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Гигантского кита выбросило на мель в США

Гигантского кита выбросило на мель в США

Автор:
04 марта 2024 17:08
Сообщество : Животные
Метки: Разное   в мире   дикая природа   животные   истории   кит   киты   океан   природа   фото   
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В последнее время китов всё чаще выбрасывает на мель. Недавно у побережья Род-Айленда в США выбросило ещё одного гиганта весом 11 тонн и длиной 13 метров. Кит был в истощённом и критическом состоянии — и ветеринарам пришлось применить крайние меры.

В лагуне Поттер у побережья американского штата Род-Айленд увидели огромного кита. Осматривать и спасать гиганта приехали сотрудники аквариума Mystic Aquarium и ветеринары. Они определили, что кит длиной 13 метров и весом 11 тонн был всё ещё жив, но в очень истощённом и критическом состоянии. После осмотра эксперты определили, что у кита "не было явных ран", и причины, по которым его выбросило на мель, неизвестны.

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Проконсультировавшись с Национальным управлением океанических и атмосферных исследований, команда решила дождаться прилива, надеясь, что кит сможет выплыть. Однако, у него не хватило сил, и он так и остался в лагуне. Специалистам пришлось применить эвтаназию, чтобы облегчить страдания истощённого кита.


"Как бы печален ни был результат, я чувствую облегчение от того, что теперь он обрёл покой. Мы соберём много данных и узнаем больше не только о том, что произошло с этим конкретным китом, но и о различных угрозах, с которыми сталкивается этот вид в целом," - сказала Сара Каллан, менеджер программы спасения животных в аквариуме.

Спустя несколько часов после того, как стало известно о погибшем ките, на пляже того же города были найдены останки другого кита: он был в уже разложившемся состоянии. Теперь в планах учёных - выяснить причины, по которым китов всё чаще выбрасывает на мель.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Разное   в мире   дикая природа   животные   истории   кит   киты   океан   природа   фото   
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3  комментария
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Саш Полчаса назад
Лучше бы таким образом помогли своему Байдену, пока тот ещё совсем не разложился (шибко уж развонялся)
.
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906
Шурман 9 минут назад
Один хрен погибнет , у нас они тоже на берег выбрасываются , акулы это ладно , типа это нормальное явление но вот когда дельфины и эти это уже не нормально и это Северное море
. Раньше кстати акул много было а сейчас уже редкость поймать их пляжа или с пирса . У нас бычки от куда то появились и корюшка , это вообще не их среда и полушарие но появляются .
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