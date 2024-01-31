Хозяйка увидела на кровати "зёрнышки", которые оставила кошка

Девушка обратилась за помощью на форум, увидев на кровати странные "зёрнышки", похожие на кунжут. Оказалось, эти штуки оставила её кошка — и увы, это далеко не кунжутные семечки.
Девушка обнаружила на своей кровати загадочные зёрнышки, похожие на кунжутные семена. Она понятия не имела, что это за штуки, и решила обратиться за помощью в соцсети.
"Постоянно нахожу эти штуки размером с кунжутное семя на своей кровати. Кто-нибудь знает, откуда они берутся? Вижу их последние пару недель. У меня две кошки, и я подозреваю, что они как-то с этим связаны. Пожалуйста, помогите!" - написала девушка на форуме.
Знающие пользователи сети оперативно ответили: это — черви, выходящие из анального отверстия кошки. А точнее, проглоттиды (отдельные сегменты) ленточного червя Taenia taeniaeformis. Эти черви часто встречаются у кошек, и передаются им при поедании зараженных мышей, кроликов и так далее. Проглоттиды выглядят как семечки, потому что выходя из кошки, они засыхают.
Основным окончательным хозяином паразитических червей этого вида являются кошки. В редких случаях окончательными хозяевами могут быть и собаки. Промежуточные хозяева — грызуны, реже зайцеобразные. Девушке посоветовали срочно показать кошку ветеринару, чтобы той назначили лечение от паразитов. Заражение ленточными червями успешно лечится противопаразитарными препаратами — но иногда требуется хирургическое вмешательство ля удаления кисты.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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