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В Германии водитель фуры наехал на экоактивистов и стал героем дня

В Германии водитель фуры наехал на экоактивистов и стал героем дня

Автор:
14 июля 2023 08:59
Сообщество : Автомир
Метки: Видео   Германия   аэропорт   блокируют дорогу   герой дня   дальнобой   климатические активисты   фура   экоактивисты   
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Климатические активисты, блокирующие движение транспорта, надоели немцам хуже горькой редьки. Однако полиция с этими товарищами обращается мягко, тогда как у водителей давно лопнуло терпение. Один из них не стал миндальничать с бездельниками, и сначала попытался оттащить их с дороги, а потом наехал на пару из них своим большегрузом. После этого инцидента смельчак стал героем, которым восхищаются и готовы помогать ему финансово и юридически.

В соцсетях Германии завирусилось видео, на котором водитель фуры расправляется с экоактивистами, усевшимися на дороге. Без лишних церемоний он освобождает дорогу от помехи. Жестко, но эффективно.


После этого видео в немецких Телеграм-каналах стали появляться сообщения, в которых герою обещают помощь, юридическую поддержку и даже приглашают на работу.



В тексте к посту опубликована просьба с банковскими реквизитами, на которые все желающие могут отправлять пожертвования водителю большегруза: "Пожалуйста, помогите нам найти водителя грузовика из Штральзунда. У нас есть работа для него. Напишите нам по адресу online@jungefreiheit.de.

Обновление: мы создали учетную запись для пожертвований. Пожертвовать водителю, которому сейчас нужна юридическая помощь" .


Эта помощь будет очень уместна, т.к. работодатель после инцидента тут же сообщил, что водитель уволен. А в СМИ появилась информация, что ему может грозить тюрьма. При этом немцы удивлены: экоактивистов, которые задерживают движение скорой помощи, мешают работе дальнобойщиков, бесперебойно снабжающих людей необходимыми продуктами, отпускают из участка через час, а того, кто попытался просто качественно выполнить свою работу, хотят назначить козлом отпущения. Как же так?


Судя по реакции довольно сдержанных немцев, экоактивисты достали абсолютно всех. Манифестанты уже не довольствуются акциями на автобане. Вчера, как сообщает издание Der Spiegel, протестующие из движения Letzte Generation ("Последнее поколение") заблокировали два аэропорта в Германии. Они проникли на территорию аэропортов в Гамбурге и Дюссельдорфе и расселись на рулёжных дорожках. Некоторые идиоты активисты приклеили себя к полотну, другие просто сидели с плакатиками.


В результате пришлось отложить несколько рейсов. Только в Гамбурге задержали 10 протестующих, но потом их отпустили, т.к. не было доказано, что их действия можно квалифицировать как "опасное вмешательстве в воздушное движение".


В результате пассажиры аэропортов несколько часов не могли улететь и были вынуждены ожидать в аэропорту, когда полиция закончит разбирательство с активистами. Если бы там оказался смельчак вроде того водителя большегруза, рейсы отправились вовремя.

