Немецкие экоактивисты пообещали больше не приклеивать себя к асфальту

Вот что штрафы животворящие делают!
Активисты радикального экологического движения Letzte Generation ("Последнее поколение") объявили, что больше не будут приклеивать себя к асфальту во время своих акций и перейдут к "мирному, гражданскому сопротивлению". К такому решению "Последнее поколение" пришло после совещания, которое проходило в понедельник, 29 января.
Экоактивисты отметили, что приклеивание себя к проезжей части было важным моментом в их борьбе. Благодаря подобным акциям их протесты не проходили незамеченными, потому что полицейские не могли их сразу убирать с улицы. Теперь же движение оставит в покое рядовых граждан, которые и становились их жертвами из-за блокирования дорог или ВПП в аэропортах.
"Начиная с марта мы будем призывать к акциям неповиновения по всей стране. Вместо того, чтобы делиться на небольшие группы и блокировать дороги, мы будем проводить многолюдные акции неповиновения. А именно там, где нас нельзя игнорировать. Начинается новая эра нашего мирного, гражданского сопротивления - заканчивается глава приклеиваний и дорожных блокад", — заявили в движении.
Добавим, что на решение активистов не могла не повлиять крупнейшая немецкая авиакомпания Lufthansa, которая в середине декабря 2023 года выставила движению счёт в размере 740 тысяч евро. В компании заявили, что именно во столько обошлись их многочисленные перфомансы в немецких аэропортах. Насколько известно, все участвовавшие в подобных акциях уже уведомлены о необходимости возмещения ущерба компании. Пока их просят заплатить в досудебном порядке.
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Примерзла лошадка звездою к забору...
Экоактивисты в Париже облили супом знаменитую картину Леонардо да Винчи "Джоконда" ("Мона Лиза") в музее Лувра, которую защищает бронированное стекло, передает агентство Франс Пресс.
"В воскресенье утром две экологических активистки облили супом бронированное стекло, защищающее "Джоконду" в Лувре, оправдав свои действия желанием продвигать, в частности, "право на здоровое и устойчивое питание"
Вот скажите мне , в принципе почти здоровому человеку : КАКОЕ ОТНОШЕНИЕ К ПРОБЛЕМАМ ЭКОЛОГИИ , ИМЕЕТ МОНА ЛИЗА ?!
Зеленского хуЭсо или пАтовствЭнный бЛяндеровЭць, которого папаню нЭ дорезали за Хатынь.
Приклеили себя сами? Пусть сидят пока с голода не сдохнут.
Да, и разрешил бы машинам по ним ездить.....