кунжутные семена. Она понятия не имела, что это за штуки, и решила обратиться за помощью в соцсети.


"Постоянно нахожу эти штуки размером с кунжутное семя на своей кровати. Кто-нибудь знает, откуда они берутся? Вижу их последние пару недель. У меня две кошки, и я подозреваю, что они как-то с этим связаны. Пожалуйста, помогите!" - написала девушка на форуме.

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Знающие пользователи сети оперативно ответили: это — черви, выходящие из анального отверстия кошки. А точнее, проглоттиды (отдельные сегменты) ленточного червя Taenia taeniaeformis. Эти черви часто встречаются у кошек, и передаются им при поедании зараженных мышей, кроликов и так далее. Проглоттиды выглядят как семечки, потому что выходя из кошки, они засыхают.

Основным окончательным хозяином паразитических червей этого вида являются кошки. В редких случаях окончательными хозяевами могут быть и собаки. Промежуточные хозяева — грызуны, реже зайцеобразные. Девушке посоветовали срочно показать кошку ветеринару, чтобы той назначили лечение от паразитов. Заражение ленточными червями успешно лечится противопаразитарными препаратами — но иногда требуется хирургическое вмешательство ля удаления кисты.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Разное   в интернете   животные   истории   история   кошки   разные истории   странное   фото   
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30k
AzuveR 2 часа назад
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6k
Евгений Д 2 минуты назад
Бррр...
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17k
Элитный тигр 15 минут назад
А у меня собака сегодня два раза посрала, к чему бы это???
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7k
Умница-красавица 59 минут назад
Продолжайте целовать своих «пушистиков» в попу
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10k
Алексей 2 часа назад
Не кисты наверное а финны? Нет?
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17k
Совранский 2 часа назад
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