Немецкие экоактивисты пообещали больше не приклеивать себя к асфальту

Активисты радикального экологического движения Letzte Generation ("Последнее поколение") объявили, что больше не будут приклеивать себя к асфальту во время своих акций и перейдут к "мирному, гражданскому сопротивлению". К такому решению "Последнее поколение" пришло после совещания, которое проходило в понедельник, 29 января.





Экоактивисты отметили, что приклеивание себя к проезжей части было важным моментом в их борьбе. Благодаря подобным акциям их протесты не проходили незамеченными, потому что полицейские не могли их сразу убирать с улицы. Теперь же движение оставит в покое рядовых граждан, которые и становились их жертвами из-за блокирования дорог или ВПП в аэропортах.



