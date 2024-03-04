Гигантского кита выбросило на мель в США

Проконсультировавшись с Национальным управлением океанических и атмосферных исследований, команда решила дождаться прилива, надеясь, что кит сможет выплыть. Однако, у него не хватило сил, и он так и остался в лагуне. Специалистам пришлось применить эвтаназию, чтобы облегчить страдания истощённого кита.

"Как бы печален ни был результат, я чувствую облегчение от того, что теперь он обрёл покой. Мы соберём много данных и узнаем больше не только о том, что произошло с этим конкретным китом, но и о различных угрозах, с которыми сталкивается этот вид в целом," - сказала Сара Каллан, менеджер программы спасения животных в аквариуме.