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Немецкие экоактивисты пообещали больше не приклеивать себя к асфальту

Немецкие экоактивисты пообещали больше не приклеивать себя к асфальту

Автор:
30 января 2024 19:59
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Германия   акции   асфальт   последнее поколение   штрафы   экоактивисты   
2710
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Вот что штрафы животворящие делают!

Активисты радикального экологического движения Letzte Generation ("Последнее поколение") объявили, что больше не будут приклеивать себя к асфальту во время своих акций и перейдут к "мирному, гражданскому сопротивлению". К такому решению "Последнее поколение" пришло после совещания, которое проходило в понедельник, 29 января.


Экоактивисты отметили, что приклеивание себя к проезжей части было важным моментом в их борьбе. Благодаря подобным акциям их протесты не проходили незамеченными, потому что полицейские не могли их сразу убирать с улицы. Теперь же движение оставит в покое рядовых граждан, которые и становились их жертвами из-за блокирования дорог или ВПП в аэропортах.

"Начиная с марта мы будем призывать к акциям неповиновения по всей стране. Вместо того, чтобы делиться на небольшие группы и блокировать дороги, мы будем проводить многолюдные акции неповиновения. А именно там, где нас нельзя игнорировать. Начинается новая эра нашего мирного, гражданского сопротивления - заканчивается глава приклеиваний и дорожных блокад", — заявили в движении.

Добавим, что на решение активистов не могла не повлиять крупнейшая немецкая авиакомпания Lufthansa, которая в середине декабря 2023 года выставила движению счёт в размере 740 тысяч евро. В компании заявили, что именно во столько обошлись их многочисленные перфомансы в немецких аэропортах. Насколько известно, все участвовавшие в подобных акциях уже уведомлены о необходимости возмещения ущерба компании. Пока их просят заплатить в досудебном порядке.

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Метки: Германия   акции   асфальт   последнее поколение   штрафы   экоактивисты   
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22  комментария
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57k
Мойша 2 часа назад
Давно пора выкатывать штрафы и компенсации... И сразу все затухнет. Безнаказанность развращает.
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766
Василий 6 минут назад
Однажды, в студеную зимнюю пору
Примерзла лошадка звездою к забору...
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240
pitt silver 13 минут назад
Надо было просто оставить их на сутки хотя бы приклеенными. Пусть под себя с опорожнятся и в этом посидят сутки. Сами себе руки вырвут без порчи асфальта.
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10k
MPEG-8 13 минут назад
Из ближайшего бара пригласить два десятка выпивших мужиков, чтобы этих борцов обоссали и оставить на пару часов, в следующий раз только при мысли о подобном перфомансе будут сбегать в лес на неделю другую.
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1k
LisA 13 минут назад
а может не отклеивать просто? приклеились и пусть сидят... так от них проблем меньше, а то мало ли что еще придумают.
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10k
Trenzel2003 Полчаса назад
Зачем асфальт портить. Руку отрезать парочке, остальные 100 раз думали бы наперед.
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23k
Слепой Пью 37 минут назад
Можно было парой методов действовать, суровым и самостоятельным. Сурово - это просто приклеенные руки отрубать нах, с применением анестезии (мы ж гуманисты, не?). Самостоятельный метод - огораживать идиотов (чтоб не задавили ненароком (опять гуманизЬм!) - и нехай сидят. Водички или пивка поднести, покушать вволю (даже без слабительного... Сами оторвутся, а вот тогда штрафовать за испорченный асфальт...
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95
Рома 45 минут назад
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости.
Экоактивисты в Париже облили супом знаменитую картину Леонардо да Винчи "Джоконда" ("Мона Лиза") в музее Лувра, которую защищает бронированное стекло, передает агентство Франс Пресс.
"В воскресенье утром две экологических активистки облили супом бронированное стекло, защищающее "Джоконду" в Лувре, оправдав свои действия желанием продвигать, в частности, "право на здоровое и устойчивое питание"
Вот скажите мне , в принципе почти здоровому человеку : КАКОЕ ОТНОШЕНИЕ К ПРОБЛЕМАМ ЭКОЛОГИИ , ИМЕЕТ МОНА ЛИЗА ?!
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79
Игорь Рома 8 минут назад
А какое отношение к экологии имеют "экоактивисты"?
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162
Александра С 57 минут назад
Всех немцев перестреляли еще в Сталинграде и перед этим дорезали под Курском.
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162
Александра С Полчаса назад
Стесяюсь спрсить, эта какая мразь тут ходит и в спину втихаря нож сует своим вонючим минусом?
Зеленского хуЭсо или пАтовствЭнный бЛяндеровЭць, которого папаню нЭ дорезали за Хатынь.
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164
Deon Bublikoff 59 минут назад
Вот там на фото вырубают асфальт чтобы руку освободить, а надо было херакнуть по запястью и быстренько остановить кровотечение. Чтоб не умер, а то еще счёт из больницы оплачивать.
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6k
Трям 59 минут назад
А их же можно обоссать и они ничего не сделают )))
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7k
Андрей Крылов Час назад
А зря. Пусть бы и дальше приклеивались. Чтоб дебилов всем было виднее. А можно ещё на законодательном уровне разрешить на таких плевать и мочиться. Сразу охотников такого "перформанса" поубавиться.
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5k
Харон Час назад
Я бы их не отклеивал.
Приклеили себя сами? Пусть сидят пока с голода не сдохнут.
Да, и разрешил бы машинам по ним ездить.....
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5k
Григорий Час назад
подходишь к приклеенному и с ноги в хлебало стучишь, пока не произойдёт чудо отклеивания! во второй раз он даже не митинг не придёт!
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