В Германии водитель фуры наехал на экоактивистов и стал героем дня

Климатические активисты, блокирующие движение транспорта, надоели немцам хуже горькой редьки. Однако полиция с этими товарищами обращается мягко, тогда как у водителей давно лопнуло терпение. Один из них не стал миндальничать с бездельниками, и сначала попытался оттащить их с дороги, а потом наехал на пару из них своим большегрузом. После этого инцидента смельчак стал героем, которым восхищаются и готовы помогать ему финансово и юридически.
В соцсетях Германии завирусилось видео, на котором водитель фуры расправляется с экоактивистами, усевшимися на дороге. Без лишних церемоний он освобождает дорогу от помехи. Жестко, но эффективно.
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После этого видео в немецких Телеграм-каналах стали появляться сообщения, в которых герою обещают помощь, юридическую поддержку и даже приглашают на работу.
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В тексте к посту опубликована просьба с банковскими реквизитами, на которые все желающие могут отправлять пожертвования водителю большегруза: "Пожалуйста, помогите нам найти водителя грузовика из Штральзунда. У нас есть работа для него. Напишите нам по адресу online@jungefreiheit.de.
Обновление: мы создали учетную запись для пожертвований. Пожертвовать водителю, которому сейчас нужна юридическая помощь" .
Эта помощь будет очень уместна, т.к. работодатель после инцидента тут же сообщил, что водитель уволен. А в СМИ появилась информация, что ему может грозить тюрьма. При этом немцы удивлены: экоактивистов, которые задерживают движение скорой помощи, мешают работе дальнобойщиков, бесперебойно снабжающих людей необходимыми продуктами, отпускают из участка через час, а того, кто попытался просто качественно выполнить свою работу, хотят назначить козлом отпущения. Как же так?
Судя по реакции довольно сдержанных немцев, экоактивисты достали абсолютно всех. Манифестанты уже не довольствуются акциями на автобане. Вчера, как сообщает издание Der Spiegel, протестующие из движения Letzte Generation ("Последнее поколение") заблокировали два аэропорта в Германии. Они проникли на территорию аэропортов в Гамбурге и Дюссельдорфе и расселись на рулёжных дорожках. Некоторые
идиоты активисты приклеили себя к полотну, другие просто сидели с плакатиками.
В результате пришлось отложить несколько рейсов. Только в Гамбурге задержали 10 протестующих, но потом их отпустили, т.к. не было доказано, что их действия можно квалифицировать как "опасное вмешательстве в воздушное движение".
В результате пассажиры аэропортов несколько часов не могли улететь и были вынуждены ожидать в аэропорту, когда полиция закончит разбирательство с активистами. Если бы там оказался смельчак вроде того водителя большегруза, рейсы отправились вовремя.
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Надо было с ноги втащить этим лидорам-активистам.
Да у него столько просмотров будет - куда там любым блохерам! ))
1. зеленые (Россия - зло, ДВС - зло, "мне плевать на избирателей я так хочу")
2. "про-путинские" (те кто готовы к диалогу с Россией)
3. "фашисты" (те кто готовы к диалогу с Россией)
Угадайте, кого выберут большинство?
У них кстати пластиковый баннер, его археологи найдут через 1000 лет и будут думать, что за пред там сообщался.
Этот баннер уже лет через 5-7 превратится в ничто
Мне лично партия "зеленых" не нужна в принципе.
Если у моего дома устроена, например ,свалка и стоит вонь,то мне не надо писать письма " зеленым".
Я, как человек, испрано платящий налоги, позвоню в мэрию,устрою скандал и всё будет сделано.