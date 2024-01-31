Хозяйка увидела на кровати "зёрнышки", которые оставила кошка

Девушка обнаружила на своей кровати загадочные зёрнышки, похожие на кунжутные семена. Она понятия не имела, что это за штуки, и решила обратиться за помощью в соцсети.

"Постоянно нахожу эти штуки размером с кунжутное семя на своей кровати. Кто-нибудь знает, откуда они берутся? Вижу их последние пару недель. У меня две кошки, и я подозреваю, что они как-то с этим связаны. Пожалуйста, помогите!" - написала девушка на форуме.