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Метки: Видео   Германия   аэропорт   блокируют дорогу   герой дня   дальнобой   климатические активисты   фура   экоактивисты   
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34  комментария
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304
twincam 2 часа назад
Водила красавчик.
Надо было с ноги втащить этим лидорам-активистам.
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3k
Роман Минуту назад
Может не водилу судить за наезд, а дебилов за попытку самовыпила?
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11k
DumDum 10 минут назад
Ударить укроавтопробегом по пикетам экоактивистов!
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71k
Пётровыч 17 минут назад
Экоактивисты ещё больше засирают планету одним только свои присутствием.
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66k
Дворняга 17 минут назад
В Германии водитель фуры наехал на экоактивистов и стал героем дняПосмотреть
В Германии водитель фуры наехал на экоактивистов и стал героем дня
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1k
Igor Grishaev Полчаса назад
Казалось бы, что проще-объявить активистов опасными сектантами и упечь на большие сроки. А с лидером поступить так, как японцы с главарём Аум Синрикё - повесить.
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7k
Marlboro Полчаса назад
Сколько же можно с ними церемониться. Блокируя улицу они нарушают основоположный пункт немецкой конституции "свобода личности не прикосновенна" (Die Freiheit der Person ist unverletzlich). Я все жду когда смельчак со штатом юристов первым подаст встречный иск на то, что своими действиями ублюдки ограничивают мою свободу. Увы, логичные и любимые народом методы: переехать и навалять тут не работают. Пока чертовы "зеленые" у руля, им все будет сходить с рук.
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5k
Chuna Полчаса назад
Вот интересно, они ведь приклеивают себя к асфальту. Значит если оденешь маску, можно их безнаказанно к примеру обоссать?
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15k
Shtoppi Полчаса назад
вот ведь жизнь пошла... во все времена, говно на лежащее на дороге, давили не сбавляя скорости, а вот почему сейчас нужно останавливаться и в ручную его убирать, совершенно не понятно.
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1k
Ян 44 минуты назад
Сумму за простой техники, тем более авиа, на них навешивать и думаю вопрос исчезнет сам
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2k
Руслан 52 минуты назад
Немчура пожинает плоды собственной толерантности. Какая партия самая популярная? Ну или одна из? Правильно - зелёные))) Ирония какая, да же? Сами их выбирают, потом стонать начинают. Так что - за что боролись, за то и напоролись. А когда нормальные люди говорили: что вы творите? Они обвиняли говоривших в авторитаризме и путинизме
То же и с мигрантами, которых еще несколько лет назад ликующая толпа тупых дебилов встречала с плакатами на вокзалах...Ещё хлебнут дойчи, короче. Ну так и надо
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37
karamal Руслан 40 минут назад
ну лучше зеленые чем чурки
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14k
Artem 52 минуты назад
Не там угрозу они ищут. Лучше бы против мигрантов бастовали. Вот где настоящее бедствие.
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37
karamal Artem 40 минут назад
я выще уже написал - что водила смелый против белых и безобидных, которые точно отвечать не будут силой
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3k
АИД 53 минуты назад
я бы нагайку с собой возил, вышел, щелчок в воздух, если не понятно, то по хребту перетянуть... как бабушка отшепчет)))
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11k
ScorpionDS 59 минут назад
Я не понимаю за что или против чего они протестуют?

У них кстати пластиковый баннер, его археологи найдут через 1000 лет и будут думать, что за пред там сообщался.
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118k
arek14 Час назад
Когда меня кто-то пытается убедить, что "зелёные" заботятся об окружающей среде, я предлагаю, что, пока в Германии есть деревья,на каждом дереве надо повесить по одному из их партии.
Мне лично партия "зеленых" не нужна в принципе.
Если у моего дома устроена, например ,свалка и стоит вонь,то мне не надо писать письма " зеленым".
Я, как человек, испрано платящий налоги, позвоню в мэрию,устрою скандал и всё будет сделано.
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46k
Aleksandr Час назад
Агрессивное навязывание своей идеологии...где-то уже это было...
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10k
au3 Час назад
А возмещать за неудобства и моральный ущерб у ниж не принято? Присудить их этим активистам и пусть платят.
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200
iskra au3 40 минут назад
Там вроде как несовершеннолетние протестуют. А их нельзя бить и нельзя держать в участке. Вроде были слухи, что будут штрафовать родителей,но пока вопрос не решен,насколько знаю.
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46k
Максим Т. Час назад
"Ну, год ещё, ну, два. А дальше что? Дальше ваши рыжие кудри примелькаются, и вас просто начнут бить."
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15k
ss Час назад
Увидел "зелёного" - бей ему в рыло!
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37
karamal ss 41 минуту назад
лучше "синего"
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49k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 2 часа назад
мужик впахивает а тут удаки мешають, нафиг с пляжа!
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14k
Kostick 2 часа назад
как только им начнут взвешивать люлей, причем по причине попытке ограбления (простой той же фуры, или задержка на работу-домой = потеря денег.) и абсолютно любое воздействие на этих упырей не будет преследоваться по закону, сразу тем экотеррористам станет похрен на ту эколохию.
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