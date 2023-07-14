В Германии водитель фуры наехал на экоактивистов и стал героем дня

Эта помощь будет очень уместна, т.к. работодатель после инцидента тут же сообщил, что водитель уволен. А в СМИ появилась информация, что ему может грозить тюрьма. При этом немцы удивлены: экоактивистов, которые задерживают движение скорой помощи, мешают работе дальнобойщиков, бесперебойно снабжающих людей необходимыми продуктами, отпускают из участка через час, а того, кто попытался просто качественно выполнить свою работу, хотят назначить козлом отпущения. Как же так?

Судя по реакции довольно сдержанных немцев, экоактивисты достали абсолютно всех. Манифестанты уже не довольствуются акциями на автобане. Вчера, как сообщает издание Der Spiegel, протестующие из движения Letzte Generation ("Последнее поколение") заблокировали два аэропорта в Германии. Они проникли на территорию аэропортов в Гамбурге и Дюссельдорфе и расселись на рулёжных дорожках. Некоторые идиоты активисты приклеили себя к полотну, другие просто сидели с плакатиками.



