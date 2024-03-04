Гигантского кита выбросило на мель в США

В последнее время китов всё чаще выбрасывает на мель. Недавно у побережья Род-Айленда в США выбросило ещё одного гиганта весом 11 тонн и длиной 13 метров. Кит был в истощённом и критическом состоянии — и ветеринарам пришлось применить крайние меры.
В лагуне Поттер у побережья американского штата Род-Айленд увидели огромного кита. Осматривать и спасать гиганта приехали сотрудники аквариума Mystic Aquarium и ветеринары. Они определили, что кит длиной 13 метров и весом 11 тонн был всё ещё жив, но в очень истощённом и критическом состоянии. После осмотра эксперты определили, что у кита "не было явных ран", и причины, по которым его выбросило на мель, неизвестны.
Проконсультировавшись с Национальным управлением океанических и атмосферных исследований, команда решила дождаться прилива, надеясь, что кит сможет выплыть. Однако, у него не хватило сил, и он так и остался в лагуне. Специалистам пришлось применить эвтаназию, чтобы облегчить страдания истощённого кита.
"Как бы печален ни был результат, я чувствую облегчение от того, что теперь он обрёл покой. Мы соберём много данных и узнаем больше не только о том, что произошло с этим конкретным китом, но и о различных угрозах, с которыми сталкивается этот вид в целом," - сказала Сара Каллан, менеджер программы спасения животных в аквариуме.
Спустя несколько часов после того, как стало известно о погибшем ките, на пляже того же города были найдены останки другого кита: он был в уже разложившемся состоянии. Теперь в планах учёных - выяснить причины, по которым китов всё чаще выбрасывает на мель.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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